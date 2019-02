Administrația americană și criza politică din Venezuela

Situatia din Venezuela este pentru presedintele Trump un amestec intre o chestiune interna si una internationala. Cum se raporteaza la ea seful executivului american? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Criza actuala a fost declansata atunci cind liderul opozitiei care controleaza Parlamentul din Venezuela, Juan Guaido s-a auto-proclamat presedinte al tarii, atunci cind Nicolas Maduro urma sa fie instalat in functie, dupa ce cistigase alegeri, marcate de nereguli si alegatii de frauda.

Statele Unite au recunoscut imediat presedintia Guaido, indemnind si alte tari sa o faca, cel mai curind prin vocea vice-presedintelui Pence, in Germania.

Cincizeci de state au facut-o de-acum. Statele Unite au trimis de asemenea ajutor umanitar, pentru populatia infometata si lipsita de medicamente, dar acesta continua sa astepte in Columbia, la frontiera. Maduro, care inca se bucura de sprijinul armatei, blocheaza ajutorul de teama ca acesta sa nu fie pus pe seama rivalului sau si sa atraga si mai mult sprijin. Maduro vede in ajutorul umanitar, atit de necesar, o forma de interventie politica.

Administratia Trump a anuntat un nou instrument de presiune asupra regimului. Ofiteri superiori au fost avertizati că Statele Unite stiu unde-si tin banii pe care i-au scos din tara si ca aceste fonduri pot fi confiscate, in cazul in care nu se dezic de regimul Maduro.

Administratia Trump si insusi presedintele sint din ce in mai activi in Florida, speculind faptul ca zeci de mii de venezueleni traiesc acolo si ca tot acolo exista o numeroasa diaspora cubaneza, regimul de la Havana fiind sprijinitorul regional al regimului Maduro.

Florida este pentru Trump un stat extrem de important politic, pentru a fi reales in 2020. Este statul in care la alegerile din 2018, republicanii au obtinut cu scor strins atit postul de guvernator cit si unul de senator, in ciuda faptului ca pe ansamblul tarii, republicanii au pierdut teren. Or, in Florida, cele doua diaspore joaca un rol important.

In plus, odata cu discursul despre starea Uniunii, presedintele a introdus in discursul politic idea ca in America ar exista riscul unei alunecari catre „socialism”, considerind Venezuela un exemplu regional al falimentului acestei ideologii.

Fireste că ceea ce unii candidati de stinga sustin in Statele Unite, nu este „socialism” de genul celui care a ruinat Estul Europei sau Venezuela, ci mai curind modelul scandinav de social-democratie. Probabil nici acesta nu este realist in America, dar nu se poate stabili o echivalenta cu modelul „socialist”.

Dar in interiorul acestui argument, pe care -l vom auzi des invocate de Trump, cazul Venezuela joaca un rol important.