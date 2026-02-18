„Decizia organizatorilor @Paralympics de a permite ucigașilor și complicii lor să concureze la Jocurile Paralimpice sub steagurile naționale este atât dezamăgitoare, cât și revoltătoare”, a declarat ministrul sportului din Ucraina, Matvii Bidni, pe rețelele de socializare.

Declarația a venit la o zi după ce s-a confirmat că șase sportivi ruși și patru sportivi din Belarus vor avea dreptul să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina, care se vor ține în perioada 6-15 martie.

Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) a declarat presei că sportivii vor fi „tratați ca și cei din orice altă țară”.

Valeri Sușkevici, președintele Comitetului Paralimpic Ucrainean, s-a arătat furios la auzirea veștii.

„Sunt foarte, foarte supărat și indignat de decizia de a permite ca șase sportivi ruși să concureze sub steagul național”, a declarat el pentru AFP, la telefon, marți seară.

Sportivilor din Rusia și Belarus li s-a interzis să concureze sub propriile steaguri după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

IPC a ridicat în mod neașteptat suspendarea sportivilor ruși și belaruși în cadrul adunării generale a organizației din septembrie.

Gata cu „neutralitatea”?

Suspendarea parțială - introdusă în 2023 pentru a înlocui interdicția totală impusă după invazia Rusiei în 2022 - le permitea sportivilor să concureze doar ca „neutri”.

Sportivii din ambele țări au primit permisiunea de a acumula puncte în clasament de când Rusia și Belarus au câștigat un recurs împotriva Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS) la Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) în decembrie.

Cei șase sportivi ruși care vor participa la viitoarele jocuri paralimpice vor concura la schi alpin, schi fond și snowboard.

Participanții au fost deja stabiliți, RPC anunțând că printre sportivi se află și triplul medaliat cu aur la schi alpin Aleksei Bugaev.

Rusia a primit două locuri la schi alpin, două la schi fond și două la snowboarding.

Sușkevici a declarat că, în ciuda prezenței Rusiei, nu se pune problema ca Ucraina să boicoteze Jocurile Paralimpice. Ucraina s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul medaliilor acum patru ani, la Beijing.

„Dacă nu mergem, ar însemna să-i permitem (președintelui rus Vladimir) Putin să revendice victoria asupra sportivilor paralimpici ucraineni și asupra Ucrainei”, a declarat fostul sportiv în vârstă de 71 de ani.

„Asta nu se va întâmpla!”

Cele patru locuri ale Belarusului sunt toate la proba de schi fond.

Decizia IPC l-a înfuriat pe ucraineanul Vladislav Heraskevici, care săptămâna trecută a fost descalificat din proba de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina pentru că a vrut să poarte o cască cu potrete de sportivi ucraineni uciși în timpul invaziei Rusiei în țara sa.

Vorbind de la Kiev, Heraskevici a declarat: „Este ca și cum am accepta foști soldați pentru a le da ocazia să răspândească propaganda rusă cu steaguri naționale, cu simboluri naționale. Este ceva nebunesc.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te