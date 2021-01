„Medicii îi salvează, îi salvează pe foarte mulți. Ăsta este eroism!” (VIDEO)

Situația epidemiologică privind infecția cu COVID-19 rămâne în continuare alarmantă în Republica Moldova, chiar dacă în ultimele săptămâni se înregistrează diminuarea numărului de persoane testate pozitiv la prezența noului coronavirus. Experții în sănătate publică nu exclud că în următoarea perioadă s-ar putea ajunge la un val de infecții cu COVID-19, la fel cum se întâmplă și în alte state europene. Cum se descurcă pacienții și spitalele în vreme de pandemie? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Bilanțul total al infectărilor înregistrate în Republica Moldova de la începutul pandemiei a ajuns la peste 155.300. În spitalele din țară sunt internați în prezent peste 2.000 de pacienți cu COVID-19, dintre care 226 în stare extrem de gravă, 39 fiind conectați la respirație artificială. Europa Liberă a adunat mărturii din salonul pacienților COVID.

– „Ar trebui să fim mult mai precauți, ar trebui să ne protejăm, dar dacă este dat, probabil, să trecem prin asta, trebuie să trecem toți cu demnitate și să fim foarte, foarte atenți și precauți, trebuie să reacționăm foarte prompt, știind toată simptomatologia, să nu ne bazăm că poate fi o viroză, că poate fi o gripă, ci dintr-odată trebuie de bătut alarma.”

Europa Liberă: Când ați bătut Dvs. alarma, unde ați bătut?

Nu am mai stat să încerc să ghicesc, să mă tratez de sine stătător, am chemat „Salvarea”

– „Eu am bătut alarma când am simțit durere de cap și febră, chiar subfebrilă fiind, am avut test rapid anti-COVID, test expres, care mi-a arătat deodată că organismul îmi este infectat. Iată atunci am chemat „Salvarea”, nu am mai stat să încerc să ghicesc, să mă tratez de sine stătător, am chemat „Salvarea”. Cred că acesta a fost acel moment care nu i-a permis bolii să progreseze mai tare.”

Europa Liberă: A fost o frică, o spaimă?

– „Da, a fost o frică, o spaimă, pentru că, știind câtă lume se duce pe cealaltă parte, îmi era frică, bineînțeles că ceea ce este inevitabil, într-un fel.”

Europa Liberă: Dar, în general, ați făcut tot ce era posibil, ca să vă protejați?

– „Da, am făcut totul. Am umblat cu dezinfectant și cu șapte măști la mine și permanent am păstrat distanța, și nu prea des cu transportul public, ci mai mult cu taxiul, dar a fost o mică neatenție undeva. Asta e. Eu dau un sfat tuturor: foarte prompt să reacționeze, să nu stea acasă și să se trateze din capul lor dacă simt ceva, fiindcă sunt locuri la spital, din câte văd, sunt posibilități foarte bune. Medicii noștri, bravo lor, au protocolul deja elaborat și deodată luptă pentru fiecare pacient, dar totul trebuie să fie făcut foarte repede și la timp.”

Europa Liberă: Cum se schimbă lumea, percepția lumii asupra a ceea ce se întâmplă în societate de pe urma acestei pandemii?

– „Bineînțeles că fiecare-i cu mentalitatea sa. Unii, chiar bolnavi fiind, oricum nu cred, dar majoritatea din ei când nimeresc la spital deja fiecare vrea să trăiască, fiecare luptă pentru el, pentru cei rămași acasă, că foarte mulți avem și acasă infectați. Adică, lumea se schimbă, pentru că persistă frica, frica de sănătatea ta, pentru viitorul tău, pentru cei care sunt alături de tine. Omul este o persoană sociabilă, care permanent vrea comunicare. Și noi tot vrem și la o cafenea, și la un prieten, și la zile de naștere. Sincer vorbind, eu am renunțat la toate sărbătorile, un cerc foarte restrâns, doi-trei oameni și chiar râdeam, că am prieteni care au trecut prin COVID, deci în ei am ceva încredere, în rest – fără supărare, fără prieteni, fără baluri, fără restaurante. Da, la teatru, la muzeu poți să mai mergi, că totuși nu este ca la restaurant, ești în mască, ești protejat ș.a.m.d., dar totuși trebuie să trecem o perioadă, să ne adaptăm și să ne gândim spre viitor.”

