Kievul lovește Centrul de comunicații spațiale de lângă Moscova și o uzină din Voronej

Centrul „Dubna” este situat la cca 100 de kilometri spre nord de Moscova și este unul din cele mai mari centre care asigură funcționarea canalelor de comunicații prin satelit și a serviciilor de radiodifuziune și televiziune din Rusia.

Agenția rusă de stat TASS citează reprezentanți ai companiei de stat „Comunicații Spațiale” din Rusia cu declarația că centrul „Dubna” a fost ținta unui atac masiv cu drone. Potrivit acestora, funcționarea serviciilor de televiziune și comunicații nu a fost afectată, iar angajații centrului nu au fost răniți. În prezent se iau măsuri pentru remedierea consecințelor atacului, au spus oficialii ruși.

În comunicatul Statului Major de la Kiev nu se precizează când anume a avut loc atacul, ci se face referire la lovituri din 21 iunie și din noaptea de 21 spre 22 iunie. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, nu a menționat nimic despre atac pe canalul său de Telegram, iar primarul Moscovei, Serghei Sobeanin, a raportat că 84 de drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitala Rusiei în ultimele 24 de ore. Noaptea trectută, și apoi din nou dimineața, activitatea aeroporturilor din Moscova a fost suspendată pentru o perioadă scurtă de timp.

Canalul ucrainean de monitorizare Supernova+ a publicat pe 22 iunie un videoclip, afirmând că „au apărut confirmări ale unui atac reușit” asupra centrului „Dubna”. „Mediazona” scrie că unul din videoclipuri a fost filmat într-un alt loc, iar al doilea a fost filmat într-un sector privat, iar jurnaliștilor nu le-a reușit încă să determine locul exact în care a fost realizat.

În plus, Statul Major al armatei ucrainene a anunțat distrugerea mai multor obiective pe teritoriile ocupate de trupele ruse din regiunile Luhansk, Donețk și Zaporojie.

O uzină din Voronej, lovită cu „rachete de înaltă precizie”

Kievul a anunțat și un atac aerian asupra unei uzine din Voronej, pe 22 iunie, despre care spune că produce componente electronice pentru rachetele rusești Iskander și X-101.

„Această întreprindere reprezintă un element de importanță critică al complexului militar-industrial rus. Aceasta produce componente electronice utilizate în rachetele rusești, în special pentru sistemul de rachete tactice „Iskander”, se spune în comunicatul armatei ucrainene.

Guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, a declarat că, în urma atacului, trei persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare gravă. Potrivit lui, forțele de apărare aeriană „au distrus câteva ținte aeriene de mare viteză”.

„Etajele superioare ale unei clădiri industriale au fost grav avariate”, a scris oficialul, adăugând că au fost deteriorate și fațadele mai multor blocuri de locuințe, precum și autovehicule.

Canalele de Telegram Exilenova+ și Astra - apropiate de forțele de securitate ucrainene - au scris că atacul a țintit „Uzina de dispozitive semiconductoare din Voronej”, unde se produc microcircuite integrate și semiconductoare.

Canalul de Telegram pro-Kremlin „Baza” susține că orașul Voronej a fost atacat cu rachete britanice Storm Shadow .

Canalele de monitorizare publică fotografii și videoclipuri cu urmările atacului.

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