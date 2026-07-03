Autoritățile ucrainene au declarat că cel puțin 27 de persoane au fost ucise și zeci de alte persoane rănite în urma atacului de amploare asupra Kievului din 2 iulie, care a provocat incendii și pagube de mare amploare la infrastructura civilă și clădirile de locuințe din mai multe cartiere.

Amploarea atacului a stârnit o condamnare imediată din partea legiuitorilor de la Washington, unde dezbaterea privind viitorul ajutor acordat Ucrainei rămâne un subiect politic sensibil.

Unii membri ai Congresului fac presiuni pentru mai mult ajutor militar.

Republicanul Joe Wilson din Carolina de Sud, un susținător de lungă durată al sprijinului SUA pentru Ucraina, a calificat atacurile drept o dovadă suplimentară că Kremlinul se clatină din punct de vedere militar.

„Această oribilă crimă de război este încă o dovadă că Rusia pierde războiul”, a declarat Wilson pentru Europa Liberă (RFE/RL). „SUA și aliații lor ar trebui să facă și mai mult decât fac deja. Strategia funcționează. Rusia pierde.”

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra vecinei sale Ucraina în 2022, sperând să cucerească Kievul în câteva săptămâni. Însă Ucraina, cu sprijinul Occidentului, a luptat împotriva forțelor ruse până la un impas aproape total.





Wilson a prezenta, de asemenea, atacul din 2 iulie ca un semnal înaintea summitului NATO de săptămâna viitoare din Turcia, unde se așteaptă ca sprijinul pentru Ucraina să ocupe un loc important pe ordinea de zi.

„[Președintele rus Vladimir] Putin este disperat. Este un ratat patetic care ucide femei și copii”, a spus Wilson. „Trebuie să susținem pe deplin Ucraina și să facem presiuni pentru victorie și pentru o soluționare justă a războiului.”

Don Bacon din Nebraska, un republican cu vechime din Comisia pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, a criticat aspru ceea ce a descris ca fiind insuficienta concentrare din partea administrației Trump în chestiunea ucraineană.

„Ar trebui să ajutăm Ucraina cu rachete și sisteme de apărare aeriană și ar trebui să impunem sancțiuni dure împotriva Rusiei”, a declarat Bacon pentru RFE/RL.

El a mai afirmat că există o neliniște crescândă în Congres cu privire la poziția strategică a Pentagonului față de Rusia și NATO.

„Conducerea civilă a Pentagonului a dat dovadă de slăbiciune în fața Rusiei și a NATO”, a spus el, adăugând că „tăcerea față de crimele de război rusești” și „ambiguitatea morală” vor lăsa o pată de neșters asupra politicii SUA.





Într-o declarație comună transmisă RFE/RL, liderii Grupului parlamentar pentru Ucraina din Congres – printre care se numără democrații Marcy Kaptur din Ohio și Mike Quigley din Illinois, precum și republicanii Brian Fitzpatrick din Pennsylvania și Wilson – au solicitat luarea de măsuri imediate.

„Camera Reprezentanților s-a pronunțat – Statele Unite ar trebui să înarmeze imediat Ucraina cu mijloacele de care are nevoie pentru a-și apăra poporul și a pune capăt războiului Rusiei”, se arată în declarație.

Declarația lor a venit în momentul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma atacurilor, și-a reînnoit apelul pentru o cooperare extinsă în domeniul apărării aeriene, punând accentul pe producția locală a sistemului de apărare antiaeriană Patriot.

Ucraina operează în prezent baterii MIM-104 Patriot fabricate în SUA – singurele sisteme din arsenalul său capabile să intercepteze rachetele balistice rusești –, dar Kievul dorește să le producă pe plan intern.

„Pentru a proteja viețile în mod fiabil, avem nevoie de propria noastră producție”, a declarat Zelenski.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Zelenski a afirmat că discuțiile cu administrația americană pe această temă sunt în curs „deja de mult timp” și l-a îndemnat pe președintele Donald Trump să avanseze în această direcție.

El a susținut că coproducția europeană a sistemelor Patriot în Ucraina sau împreună cu țările aliate ar putea, de asemenea, să consolideze capacitatea industrială a SUA.

Conservatorii europeni semnalează sprijin continuu

La Washington, membri de rang înalt ai Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) s-au întâlnit cu oficiali ai administrației Trump și cu parlamentari înaintea summitului NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

Delegația – din care au făcut parte Patryk Jaki, Adam Bielan, Assita Kanko și Stephen Bartulica – a declarat că „condamnă cu fermitate” ultimul atac al Rusiei.

După întâlnirile de la Casa Albă, Departamentul de Stat și principalele instituții conservatoare de politici publice, reprezentanții ECR au declarat că au perceput un optimism prudent în rândul oficialilor americani cu privire la un posibil armistițiu în războiul care durează de patru ani.

„Am aflat de la interlocutorii noștri că sunt destul de optimiști cu privire la posibilitatea de a ajunge la un armistițiu în acest an”, au afirmat aceștia într-o declarație.

Însă, în ciuda acestor speranțe diplomatice, parlamentarii europeni au subliniat că sprijinul militar continuu acordat Kievului rămâne esențial.

Pentru mulți din Europa de Est, ultimul atac al Rusiei a accentuat urgența menținerii unității transatlantice, în contextul în care liderii NATO se pregătesc să se întâlnească pe fondul unor întrebări tot mai numeroase cu privire la strategia pe termen lung a alianței față de Moscova.

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