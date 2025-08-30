Dirijoarea Orchestrei Ukrainian Freedom: Vrem să îi arătăm lui Putin că nu poți reduce la tăcere ucrainenii

Dirijoarea canadiano-ucraineană Keri-Lynn Wilson a vrut să ajute Ucraina din prima clipă de după începerea invaziei brutale și pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

„Am vrut să-mi transform oroarea în acțiune”, explică ea. „M-am gândit să creez o orchestră formată din cei mai buni muzicieni din Ucraina, care să le reprezinte puterea, măiestria și să-i arate lui Putin că nu poți reduce la tăcere ucrainenii, nu le poți ucide cultura, iar misiunea noastră este să luptăm pe frontul cultural și să prezentăm cultura ucraineană”.

În 2022, în colaborare cu Opera Metropolitană din New York, Opera Națională Poloneză din Varșovia și Ministerul Culturii din Ucraina, a organizat un ansamblu compus din instrumentiști de top ucraineni, din orchestre din toate orașele mari ale Ucrainei și, în fiecare vară, Ukranian Freedom face turnee în toată lumea.

Sunt 75 de instrumentiști în orchestră, iar jumătate din ei locuiesc în Ucraina, la Kiev, Lvov sau Odesa. Pentru a putea ieși din țară, au nevoie de acordul autorităților de la Kiev.

„Trebuie să obținem o permisiune specială pentru ca oamenii să vină, pentru că toată lumea este recrutată acum, iar aceasta este o preocupare uriașă pentru muzicieni”, explică dirijoarea. „Dar suntem foarte recunoscători primei doamne Olena Zelenska (din 2023, orchestra este sub patronajul Primei Doamne a Ucrainei - n.r.), care ne-a ajutat foarte mult, și în fiecare an am reușit să scoatem oamenii afară. Cu excepția faptului că, în vara aceasta, am avut un percuționist, Evhen, care a fost recrutat și acum este în armată”, spune Keri-Lynn Wilson.









Pe 25 și 26 august, Ukrainian Freedom Orchestra a susținut două concerte la Festivalul Internațional George Enescu de la București.

De fiecare data când merge în Ucraina, spune Wilson, se simte ca acasă, iar prin muzica promovată simte că poate contribui la apărarea culturii ucrainene și, în același timp, poate să îi ajute pe cei care „tânjesc după frumusețe în viețile lor”.

De altfel, din acest an, dirijoarea a acceptat să conducă „Kiev Camerata” - Ansamblul Național de Soliști din Ucraina, cea mai importantă orchestră de cameră din Ucraina.

Ororile războiului, transpuse în compoziții muzicale

În afară de compozitorii clasici, cunoscuți publicului larg, orchestra promovează piese contemporane ucrainene.

Una din piesele interpretate de muzicienii ucraineni este suita din opera „Mamele din Herson” a ucraineanului Maxim Kolomiiets, care transpune în muzică drama femeilor ai căror copii au fost răpiți de ruși.

„Este o operă comandată de Metropolitan Opera și Opera Națională Poloneză, unde este încă în repertoriu”, descrie Keri-Lynn Wilson opera „Mamele din Herson”.

„Compozitorul a creat o suită de 10 minute și spune povestea – emoțiile, melodiile, temele, motivele din această suită vorbesc despre aceste mame curajoase din Herson care au încercat să-și salveze copiii răpiți de ruși”, spune dirijoarea.

O altă piesă din repertoriul orchestrei este „Bucea. Lacrimosa” a artistei ucrainene Victoria Polevá. „Ea a scăpat din Kiev”, spune Wilson, „chiar la începutul invaziei și a trebuit să treacă prin Bucea, unde a văzut ororile. A pus toată acea emoție în această lucrare frumoasă, care este foarte puternică și ne oferă un sentiment de lumină, de la tragedie la speranță”.

Pe 24 august 2024, de Ziua Independenței Ucrainei, Keri-Lynn Wilson a fost decorată de președintele Zelenski cu Ordinul Prințesei Olga pentru contribuția sa la cultura ucraineană.

„Turneul rezilienței” se cheamă turneul din 2025. „Trebuie să luptăm până la sfârșit, până la victorie. Nu renunțăm. (...) Poporul curajos al Ucrainei este rezistent, ei sunt eroii noștri”, spune dirijoarea.

Orchestra va continua și după încheierea războiului

Ukrainian Freedom Orchestra va continua să cânte și după ce războiul se va încheia. Apoi, adaugă dirijoarea, „plănuim un turneu al victoriei – numărul unu, plănuim să mergem în turneu în Ucraina. Bineînțeles, vom continua pentru totdeauna ca simbol al măreției adevărului, al victoriei binelui asupra răului. Orchestra asta este istorică, de data aceea va continua pentru totdeauna”, conchide Keri-Lynn Wilson.

Festivalul George Enescu de la București a început pe 24 august și se va încheia pe 21 septembrie.

În 2025, Festivalul are ca temă „Aniversări / Celebrations”, la 70 de ani de la moartea lui George Enescu.

Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor urca pe scenele Festivalului.

Publicul de la București va putea participa la concerte susținute de orchestre prestigioase precum: Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico etc.

Articol preluat de la Europa Liberă România, partener media al Festivalului Internațional George Enescu.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te