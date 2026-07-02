În capitala regiunii siberiene Zabaikalie — situată la aproximativ 6.300 de kilometri de Ucraina — coada de șoferi disperați să-și alimenteze mașinile se întindea în ultima zi din iunie pe o distanță de 3 kilometri.

În unele raioane din Zabaikalie, colectarea deșeurilor municipale a fost suspendată din cauza lipsei de combustibil pentru camioane. Într-o altă localitate din Siberia, locuitorii satelor se luptă singuri cu incendiile de pădure, deoarece pompierii nu au combustibil pentru autospeciale.

Iar o femeie a povestit că, atunci când soțul ei, care suferea de diabet, a intrat în comă și ea a sunat la ambulanță, dispecerul i-a spus să-și găsească singură un mijloc de transport, deoarece ambulanța rămăsese fără combustibil.

Departe de câmpurile de luptă din Ucraina, unde forțele ruse continuă să avanseze într-un ritm extrem de lent, o criză tot mai acută a combustibilului, provocată de o campanie țintită cu drone ucrainene, începe să-și facă simțită prezența în viața cetățenilor ruși obișnuiți.

La Moscova, criza combustibilului este realitate, iar penuria de benzină și nemulțumirile populației se află direct în câmpul vizual al birocraților de la Kremlin, al liderilor din mediul de afaceri, al ofițerilor militari și al celor mai înalți factori de decizie.

Dar efectul nu este cu nimic mai puțin semnificativ nici în zonele îndepărtate din interiorul țării, unde oamenii de rând se plâng și suferă la rândul lor.

Pentru Ucraina, acesta este obiectivul.

„Nu au mai ridicat [gunoiul] de o săptămână. Gunoiul zace în curți, putrezind; sunt șobolani și câini vagabonzi. Cât timp va dura această situație temporară?” a întrebat Ekaterina, din Krasnokamensk, un orășel situat nu departe de granița cu China, într-un mesaj privat adresat RFE/RL. „Încă o lună și vom muri din cauza mirosului.”

La fel ca și alte persoane intervievate pentru acest articol, Ekaterina a cerut să fie identificată sub un pseudonim din motive de securitate.

Criza a stârnit îngrijorare la Kremlin. Președintele Vladimir Putin a organizat în ultimele zile întâlniri televizate în cadrul cărora a discutat deschis problema atacurilor cu drone asupra Ucrainei și efectele acestora asupra capacității de rafinare a petrolului, încercând totodată să minimizeze importanța acestora.

„Desigur, ei creează probleme, asta e evident”, a declarat el într-un interviu acordat televiziunii de stat pe 28 iunie. „În acest moment se înregistrează unele lipsuri, dar situația nu este critică.”

Putin „încearcă să rezolve totul deodată, folosindu-se de autoritatea sa pentru a face acest lucru. Va spune că totul este în regulă cu combustibilul, iar oamenii se vor liniști. Dacă Putin a spus asta, atunci totul va fi în regulă”, a explicat Dmitri Oreșkin, un analist politic rus aflat în exil. „Dar, cel mai probabil, nu va fi așa.”

„Atunci încep problemele adevărate”, a mai declarat el pentru Serviciul rus al RFE/RL.

„Trebuie să-ți găsești singur mașina, am rămas fără benzină”

De câteva luni, Ucraina își extinde campania cu drone, pentru a lovi instalațiile de export de petrol aflate chiar și în zona Mării Baltice, în încercarea de a împiedica Rusia să exporte hidrocarburi și să obțină valută forte cu care să finanțeze războiul din Ucraina.

Mai recent, campania s-a concentrat asupra rafinăriilor de benzină, conductelor, camioanelor-cisternă și infrastructurii conexe, toate acestea având ca scop reducerea aprovizionării cu combustibil pentru autoturisme și camioane, atât benzină, cât și motorină.

Până săptămâna trecută, peste 55 dintre cele 83 de regiuni și orașe cu statut federal din Rusia semnalau fie restricții impuse de guvern, fie penurii cauzate de problemele de aprovizionare ale companiilor de combustibili.

„Dacă Putin vrea să sacrifice încă un milion dintre soldații săi pentru a continua să se izbească de acest zid, atunci milioanele de ruși care nu au fost încă mobilizați în Armata Rusă și care se ceartă la cozile de la benzinării ar trebui să se gândească la ce îi așteaptă în continuare”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un discurs video cu ton ironic, pe 29 iunie.

În Crimeea, peninsula ucraineană de la Marea Neagră anexată de Rusia în 2014, campania cu drone a dus la întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică și la o penurie generalizată de combustibil, precum și la o creștere vertiginoasă a prețurilor pe piața neagră și la soluții de compromis semi-legale.

Cel mai mare furnizor de combustibil rafinat din regiunea Moscovei a fost lovit de două ori în această lună de drone ucrainene; oficialii au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că instalația va rămâne scoasă din funcțiune până la sfârșitul anului.