Europa Liberă: Dar cum se schimbă lumea?

– „Lumea devine mai distantă, lumea devine mai rece, mai egoistă și cred că este de explicat, nu ai cum să învinuiești omul. Eu, dacă nu vreau să chem pe nimeni acasă, le spun: nu vă supărați, vreau să vă văd, mi-i dor de voi, vorbim prin Skype, prin telefon, dar mie mi-i frică de voi și vouă trebuie să vă fie frică de mine. Cu părere de rău, acestea sunt realitățile.”

Europa Liberă: Doctorilor, personalului medical ce le spuneți?

– „O, închinăciuni până la pământ! Ei sunt, într-adevăr, când nimerești la spital, înțelegi că ei sunt adevărații eroi. Surmenați, muncesc până la ora 11-12 noaptea și dimineață, de la ora 5, încep tratamentul cu diverși bolnavi. Am văzut mai multe cazuri, reanimări, am avut o colegă de salon care șase zile a fost la reanimare și ea când vede acum acele, la ea nu se mai bagă acul în venă... A ieșit, a ieșit, slavă Domnului, dar când ne povestea cum era în sala de reanimare, vai și amar. Și medicii îi scot, îi scot pe foarte mulți. Asta este eroism! Fără exagerare, într-adevăr sunt eroi.”

Europa Liberă: Foarte mult se discută despre vaccin. Părerile se împart, unii acceptă să fie vaccinați, alții, din contra, spun că nu ar trebui, că e mai bine toată lumea să trăiască prin COVID și după asta lucrurile se ameliorează.

– „Eu am încredere în medici și cred ceea ce au zis medicii că în secolul XX toate bolile pe care le-am avut noi - și rujeolă, și holeră, și poliomielită ș.a.m.d. -, toate au trecut datorită vaccinării. Altceva e că boala aceasta, fiind o boală nouă, nu știi cât ține vaccinarea, dar medicul dacă este specialitatea lui, omul învață, eu nu am ce să mă bag în specialitatea lui și vaccinarea trebuie să fie obligatorie, pentru că unii dau o rată foarte mare de siguranță, alții dau cinci, șase, șapte luni, dar istoria societății secolului XX a arătat că doar vaccinul ne poate scăpa. Așa a fost întotdeauna, toate infecțiile au fost tratate doar prin vaccinare.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. contează de unde va fi importat – din Vest, din Est?

– „Da, bineînțeles! Pentru că vaccinurile care sunt omologate de către Organizația Mondială a Sănătății, gen americane, englezești, acum zice Belgia că o să elaboreze un vaccin imun pentru toată viața, dă Doamne să fie așa, bineînțeles că ai încredere în ele, în cele chinezești care au spus că rata este de 55% sau rusesc, care nu este omologat, deci ori vorbim serios, ori vorbim pe bază de chestii serioase, oficiale, ori ne jucăm cu sănătatea oamenilor.”

Europa Liberă: Cum ați ajuns la spital? De unde ați luat COVID?

– „Cred că de la serviciu, în primul rând, fiindcă pe jos mă duc, pe jos vin, în birou nu primim cetățeni, documentele le lasă la ușă. Am dat testul și s-a confirmat, fiindcă am făcut radiografie și deja era confirmată pneumonie pe dreapta. Eu sunt conștientă și înțeleg că acum îi pneumonie bilaterală...”

Europa Liberă: V-ați speriat la început?

– „Da, a fost oleacă de panică, dar sunt puternică și sper că o să fie totul bine.”

Europa Liberă: Ce sfaturi aveți pentru cei care încă mai sunt un fel de Toma Necredinciosul, nu cred în existența acestui virus?

Noi trebuie să ne protejăm, fiindcă medicii sunt la limită, într-adevăr, ei sunt foarte încărcați

– „Ar trebui cât mai mult lumea să fie informată, ca să înțeleagă într-adevăr că virusul există și virusul este foarte imprevizibil și virulent, și trebuie să ne păzim, trebuie numaidecât să purtăm mască și ceea ce putem noi face. Și cât mai puține contacte, și cât mai multă lume să fie informată, noi trebuie să spunem la fiecare: Oameni buni, noi trebuie să ne păstrăm sănătatea! Noi trebuie să ne protejăm, fiindcă medicii sunt la limită, într-adevăr, ei sunt foarte încărcați. Nu știu de unde le dă Domnul atâta putere ca să-l asculte pe fiecare și să aibă o atitudine deosebită față de fiecare, fiindcă noi suntem toți diferiți, să încerce să ne împace pe fiecare și pe fiecare să-l liniștească și să-i explice că totul o să fie bine. Într-adevăr, medicii fac o muncă enormă și colosală și noi trebuie să avem grijă și de dânșii, foarte bine să ne gândim ca să nu tot împrăștiem virusul acesta.”

