Adrian Zuckerman confirmat de Senat pentru funcția de ambasador american în România

Adrian Zuckerman a fost confirmat de Senatul american în funcția de ambasador în România, cu 65 de voturi pentru și 30 împotrivă, relatează Profit.ro. Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani și vorbește fluent limba română.



În toamnă, la audierile în Comitetul de relații externe al Senatului, el a afirmat că România trebuie să continue lupta anticorupție, care, alături de independența justiției, este vitală pentru prosperitatea și securitatea pe termen lung.

Adrian Zuckerman este avocat, admis în Baroul din New York în 1984. A absolvit Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obținută la New York Law School (1983).