În regiunea Zabaikalie, situată cu șase fusuri orare la est de Moscova, autoritățile regionale au recomandat săptămâna trecută locuitorilor să-și limiteze deplasările cu mașina. Primarul capitalei regionale, Cita, a anunțat limite zilnice pentru fiecare șofer. Iar locuitorii din zonă s-au plâns în mod deschis de dificultatea de a găsi combustibil.

Viktoria, o locuitoare dintr-un sat din Zabaikalie, situat în apropierea graniței cu China, a declarat că soțul ei a suferit recent o comă diabetică deoarece ea nu a putut să-i administreze doza necesară de insulină. Când a sunat la linia de urgență pentru a chema o ambulanță, dispecerul i-a spus să-și găsească singură o mașină.

„«Nu mai avem benzină», mi s-a spus”, a povestit ea. „Așa că am mers pe jos 15 kilometri până în satul vecin, ca prietenul soțului meu să-l poată duce acolo. L-au resuscitat, dar încă nu se știe cum îi va afecta starea această comă care a durat câteva ore. Dacă ar fi fost un accident vascular cerebral, cu siguranță l-am fi pierdut.”

„Stăm la coadă 12 ore sau mai mult, ca să ne umplem cei 15 litri” de combustibil, a spus Nikolai, un alt locuitor din Cita. „Apoi încercăm să strecurăm încă un bidon ca să mai punem încă 15 litri. Dar acum au început să fie mai atenți la asta.”

„Înainte, copiii mei mergeau cu autobuzul la cluburi sau la sălile de sport, dar acum nemernicii ăia au desființat unele trasee și sunt nevoit să-i duc eu cu mașina”, a spus el.

Pe 25 iunie, o companie regională de gestionare a deșeurilor a suspendat serviciile de colectare a gunoiului în patru districte. Cauza a fost lipsa combustibilului pentru camioanele de gunoi.

Aleksei a spus că, zilele trecute, autobuzul cu care urma să ajungă acasă, într-o suburbie a orașului Cita, a fost anulat fără niciun preaviz și a fost nevoit să doarmă în stația de autobuz „ca un om al străzii”. Tarifele la autobuz au crescut brusc, punând în dificultate persoanele cu salarii modeste.

„Și trebuie să plec: pur și simplu nu există locuri de muncă în satul meu”, a spus el. „Am noroc că, măcar, încă se mai colectează gunoiul.”

Unii locuitori din Cita au declarat că, în mai multe rânduri, au izbucnit altercații la unele stații de alimentare.

La o stație de alimentare situată la nord de oraș, timpul de așteptare pentru șoferi a fost de aproximativ trei ore în ultimele zile, a declarat Grigori, un vânzător din zonă. La o altă stație din apropiere, a spus el, a izbucnit o ceartă care s-a transformat într-o bătaie generală.

„Nu numai că poți rămâne fără combustibil, dar poți și să fii bătut”, a spus el, adăugând că oamenii vindeau locuri prioritare în coloanele de mașini care așteptau în fața unei alte stații de alimentare — pentru 800 de ruble (aproximativ 10 dolari), poți obține un loc printre primele 20 de mașini.

Nu există combustibil pentru autospecialele de pompieri

În regiunea Irkuțk, la vest de Zabaikalie, prețurile la benzina de calitate standard au crescut cu aproape 10 la sută într-o săptămână, a declarat Serghei, un locuitor din zonă.

„Dacă ajungi după ora 9 dimineața, stația e deja goală. Acum două zile, am stat la coadă... timp de 12 ore și jumătate doar ca să alimentez cu niște mizerabili 15 litri”, a spus el.

Primarul orașului Irkuțk a făcut un mic gest de sprijin față de șoferii exasperați care așteptau la cozi, afirmând că toalete portabile vor fi instalate la benzinăriile din zonă „pentru a reduce neplăcerile”.

Mai la est, în regiunea Habarovsk de la Pacific, guvernatorul Dmitri Demeșin a declarat că aproximativ 40 la sută dintre stațiile de alimentare din regiune au rămas fără benzină.

Locuitorii descriu situația ca fiind extrem de gravă. În cartierele capitalei regionale, Habarovsk, oamenii au declarat că nu mai au deloc benzină sau motorină și că sunt nevoiți să combată singuri incendiile forestiere.

„Nu numai că nimeni nu săpa tranșee de protecție împotriva incendiilor, dar nici echipamentul nu ajunsese încă”, a spus Anatoli, un locuitor din Habarovsk. „Au spus că nu aveau cu ce să le transporte.”

„Este prima dată când aud oameni obișnuiți, nu doar intelectualii, înjurându-l pe liderul suprem”, a spus el, folosind o poreclă sarcastică pentru Putin. „Oriunde mă duc – la cantină, la magazin, la frizerie – numai despre asta vorbesc.”

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