Europa Liberă: Cu gândul la vaccin sunteți?

– „Da, cu gândul la vaccin. Ne-au făcut lista, ne-au întrebat deodată la dorință, ne-au întrebat pe fiecare. Clar că noi încă avem suspiciuni, am spus că să vedem de unde o să vină vaccinul, că o să mai treacă oleacă de termen până au să-l aducă, până au să-l aranjeze. Și dacă trebuie, numaidecât o să ne vaccinăm.”

Europa Liberă: Dar se discută mult - să fie adus din Rusia, din Uniunea Europeană, din Occident? Contează pentru Dvs. de unde va fi importat?

– „Eu cred că contează, fiindcă acolo unde sunt institute întregi care se ocupă cu studierea îi una, dar unde s-a făcut acum în grabă îi cu totul altceva, adică noi tot ar trebui să fim foarte atenți și foarte vigilenți la importul lui și la condițiile de păstrare, trebuie să fim siguri că vaccinul acela a fost adus în condiții normale, că el s-a păstrat și când a ajuns la pacient să fie administrat pacientului anume în condițiile în care el trebuie să ajungă.”

Europa Liberă: Ideea asta că a existat o lume până la COVID și va exista altă lume după COVID, vedeți o diferență?

– „Într-adevăr, lumea îi foarte departe cu gândul că noi o să revenim prea degrabă la asta, noi o să trebuiască să ne deprindem, că toată știința doar spune că noi o să trebuiască să ne deprindem să trăim o perioadă mult mai îndelungată cu acest virus, că el n-o să dispară pur și simplu așa de tot și noi ar trebui să ne gândim la măsurile de protecție, adică chiar și aceeași mască și tot ce este necesar. Trebuie să fim foarte vigilenți și să ne gândim înainte, că degrabă încă nu scăpăm.”

Europa Liberă: Dar pe valorile adevărate lumea va încerca să pună alte accente?

– „E foarte greu de schimbat mentalitatea, foarte multă lume este care nu crede încă și pentru a schimba ceva, cei care au trecut prin asta trebuie să comunice rudelor, colegilor, tuturor prin ce au trecut și, într-adevăr, cum decurge tratamentul și cât îi de periculos, atunci lumea o să înceapă deja să se gândească mai altfel oleacă și o să ne schimbăm cumva, probabil.”

Europa Liberă: Что Вы знали и что Вы сейчас знаете о КОВИДЕ? (Dvs. ce ați cunoscut și ce cunoașteți acum despre COVID?)

– «Я много знаю, потому что я сама медработник и с первых же дней я знаю, что такое КОВИД и какие меры предпринимать, чтобы не заболеть, но вот само состояние уже больного человека и последствия, конечно узнала в больнице.» („Cunosc multe lucruri, pentru că eu însămi sunt lucrătoare în domeniul sănătății și încă din primele zile știu ce reprezintă COVID-ul și ce măsuri trebuie să iau pentru a nu mă îmbolnăvi, dar bineînțeles că am aflat care este starea unei persoane bolnave și consecințele contaminării deja fiind internată în spital.")

Europa Liberă: А есть боязнь? (Dar aveți frică?)

– «Сейчас уже боязни нет, но первое время было, наверное скорее всего связано с этим состоянием внезапным, которое приходит, а боязни ещё нет, потому что находишься в хороших руках специалистов. Отношение очень хорошее, есть условия, чисто везде, то есть полностью отдаёшься людям, которые тебя вытаскивают из самого тяжёлого состояния. Очень добросовестно работают врачи и в принципе все здесь медработники очень грамотные и внимательные и никогда резко не отвечают и сестрички, и технический персонал.» („Acum nu mai există frică, dar la început probabil că era mai curând legată de această stare bruscă, care vine pe neașteptate, dar acum nu mai am frică, deoarece sunt pe mâinile unor specialiști buni. Atitudinea este foarte bună, există condiții, este curat peste tot, adică te predai complet oamenilor care te scot din cea mai dificilă stare. Medicii lucrează foarte conștiincios și, în principiu, toți medicii de aici sunt foarte competenți și atenți, iar asistenții medicali și personalul tehnic nu răspund niciodată necuviincios.”)

