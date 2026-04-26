Rusia revine la Bienala de la Veneția, în ciuda protestelor UE și ale unor guverne europene

Noua bienală, care va începe la 9 mai, va marca prima participare a Rusiei la acest eveniment de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, din 2022. Țara are propriul pavilion, datând tocmai din epoca țaristă, în interiorul parcului unde se desfășoară prestigiosul eveniment de artă.

Includerea Rusiei la noua ediție a declanșat un război verbal între Roma și Bruxelles, Comisia Europeană amenințând că va reține o subvenție de 2 milioane de euro (2,3 milioane de dolari) destinată evenimentului artistic bianual, în cazul în care expoziția Rusiei se va ține într-adevăr. Viceprim-ministrul italian de dreapta Matteo Salvini, un fost admirator strident al lui Putin, a criticat dur UE pentru ultimatumul privind retragerea finanțării. „Având în vedere ceea ce se întâmplă în lume și în Iran, este cu adevărat jenant ca Bruxelles să amenințe instituțiile culturale italiene”, a declarat el la un eveniment organizat la începutul lunii aprilie. Șeful departamentului de schimburi culturale al Rusiei a declarat pentru ARTnews în martie că pavilionul țării sale de la Veneția va găzdui „peste 50 de tineri muzicieni, poeți și filosofi din Rusia și din alte țări”. Expoziția, a spus el, „este o dovadă în plus că cultura rusă nu este izolată și că încercările de a o «anula» – întreprinse în ultimii patru ani de elitele politice occidentale – nu au avut succes”.

Într-o scrisoare comună recentă, Kievul și 21 de țări din UE au protestat împotriva redeschiderii pavilionului rus în condițiile în care războiul din Ucraina continuă neabătut. „A acordara Rusiei o platformă culturală internațională prestigioasă transmite un semnal profund îngrijorător”, se arată în scrisoare. Totuși, echipa ucraineană care va expune în apropiere afirmă că nu va organiza niciun protest. Artista Janna Kadîrova, care va reprezenta Ucraina la expoziția de la Veneția, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL): „Ne vom concentra pe mesajul nostru și ne vom dedica toată energia pentru a face pavilionul nostru cât mai bun posibil… Aceasta este lupta noastră.” O declarație similară a făcut și colegul ei de echipă ucraineană de la bienală, Leonid Marușceak. Kadîrova, care a vorbit cu RFE/RL în aceeași zi în care o dronă rusă a distrus apartamentul unui coleg al ei din Kiev, descrie opera de artă pe care o va expune la Veneția ca o reflecție asupra lipsei de valoare a anumitor acorduri internaționale. Totuși, a spus ea, lucrarea ei „Cerbul din origami” nu a fost niciodată concepută ca o declarație politică.

În 2019, Kadîrova a primit o comandă pentru amplasarea unei opere de artă în locul unde se afla odinioară un avion de vânătoare sovietic, în orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei. „Am încercat pur și simplu să creez ceva ușor de înțeles, cu un caracter oarecum tradițional”, a spus ea. Însă sculptura din beton în formă de cerb a căpătat o nouă semnificație după invazia din 2022. În vreme ce forțele ruse se apropiau de oraș, Kadîrova s-a întors la Pokrovsk în 2024 pentru a desprinde sculptura de soclu și a o transporta spre vest, într-un loc sigur. „Chiar și arta noastră este refugiată, nu doar oamenii sunt strămutați”, a spus ea. Pokrovsk a fost în mare parte distrus de lupte și este în prezent ocupat de Rusia. Reîntoarcerea Rusiei la Veneția va fi cel mai recent exemplu de participare reluată a acestei țări la evenimente majore. Organizațiile internaționale de judo, sporturi acvatice și paralimpice au aprobat recent participarea sportivilor ruși și belaruși sub propriile steaguri.