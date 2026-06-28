De ce dispar copacii din Parcul Moskvorețki? Rusia își fortifică apărarea antiaeriană după atacurile ucrainene cu drone

În mai 2026, locuitorii raionului Kunțevo din Moscova au ieșit la un protest față de tăierea copacilor din Parcul Moskvorețki - cel mai mare parc natural din capitala rusă și care din 1998 are statut de arie naturală protejată de importanță regională. Radio Svoboda - serviciul rusesc al RFE/RL - a aflat că, cel mai probabil, în zonă va fi amenajată o nouă poziție pentru sistemele de rachete antiaeriene S-400. După începutul războiului din Ucraina, în capitala rusă au mai fost construite trei astfel de platforme pentru apărarea antiaeriană. Aproape toate sunt situate în zone protejate ecologic.

– „Se construiește un obiectiv militar, ce altceva mai trebuie să vă explic?”

– „Unde aveți confirmarea că se construiește un obiectiv militar?”

– „Luați-i pe toți la poliție și explicați-le acolo. Gata, plecați!”

Acest schimb de replici a avut loc pe 25 mai între prefectul Districtului Administrativ de Vest al Moscovei, Aleksei Aleksandrov, și locuitorii din Kunțevo, care protestau împotriva defrișărilor.

Lucrările din Parcul Moskvorețki au început la mijlocul lunii iunie. Până pe 21 iunie, potrivit imaginilor din satelit analizate de Radio Svoboda, în pădure fusese deja defrișată o suprafață dreptunghiulară de aproximativ 290 pe 150 de metri. Cele mai apropiate blocuri de locuințe se află cam la 800 de metri distanță, iar pentru accesul utilajelor grele a fost deschis un culoar prin pădure.

Locuitorii din Kunțevo i-au cerut primarului Moscovei, Serghei Sobeanin, să oprească lucrările din zona verde:

„Când noi, locuitorii, am venit aici și am cerut să ni se explice ce se întâmplă și să ni se prezinte proiectul, ni s-a refuzat accesul la documentație. Nimeni nu discută cu noi, nimeni nu ne oferă explicații. Pur și simplu, taie copacii și aduc utilaje grele. Serghei Semionovici, vă rugăm să opriți distrugerea pădurii noastre”, se arată în apel.

„Nu există niciun document. A venit un presupus reprezentant al antreprenorului și a spus că este un obiectiv al Ministerului Apărării. Același lucru l-a repetat și prefectul. Dar și Putin ne-a promis că nu va majora vârsta de pensionare, înțelegeți? Cum să-i credem? Nu putem avea deloc încredere în ei. Nu știm ce se va construi de fapt acolo. Poate fi un obiectiv al Ministerului Apărării, poate fi o instalație de apărare antiaeriană, dar poate să nu fie niciuna dintre acestea. Poate fi și un proiect imobiliar comercial, așa cum s-a mai întâmplat în trecut în Parcul Moskvorețki”, a declarat pentru Current Time - televiziunea de limbă rusă a RFE/RL - deputatul din Duma orașului Moscova, Evgheni Stupin.

Una dintre ipotezele lui Stupin pare să se confirme: cel mai probabil, în Parcul Moskvorețki, care de aproape 30 de ani beneficiază de statutul de „arie naturală protejată de importanță regională”, se construiește o platformă destinată amplasării sistemelor de rachete antiaeriene S-300/S-400. Radio Svoboda a ajuns la această concluzie comparând dimensiunile și caracteristicile șantierului cu alte amplasamente similare construite în Moscova după invazia rusă pe scară largă în Ucraina și după primele atacuri cu drone ucrainene asupra capitalei ruse.

Parcul Moskvorețki în apropierea raionului Kunțevo: comparație a imaginilor din satelit realizate pe 5 iunie 2026 și 16 august 2022.

În total, de la începutul războiului au fost construite trei astfel de platforme, conform unei hărți de amplasare a sistemelor de apărare antiaeriană din Moscova și din regiunea Moscovei, pe care Radio Svoboda o actualizează din 2023. Prima dintre acestea a apărut în ianuarie 2023 în nordul capitalei, pe fostele terenuri experimentale ale Academiei Agricole Timireazev. Și aceste terenuri au fost anterior obiectul unor dispute: colectivul academiei s-a luptat cu guvernul rus, care, de-a lungul multor ani, a încercat să le preia pentru construcția de locuințe. Problema a fost discutată chiar și în timpul emisiunii „Linia directă” a lui Putin din 2016, când acesta a ordonat „să fie lăsată în pace Timireazevka”.

În prezent, poziția sistemului S-300/400 din apropierea Academiei Agricole Timireazev, inclusiv lansatoarele de rachete, poate fi observată atât pe imaginile din satelit accesibile publicului de pe „Yandex”, cât și pe fotografiile serviciului „Yandex.Panorama”.

Suprafața terenului pregătit aici pentru amplasarea complexelor de rachete antiaeriene coincide exact cu suprafața defrișată din Parcul Moskvorețki și este de aproximativ 4,5 hectare.

O altă platformă similară pentru apărarea aeriană a apărut în aceeași lună, ianuarie 2023, între parcurile Sokolniki și Losinîi Ostrov. Ecologiștii s-au opus, de asemenea, fără succes, acestei construcții. La 31 decembrie 2022, în noaptea de Anul Nou, un teren cu dimensiunile de 200 pe 350 de metri a fost împrejmuit cu un gard și asfaltat. Locuitorii din zonă au început să protesteze, dar li s-a cerut insistent și convingător să uite de această defrișare, a povestit atunci pentru Radio Svoboda unul din activiștii ecologiști care au participat la proteste, cerând să rămână anonim.

