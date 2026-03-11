„Salvați fetele noastre!”: Cinci jucătoare de fotbal iraniene ar fi solicitat azil în Australia

După ce echipa feminină de fotbal a Iranului a refuzat să intoneze imnul național al țării la un meci din Cupa Asiei, un prezentator al televiziunii de stat iraniene le-a denunțat ca fiind „trădătoare în timp de război”. Temându-se pentru siguranța lor în cazul în care s-ar întoarce în Iran, cinci dintre jucătoare ar fi părăsit cantonamentul din Australia pe 9 martie pentru a cere azil în această țară. Coechipierele lor se află încă în Australia.