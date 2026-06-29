Serviciul rus al RFE/RL a descoperit că a fost construită o platformă din beton și că sistemele ruse de apărare aeriană S-400 au fost amplasate pe terenul sediului Fundației Innopraktika, un proiect susținut de guvern în valoare de 1,7 miliarde de dolari, condus de cea mai tânără fiică a lui Putin, Katerina Tihonova.

Situat pe un punct ridicat din centrul orașului, la mai puțin de 10 kilometri de Kremlin și la aproximativ 300 de metri de o clădire a Universității de Stat din Moscova, noul complex de apărare antirachetă este cel puțin a cincea instalație de acest fel dintr-un inel în curs de construcție din interiorul capitalei ruse.

Conform imaginilor din satelit ale șantierului, forma și dimensiunile acestuia corespund exact cu cele ale altor instalații militare similare din Moscova, identificate de RFE/RL la începutul acestei luni.

Armata rusă a construit deja infrastructură de apărare de acest tip în Moscova, folosind sisteme de rachete Pantsir-S1 pentru a se apăra împotriva atacurilor cu drone ucrainene.

Complexele S-400 nou construite, concepute pentru a intercepta rachete, par a fi destinate contracarării capacităților balistice în dezvoltare ale Kievului.

Pe 24 iunie, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Ucraina, Fire Point, a anunțat că a dezvoltat două rachete balistice, primele care vor fi produse pe plan intern în Ucraina independentă.

În ultimele luni, armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță pe teritoriul Rusiei, provocându-i cea mai gravă criză de combustibil la nivel național din ultimii ani.

Cel puțin 17 regiuni au impus restricții obligatorii asupra vânzărilor de benzină și motorină, în timp ce zeci de alte regiuni au semnalat penurii sau restricții impuse de companiile private de combustibili.

Deși aceste evoluții au creat tot mai mare nemulțumire în rândul rușilor, la mai bine de patru ani de la începutul războiului, Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi dispus să renunțe la cererile sale intransigente privind încheierea conflictului.

Ca răspuns, pe 25 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a aprobat o operațiune militară de 40 de zile pentru a influența „statul agresor” în vederea „forțării încetării războiului”.

Pe de altă parte, construcția noului complex de apărare aeriană de la Innopraktika reprezintă încă un semn al atenției speciale acordate instalațiilor asociate cu Putin și familia sa.

De la începutul războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, peste 25 de baze de apărare aeriană – inclusiv un complex S-400 – au fost construite în Valdai, oraș de pe malul unui lac, al cărui peisaj împădurit l-a făcut pe Putin să-l prefere altor reședințe de stat după lansarea invaziei.

Se pare că presupusa parteneră a președintelui rus, Alina Kabaeva, a vizitat frecvent complexul împreună cu copii despre care se presupune că ar fi ai ei și ai lui Putin.

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