(Radio Svoboda și RFE/RL sunt declarate „agent străin” și „entitate indezirabilă” în Rusia, iar cei care intră în contact cu ele, în orice fel, riscă pedepse.)

În prezent, această platformă pentru apărare antiaeriană poate fi, de asemenea, văzută clar pe panoramele și imaginile din satelit ale „Yandex”. Obiectivul militar este înconjurat de un gard masiv cu sârmă ghimpată. Pe fotografia din satelit se pot observa aceleași lansatoare și alte elemente ale sistemului de apărare aeriană S-400, inclusiv două „podiumuri” din beton, identice cu cele construite deja în parcul „Moskvorețki” din Kunțevo.

Suprafața terenului amenajat pentru apărarea antiaeriană în această zonă este de 4,5 ha, la fel ca în Kunțevo sau pe fostele terenuri ale Academiei Agricole Timireazev.

În sfârșit, cea de-a patra platformă pentru sistemul de rachete antiaeriene S-300/400 a fost construită în parcul moscovit „Izmailovski”, care beneficiază, de asemenea, de statutul de arie naturală protejată. Deși amplasarea rampelor de lansare și a celorlalte echipamente în acest loc este identică cu cea de pe platformele din parcul Losinîi Ostrov și din raionul Timireazevski, forma obiectivului este diferită. Aceasta a fost construită mai târziu, în primăvara anului 2025, fără a fi necesară tăierea pădurii: anterior, aici se afla pepiniera de plante ornamentale și flori „Moscova”. În mai 2023, aceasta s-a închis, iar timp de doi ani teritoriul a rămas în paragină.

Comparație între imaginile din satelit ale fostului teritoriu al centrului de grădinărit „Moscova” din Parcul Izmailovski - 6 august 2022 și 20 iunie 2026:

Întrucât acest obiectiv nu a fost construit „de la zero”, suprafața sa diferă de cea a pozițiilor similare ale sistemelor antiaeriene din parcul Losinîi Ostrov și din raionul Timireazevski și ocupă doar 3,6 ha.

Încă din luna mai a anului 2022, Ministerul Apărării al Rusiei a inițiat un proiect de lege care permitea armatei să defrișeze, fără autorizații, pădurile aflate în proprietatea sa (administrate de unități forestiere militare specializate). Proiectul nu a fost adoptat, însă, în orice caz, parcul Izmailovski sau Losinîi Ostrov nu au, din punct de vedere formal, nicio legătură cu armata, iar, conform legii, astfel de obiective nu ar trebui să se afle acolo.

Miza pe sistemele mobile

În ceea ce privește apărarea Moscovei împotriva atacurilor ucrainene cu drone, ministerul rus al apărării a ales să mizeze nu pe sistemele S-300/400 — care sunt mai potrivite pentru interceptarea rachetelor de croazieră și a celor balistice — ci pe complexele antiaeriene mai mobile, cu rază scurtă de acțiune, de tip „Pantsir”, înconjurând Moscova cu sute de turnuri echipate cu aceste sisteme.

Un astfel de turn a fost instalat la mijlocul lunii iunie și lângă rafinăria din Kapotnea în apropiere de Moscova, deși nu s-a reușit dotarea acesteia cu sistemul „Pantsir” înainte de primul atac ucrainean asupra acestui obiectiv, care a avut loc pe 16 iunie. În timpul celui de-al doilea atac asupra rafinăriei, pe 18 iunie, în cerul de deasupra Kapotnei s-a desfășurat o adevărată bătălie aeriană, în timpul căreia numeroasele înregistrări video ale martorilor oculari au surprins atât ratările sistemelor „Pantsir”, cât și loviturile rachetelor asupra dronelor.

Canalul ucrainean de Telegram Machinery Info susține că, recent, unități ale Districtului Militar Centru din Rusia au fost dotate cu rachete noi pentru combaterea dronelor – TKB-1055, iar armatei i-au fost livrate și lansatoare „ușoare”, special concepute pentru așa ceva - „Pantsir” cu indicele „SMD-E”.

În luna iunie, câteva astfel de sisteme de rachete antiaeriene au fost amplasate cu ajutorul elicopterelor direct pe acoperișurile unor zgârie-nori din centrul Moscovei – pe strada Begovaia și lângă stația de metrou Sokolniki. În chat-urile comunitare acest lucru a stârnit o furtună de indignare din partea locuitorilor, care se tem că echipamentul militar de pe acoperișurile clădirilor ar putea deveni ținta unui nou atac ucrainean.

În total, pe harta interactivă a Radio Svoboda care prezintă sistemele de apărare aeriană construite în Moscova și în regiunea Moscovei după începerea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, se pot număra în prezent peste 100 de sisteme „Pantsir” și alte sisteme de apărare aeriană care înconjoară capitala în mai multe inele. Acestea nu reușesc să facă față prea bine atacurilor ucrainene - printre altele, după una dintre ipoteze, din cauza deficitului de rachete. Armata rusă are și ea drone de interceptare - similare cu cele pe care Ucraina le folosește de mult timp împotriva dronelor de atac rusești „Geran” - însă, deocamdată, acestea sunt utilizate mai mult în apropierea liniei frontului.

În ceea ce privește numărul de sisteme de apărare antiaeriană pe kilometru pătrat, Moscova nu este nici pe departe lider: este depășită de reședința lui Vladimir Putin de la Lacul Valdai, acolo unde își petrece adesea timpul împreună cu fiii săi mama lor, Alina Kabaeva. În jurul reședinței lui Putin de la Valdai se află deja aproape 30 de sisteme „Pantsir” și alte sisteme de apărare antiaeriană – în condițiile în care populația și suprafața acestei zone sunt considerabil mai mici decât teritoriul și numărul locuitorilor din Moscova și din regiunea capitalei ruse.

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