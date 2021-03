Agentul economic cu masca pe ureche

O colegă de breaslă povesteşte pe FB cum a fost zilele astea la o vinărie, iar acolo era o puzderie de oameni fără măşti. Adică, într-o zi în care urmau să moară vreo 40 de moldoveni, agentului economic îi era totuna de normele antiepidemice. El pesemne se gândea la profit. Iar când te gândeşti numai la profit, nu mai vrei să-i sperii pe clienţi cu măşti şi accepţi felul lor de-a fi.

E pandemie, totuşi

Când am intrat într-un chioşc strâmt să-mi xeroxez nişte acte şi când am rugat-o pe vânzătoarea de acolo să-şi acopere nasul, aia a sărit ca friptă şi a început să mă bălăcărească, să urle la mine. Cică se sufoca doamna, iar eu i-am stricat dispoziţia. Să admitem că e aşa. Dar de ce trebuie să urli la mine? E pandemie, totuşi. Şi ce fel de agent economic e acela care are asemenea vânzători? Întrebarea e retorică.

Când în supermarket umblă nestingheriţi oameni cu măştile sub bărbii sau sub nasuri, când casieriţele au măştile sub nasuri, ce fel de agent economic e acel supermarket?

Por să aduc o sută de asemenea exemple. Le văd aproape zilnic. Agenţi economici care strigă în gura mare că vor să muncească, să facă bani, care protestează împotriva restricţiilor, dar care nu prea vor să respecte normele antiepidemice. Kapika să meargă, iar normele sanitare sunt un soi de foaie verde lobodă.

Aflu că Moldova are nevoie de vreo 10 ani și jumătate pentru a obține o imunitate colectivă la virusul COVID-19, ceea ce înseamnă vaccinarea a peste 70% din populația țării. Cel puțin asta arată datele publicate pe portalul TimeToHerd.com. Aşa stând lucrurile, cu o vaccinare care abia se mişcă şi cu norme antiepidemice sfidate făţiş, încotro ne mişcăm? Foarte curând vor înţelege asta şi cei cu masca pe ureche.