Atac rusesc cu morți, răniți și distrugeri la Kiev. „Atâta știe criminalul Putin”, postează Sibiha

„Au fost lovite direct, cu efect devastator, clădiri de locuințe”, a declarat pe 2 iulie șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, adăugând că echipele de salvare recuperau atât supraviețuitori, cât și cadavrele celor uciși de sub dărâmături.

„Au fost confirmate nouă decese, în timp ce informațiile privind alte câteva posibile victime sunt încă în curs de verificare, pe măsură ce operațiunile de salvare continuă”, a adăugat el.

Ulterior, bilanțul morților a fost revizuit în sus.

Kievul este ținta unor atacuri cu rachete balistice și drone, iar exploziile se aud în tot orașul, a scris la rândul lui primarul Vitali Kliciko în primele ore ale zilei de 2 iulie pe Telegram, avertizând locuitorii să rămână în adăposturi.

Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, în mai multe cartiere ale orașului au fost semnalate incendii și pagube extinse la infrastructura civilă și la clădirile rezidențiale.

„Operațiunile de intervenție sunt în curs de desfășurare, în zonele afectate fiind mobilizați 570 de salvatori și peste 125 de echipamente de salvare”, a precizat serviciul într-o postare pe Telegram.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a condamnat cu fermitate atacurile rusești, numindu-le „crime de război grave”, și a făcut apel la parteneri și organizații internaționale să treacă la „răspunsuri ferme”.

„Criminalul de război Putin nu poate decât să ducă un război josnic și terorist împotriva civililor, a femeilor și a copiilor”, a scris Sibiha într-o postare pe X.

În seara dinaintea atacului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat cu privire la „un alt atac rus de amploare”, invocând date relevante de la serviciile de informații. El a declarat că se va întoarce „imediat” în Ucraina din Irlanda, unde se afla într-o vizită oficială.

În regiunea mai largă a Kievului, cel puțin trei persoane au fost rănite în urma unui atac rus cu drone și rachete, au raportat oficialii regionali pe 2 iulie.

Între timp, Ministerul Apărării rus a declarat într-un comunicat din 2 iulie că a efectuat un atac la scară largă folosind „arme de precizie” cu rază lungă de acțiune și drone, ca răspuns la presupuse atacuri ucrainene asupra infrastructurii civile din Rusia, vizând instalații ale industriei militare, infrastructura energetică din Kiev și regiunea Kievului, precum și infrastructura aerodromurilor militare din mai multe regiuni ucrainene.

De asemenea, Ministerul rus al Apărării a precizat că forțele ruse de apărare aeriană au interceptat și doborât 327 de drone ucrainene deasupra teritoriului Rusiei, inclusiv deasupra regiunilor Moscovei și Leningradului.

Ucraina neagă în mod constant că ar viza civili sau infrastructura civilă din Rusia, afirmând că operațiunile sale militare vizează strict ținte militare legitime, rețele logistice și infrastructura energetică care alimentează mașinăria de război rusă.

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