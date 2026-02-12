IOC l-a descalificat pe skeletonistul ucrainean Heraskevici din cauza căștii cu imaginea sportivilor decedați

Skeletonistul ucrainean Vladislav Heraskevici nu a fost admis să participe la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 după ce a refuzat să respecte regulile, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic (IOC).

„Heraskevici nu va putea participa în această dimineață la cursa sa din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026”, se arată în comunicatul de joi. Decizia a fost luată de Federația Internațională de Bob și Skeleton după ce acesta a refuzat să respecte regulile IOC. Sportivul ucrainean intenționa să concureze purtând o cască cu imaginea sportivilor ucraineni care au murit în urma invaziei rusești la scară largă, începută în urmă cu aproape patru ani.

Conform comunicatului de presă, în ciuda numeroaselor discuții cu Heraskevici, inclusiv în cadrul întâlnirii sale personale cu președintele IOC, Kirsty Coventry, sportivul ucrainean „nu a acceptat niciun compromis”.

IOC a subliniat că i-a permis sportivului să folosească casca în timpul antrenamentelor, precum și să o arate imediat după competiții, dar nu în timpul acestora. În declarație se subliniază că acest lucru ar încălca regulile stabilite, iar Heraskevici a declarat în repetate rânduri că va purta oricum această cască în timpul competițiilor.

Anterior, el a scris pe rețelele de socializare că nu a dorit niciodată un scandal cu IOC și nu l-a creat. „Comitetul Internațional Olimpic l-a creat, prin felul cum a interpretat regulile, pe care mulți îl consideră discriminatoriu. Deși acest scandal a permis să se vorbească cu voce tare despre sportivii ucraineni care au murit în urma bombardamentelor, însăși existența scandalului distrage o mare parte din atenția de la competiții și de la sportivii care participă la acestea”, a mai menționat el.

În acest sens, el a propus IOC: să ridice interdicția de utilizare a „Căștii memoriei”; să-și ceară scuze pentru presiunea exercitată asupra lui în ultimele zile și ca semn de solidaritate cu sportul ucrainean, să furnizeze generatoare electrice pentru obiectivele sportive ucrainene, care sunt supuse zilnic bombardamentelor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat anterior sprijinul pentru purtătorul de drapel al echipei ucrainene, în vârstă de 27 de ani. „Pe casca lui sunt portretele sportivilor noștri uciși de Rusia”, a spus el, subliniind că adevărul despre sportivii ucraineni decedați și comemorarea lor pe casca lui Heraskevici nu poate fi incomod sau nepotrivit și nu trebuie considerat „o acțiune politică la competițiile sportive”.

Olimpiada de la Milano-Cortina este a treia din cariera lui Heraskevici. În februarie 2022, în timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing, Vladislav Heraskevici, trecând pe lângă cameră, a arătat un poster cu inscripția „No war in Ukraine” („Nu războiului în Ucraina”).

