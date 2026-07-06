Martorii au declarat că, în primele ore ale dimineții, în capitală s-au auzit numeroase explozii puternice și sirene de alarmă aeriană, iar orașe din întreaga țară au semnalat, de asemenea, alerte.

„Inamicul lovește cu rachete balistice”, a scris pe Telegram Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev. „Vă rugăm să rămâneți în adăposturi.”

„Acestea sunt clădiri rezidențiale. Locuri în care oamenii dorm, își duc viața normală”, a adăugat el. Ulterior, el a declarat că cel puțin zece persoane au fost ucise și 46 rănite, printre care și copii.

O locuitoare din Kiev, a cărei mamă a fost rănită, a declarat pentru RFE/RL că a fost a doua oară în decurs de o lună când clădirea era lovită.

„Tocmai ne schimbasem geamurile, iar acum s-a întâmplat din nou”, a spus ea.

„Este pur și simplu oribil. Sunt atât de mulți copii aici”, a declarat ea pentru RFE/RL în fața clădirii avariate, în timp ce echipele de salvare ajutau oamenii să iasă din dărâmături.

Atacul are loc la două zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a purtat convorbiri telefonice separate cu Zelenski și cu Vladimir Putin, intensificând eforturile Washingtonului de a se poziționa ca mediator-cheie în acest conflict.

Atacurile au loc, de asemenea, chiar înaintea summitului NATO programat la Ankara, unde Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în marja evenimentului, în încercarea sa de a menține angajamentul SUA în sprijinirea țării sale în lupta împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei, lansată în februarie 2022.

Armata rusă a declarat pe 6 iulie că atacul a fost un răspuns la „atacuri teroriste” împotriva „infrastructurii civile” ruse.

Zelenski avertizase că urmează un atac

⁠Pe 5 iulie, ⁠Zelenski a avertizat că serviciile de informații ucrainene au indicat faptul că Rusia pregătea ‌un ⁠nou atac masiv.

„Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Americii și înainte de summitul NATO de la Ankara. Rusia vrea să facă și mai mult rău și să omoare oameni”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook.

„Orice întârziere în livrarea rachetelor pentru apărarea noastră aeriană – rachete pentru sistemele Patriot [de apărare aeriană] – înseamnă pierderi de vieți omenești și încurajează Rusia să continue războiul”, a scris el.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telegram că o clădire rezidențială a fost lovită în cartierul Podil al orașului.

„Oamenii sunt blocați între etajele 7 și 9”, a scris el, adăugând că resturi de material militar au căzut asupra altui bloc din aceeași zonă.

În ultimele săptămâni, pe fondul blocajului procesului de pace, Rusia și-a intensificat atacurile asupra zonelor civile ucrainene, concentrându-se în special asupra capitalei.

Oficialii ucraineni au declarat că cel puțin 30 de persoane au fost ucise și zeci de alte persoane rănite în atacul de amploare asupra Kievului din 2 iulie, care a provocat incendii și pagube extinse infrastructurii civile și clădirilor rezidențiale din mai multe cartiere.

Amploarea acelui atac a atras condamnarea imediată a membrilor Congresului de la Washington.

Republicanul Joe Wilson din Carolina de Sud, un susținător de lungă durată al sprijinului SUA pentru Ucraina, a calificat atacurile drept o dovadă suplimentară că Kremlinul se clatină din punct de vedere militar.

„Această crimă de război oribilă este încă o dovadă că Rusia pierde în mod categoric acest război”, a declarat Wilson pentru RFE/RL. „SUA și aliații săi ar trebui să intensifice și mai mult eforturile. Strategia funcționează. Rusia pierde.”

Rusia neagă că ar viza zone civile, în ciuda dovezilor numeroase privind astfel de atacuri.

Pană de curent la Sevastopol

Între timp, Sevastopol, un oraș cu aproximativ 500.000 de locuitori din Crimeea — peninsula ucraineană de la Marea Neagră pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014 — a rămas fără energie electrică pe 6 iulie, în urma unui atac ucrainean asupra infrastructurii energetice, au declarat oficialii numiți de Kremlin.

„Ca urmare a unui atac inamic asupra infrastructurii energetice din afara Sevastopolului, orașul nostru a rămas temporar fără alimentare cu energie electrică”, a scris pe Telegram Mihail Razvojaev, guvernatorul numit de Moscova.

O campanie cu drone desfășurată de Ucraina a dus la întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică și la o penurie generalizată de combustibil, precum și la o creștere vertiginoasă a prețurilor pe piața neagră din peninsulă. Kievul a demarat o acțiune de izolare a Crimeii, vizând camioanele cu combustibil, podurile și alte obiective de infrastructură, în încercarea de a anula anexarea ilegală.

Autoritățile din Crimeea, instalate de Rusia, au suspendat vânzarea de combustibil către persoane fizice și întreprinderi pe fondul unei penurii severe de combustibil, iar locuitorii semnalează rafturi goale în magazinele alimentare și limite de achiziție pentru o serie de produse de bază.

Cu informații furnizate de Serviciul ucrainean al RFE/RL, Reuters și AFP

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