Au fost anulate biletele fanilor iranieni la Cupa Mondială. „Faceți politică!”, se plânge Teheranul

Nu era limpede imediat, marți, cine anume a luat decizia anulării „cotei” pentru fanii iranieni la cele trei meciuri pe care naționala Iranului le va juca în grupă.

Agenția de știri iraniană ISNA a citat o declarație a FFI potrivit căreia Statele Unite au luat măsuri pentru a împiedica prezența suporterilor iranieni la meciurile echipei lor de la Los Angeles împotriva Noii Zeelande și Belgiei, precum și la Seattle, împotriva Egiptului.

Conform regulilor FIFA și ale turneului, fiecare federație primește 8% din biletele pentru un meci din cadrul Cupei Mondiale la care participă echipa sa. Cupa Mondială începe joi.

FFIRI a declarat că, pe baza regulii de 8%, suporterii iranieni începuseră să se pregătească pentru a merge la Cupa Mondială, călătorie pe care acum sunt nevoiți să o anuleze. Federația a declarat că speră ca FIFA să o poată ajuta să utilizeze, totuși, contingentul alocat.

Iranul se numără printre țările ale căror cetățeni nu au voie să intre în SUA de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump ca președinte al SUA. Iranul și SUA se află, de asemenea, într-un conflict militar din februarie.

„Privarea suporterilor iranieni de accesul la biletele care le revin în mod legal și oficial este o acțiune contrară spiritului care guvernează competițiile internaționale și principiului egalității între țările participante”, a declarat federația iraniană, adăugând: „Această evoluție ridică semne de întrebare serioase cu privire la interferența unor considerente nesportive și politice în organizarea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume.”

Welcome to Tijuana!

FFIRI a negociat deja mutarea taberei de bază a echipei naționale iraniene din Arizona în Mexic, din cauza incertitudinii cu privire la obținerea vizelor pentru SUA și a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezența echipei în SUA ar trebui redusă la minimum.

După săptămâni de incertitudine, SUA au acordat vize tuturor jucătorilor săptămâna trecută – cu 10 zile înainte de primul lor meci – dar mai mulți membri ai staff-ului nu le-au primit.

FIFA a declarat marți că secretarul general Mattias Grafstrom a avut o „discuție pozitivă” cu președintele FFIRI, Mehdi Taj, după ce echipa a ajuns la baza turneului.

„Acum că echipa se află în Mexic, FIFA va continua dialogul și colaborarea cu FFIRI pentru a se asigura că experiența echipei și a delegației este una pozitivă”, a declarat Grafstrom într-un comunicat.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

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