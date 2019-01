Acord la Washington pentru redeschiderea temporară a guvernului

Într-o alocuțiune pronunțată la Washington, în Grădina de Trandafiri la Casa Albă, în cursul acestei seri (ora 21:00 la Chișinău), președintele Donald Trump a anunțat ajungerea la un acord temporar cu membri Congresului pentru redeschiderea guvernului, închis de la 22 decembrie 2018.

„Sînt foarte mîndru să anunț astăzi că am ajuns la un acord pentru a pune capăt închiderii și de a redeschide guvernul federal”, a spus președintele, despre înțelegerea care urmează acum să fie votată de ambele camere, Senatul și Camera Reprezentanților, iar apoi semnată de el.

Donald Trump a precizat în continuare: „Nu avem, cu adevărat, altă opțiune decît să construim un zid sau o barieră de oțel, puternică. Dacă nu vom obține o înțelegere corectă din partea Congresului, guvernul va fi ori închis din nou la 15 februarie, ori îmi voi folosi prerogativele pe care le am în baza legilor și a Constituției Statelor Unite pentru a trata aceasta ca stare de urgență”.

Președintele a mai vorbit și anterior despre posibilitatea de a declara starea de urgență ce i-ar permite să ocolească opoziția legislatorilor, care nu vor să-i acorde fondurile cerute pentru construcția zidului de la frontiera cu Mexicul. Doar că, într-o asemenea situație, analiștii au atras atenția că este foarte probabil ca democrații să îi conteste rapid decizia, ca una ce ar depăși autoritatea sa în baza Constituției Statelor Unite.

Trump a declarat că un comitet bipartizan din Congres se va reuni în conferință pentru a prezenta un plan referitor la asigurarea securității frontierei.

La scurtă vreme după alocuțiunea prezidențială – anunță agențiile de presă și canalele de televiziune americane – liderul majorității senatoriale, Mitch McConnell, a spus în Senat că speră ca un vot să aibă loc deja în cursul acestei seri. Un consilier democrat a declarat, în același context, că dacă republicanii se decid să voteze, acordul va fi supus votului tot astăzi în Camera Reprezentanților.

Presa europeană prezintă declarațiile președintelui Trump ca o înfrîngere suferită în fața determinării democraților americani de a nu-i accepta fondurile de apropea șase miliarde de dolari, cerute pentru construcția zidului de la frontieră, declarat ca lipsit de necesitate.

Donald Trump a mai spus, citat de Reuters: „Noi nu avem nevoie de două mii de mile (3200 de km) de zid de beton de la o mare la alta. Nu am avut nevoie niciodată. Nu am propus-o niciodată. Nu am dorit-o niciodată, fiindcă avem bariere la frontieră unde structurile naturale sînt la fel de bune ca orice altceva am putea clădi.” Și președintele a precizatpe un ton concesiv: „Structurile pe care le vom propune vor fi pre-determinate de locațiile cu risc înalt, care au fost identificate în mod precis de forțele de grăniceri, pentru a opri fluxul ilicit de oameni și droguri”.

Proiectul de lege de finanțare temporară a guvernului va permite utilizarea fondurilor de plăți la nivelele ultimului an fiscal și va include și fonduri dstinate asigurării securității frontierei, dar nu prin construcția unui zid.

Declarația președintelui Trump survine după ce astăzi dimineață Administrația Federală de Aviație a emis un ordin de oprire a zborurilor în direcția aeroportului LaGuardia de la New York, dispoziție pe care a anulat-o circa o oră mai tîrziu. Lipsa de personal a determinat o serie de întîrzieri al Aeroporturile internaționale Newark Liberty și Philhadelphia.

În urma închiderii guvernului, care a afectat circa 800 de mii de angajați, aproximativ un sfert din agențiile federale și-au încetat activitatea.

Un sondaj de opinie, publicat astăzi dimineață de Washington Post și ABC News, a indicat că rata de dezaprobare a lui Donald Trump a mai crescut cu cinci procente, ajungînd la 58% în decurs de trei luni, cu o majoritate a americanilor considerîndu-i pe președinte și republicani responsabili pentru închiderea guvernului. Unul din cinci americani s-a declarat, în același sondaj, afectat personal de închiderea guvernului.