Atac „masiv” cu drone asupra Moscovei. Rafinăria Kapotnea, din nou în flăcări

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a confirmat lovitura asupra rafinăriei din Moscova și a unor „ținte” din alte regiuni rusești, îndemnând Rusia să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

„Este a doua oară în această săptămână când rafinăria de petrol din Moscova este lovită. Au fost lovite, de asemenea, ținte din regiunea Rostov și din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, a scris el pe Telegram. Este un răspuns absolut just la atacurile rusești asupra orașelor și comunelor noastre și încă un rezultat important al acțiunilor forțelor noastre armate împotriva obiectivelor care susțin mașina de război rusească”.

„Este timpul să punem capăt acestui război, iar Rusia trebuie să ia măsurile diplomatice necesare”, a apelat președintele Ucrainei.

Atacul ucrainean cu drone asupra Moscovei și a regiunii capitalei ruse din noaptea și dimineața zilei de joi a fost cel mai puternic din ultimii doi ani, a estimat agenția rusă de stat TASS.

Primarul Moscovei, Serghei Sobeanin, a afirmat că forțele antiaeriene ruse au doborât aproape 200 de drone, dar câteva „au ajuns” până la rafinăria Kapotnea.

Resturi de drone doborâte au căzut peste centrele comerciale „Sadovod” și „Mega Belaia Dacea”, provocând incendii, potrivit autorităților locale. Canalele de monitorizare și locuitorii din zonă au publicat fotografii și înregistrări video cu exploziile.

Toate aceste obiective sunt situate în sud-estul Moscovei și în zona centurii auto MKAD, unde circulația rutieră a fost blocată pe un segment de aproape 10 kilometri, a anunțat Departamentul de Transport al Moscovei.

De asemenea, toate cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise din cauza atacurilor. Au fost anulate peste 170 de zboruri către Moscova și din capitala rusă, potrivit agenției Interfax.

Dimineața devreme, pasagerii și angajații aeroportului „Șeremetievo” au fost evacuați din cauza amenințării unui atac cu drone, a informat canalul oficial de Telegram al aeroportului.

Autoritățile nu au raportat victime la Moscova, ci doar o persoană rănită la Elektrostal, din regiunea capitalei ruse.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a doborât 555 de drone ucrainene deasupra a 17 regiuni rusești, dintre care aproape 200 la Moscova.

Kievul a confirmat lovirea unor ținte în regiunile Belgorod și Rostov.

În orașul Gukovo, din regiunea Rostov, a izbucnit un incendiu la un depozit de petrol, iar autoritățile au anunțat decesul unei persoane. În apropierea localității Șebekino, potrivit unor canale de monitorizare ucrainene, a luat foc un depozit de muniție.

În dimineața zilei de 18 iunie, a fost închisă și ieșirea din Iaroslavl spre Moscova - o zonă puternic industrializată -, a anunțat guvernatorul regiunii.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacurile asupra rafinăriei de petrol din Moscova, a bazei petroliere din regiunea Rostov și asupra unui șir de obiective din partea regiunii Donețk controlată de Rusia.

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