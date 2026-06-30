Zelenski a declarat că baza Dubna, situată la mai mult de 500 km de granița cu Ucraina, este folosită pentru recunoaștere și pentru coordonarea activității trupelor ruse din Ucraina.

„Astăzi, pedepsele noastre de lungă distanță la adresa Rusiei, impuse ca urmare a acestui război, au lovit din nou centrul de comunicații spațiale din Dubna, din regiunea Moscovei”, a declarat Zelenski pe rețele, referindu-se la atacurile ucrainene desfășurate adânc pe teritoriul rus.

Centrul a fost ținta unui atac ucrainean și săptămâna trecută, a precizat Statul Major al armatei ucrainene.

Zelenski a adăugat că forțele ucrainene au lovit recent patru centre rusești similare din regiunile Moscovei și Vladimir.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean a declarat că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „influențeze” Rusia să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, care se află acum în al cincilea an.

Drone căzute mai demult, distruse acum în România

Ministerul Apărării din România a anunțat marți că a detonat în condiții de siguranță fragmente de drone găsite în satul Rachelu, aproape de Dunăre, în apropierea frontierei cu Ucraina. Materialul ar fi rămas acolo în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene, în luna aprilie.

România, stat membru al UE și al NATO, care are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina, a declarat că dronele rusești i-au încălcat spațiul aerian de 29 de ori de când Moscova a început să atace porturile ucrainene de-a lungul Dunării, în urma invaziei sale pe scară largă din 2022.

Cincisprezece dintre aceste incursiuni au avut loc numai în acest an. La sfârșitul lunii mai, o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, rănind două persoane; aceasta a fost prima dată când o zonă dens populată dintr-o țară NATO a fost lovită și s-au înregistrat răniți în timpul războiului Rusiei din Ucraina.

Ministerul Apărării din România (MApN) a declarat că un localnic a semnalat la 112 prezența fragmentelor de dronă, care conțineau explozivi și au trebuit să fie detonate la fața locului.

Activitatea de neutralizare s-a produs într-un loc special amenajat din comuna Luncavița, județul Tulcea, a anunțat MApN, care a publicat marți și imagini cu momentul detonării.

România a solicitat aliaților din NATO să desfășoare în țară capacități suplimentare de combatere a dronelor, în special radare de joasă altitudine și drone de interceptare.

La începutul acestei luni, Ministerul Apărării a anunțat că a integrat în sistemul național de apărare aeriană sistemul de drone de interceptare Merops, dezvoltat de SUA.

De asemenea, România urmează să-și consolideze apărarea aeriană prin intermediul noii inițiative de reînarmare a UE, denumită SAFE.

Scris cu informații de la Reuters și AFP

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