Acuzații de mită și spălare de bani la nivel înalt în statul Ohio

Presedintele Camerei Deputatilor din Ohio, republicanul Larry Householder, si alte patru persoane au fost arestate, marti, sub acuzatii legate de un caz de mita, in valoare de 60 de milioane de dolari, a anuntat procurorul Districtului Sudic din Ohio, David DeVillers. Acesta a spus ca este probabil cel mai mare caz de mita si spalare de bani, indreptat impotriva populatiei statului Ohio.

In conformitate cu actul de acuzare, care are 80 de pagini, o organizatie infractionala ar fi primit milioane de dolari, din martie 2017 si pina in martie 2020, in schimbul facilitarii de catre Householder si alte persoane a unui act legislativ, care prevedea salvarea a doua centrale nucleare, care urmau sa fie inchise. David DeVillers a spus ca banii erau meniti sa ajunga in buzunarele lui Householder si in sprijinul candidaturii sale la postul de presedinte al Camerei.

Ceilalti patru arestati sint consilierul lui Householder, Jeffrey Longstreth, lobbistul Neil Clark, fostul lider republican din Ohio, Matthew Borges, si co-fondatorul grupului Oxley, Juan Cespedes.

Householders si alti inculpati au facut se pare declaratii incriminatorii in conversatii avute cu agenti sub acoperire. Se anticipeaza ca vor urma si alte arestari.

Agentul FBI Chris Hoffman a spus la conferinta de presa: „Toate formele de coruptie sint inacceptabile. Cind acuzatii de coruptie ating nivelele cele mai inalte ale administratiei statului, cetatenii din Ohio trebuie sa sa fie socati si dezgustati”.

Se pare ca o parte din bani urmau sa foloseasca pentru campaniile unor candidati care-l sprijineau pe Householder pentru conducerea Camerei.

Daca sint gasiti vinovati, participantii la aceasta schema financiara sint pasibili de 20 de ani inchisoare.