Europa Liberă: Вакцин ждёте? (Sunteți în așteptarea vaccinului?)

– «Я вообще не сторонник всех вакцин, вот, но если это нужно будет и будет доказано временем и наукой, значит надо будет делать, но то что нужно носить маски и вот эти скептики, которые ходят по магазинам в городе, в транспорте и говорят, что это бред, это абсолютное вредительство и для себя, и для окружающих. Да, может быть маска не защищает на 100%, но в любом случае она необходима.» („Nu sunt o susținătoare înfocată a tuturor vaccinurilor, dar dacă este necesar și îi va fi demonstrată științific utilitatea, atunci va fi trebui să-l facem. Dar, înainte de toate, acum este necesar de a purta corect măștile, iar scepticii care merg la cumpărături magazine, în oraș cu transportul public și spun că aceasta este o prostie, fac un sabotaj absolut atât pentru sine, cât și pentru ceilalți. Da, poate o mască nu protejează 100%, dar în orice caz este necesară.”)

Europa Liberă: А в обществе менталитет меняется? (Dar în societate se schimbă mentalitatea?)

– «Чем больше людей переболеет, тем больше он поменяется. Пока ты на собственной шкуре не почувствуешь и всем своим родным скажешь, не просто знакомая сказала, вот тогда прислушаются. Менталитет? Конечно, было бы хорошо, чтобы люди были более дисциплинированными. В принципе, сама система, сама работа, направленная на борьбу с КОВИДОМ, я считаю, что в нашей республике на высоком уровне.» („Cu cât se vor îmbolnăvi mai mulți oameni, cu atât mai mult se va schimba mentalitatea. Până când nu vei simți pe propria piele, după care le vei povesti tuturor apropiaților, nu doar că ai auzit de la un prieten, atunci ei vor asculta. Mentalitatea? Desigur, ar fi mai bine dacă oamenii ar fi disciplinați. În principiu, sistemul sanitar, munca ce vizează combaterea COVID-ului cred că în republica noastră se află la un nivel înalt.”)

Europa Liberă: Ce ați știut și ce nu ați știut despre acest inamic invizibil numit COVID-19?

– „De auzit am auzit multe și de toate, dar nu m-am gândit că voi păți-o. M-am gândit că e pur și simplu o răceală banală, totul a început de la dureri de cap și de ochi, când s-a agravat situația am ajuns la Centrul de la „Moldexpo”, am făcut investigațiile și parcă nu era nimic strașnic, dar la a cincea, a șasea zi starea mea s-a agravat tot mai mult.”

Europa Liberă: Dar percepția cetățenilor în societate cum o înțelegeți, cum o vedeți?

– „Cred că spaima, teama. La început, gândeau că totul îi o glumă, poate-i așa, dar poate nu știu cum, dar acum toți văd că asta nu-i o glumă, nu-i o șagă și trebuie de luat măsuri din pripă, nu de lăsat și de așteptat. Unicul lucru care șochează din sistemul nostru de sănătate – da, aceștia care nimeresc în spital primesc tratamentul complet, iar cei care se tratează acasă îi jale, pur și simplu îi jale. Medicii le prescriu tratament, dar când ajunge vremea să dea analizele sau să treacă anumite investigații, apar problemele.”

Europa Liberă: Dar aici atitudinea față de Dvs. a personalului medical cum o exprimați?

– „E super! Suntem de dimineață până seara monitorizați.”

Europa Liberă: Lumea acum e în așteptarea vaccinului salvator. O să acceptați să vă vaccinați?

– „Asta-i o întrebare foarte interesantă, fiindcă nu se știe care va fi reacția organismului.”

Europa Liberă: Și se discută mult de unde să fie aduse vaccinurile – din Est sau din Vest? Contează?

– „Se presupune că acelea din Rusia ar fi mai bune, dar sunt dubii; cei din America spun că ale lor sunt mai bune; britanicii spun că ale lor sunt mai bune. Care-i?”

Europa Liberă: Și ce trebuie să facă autoritățile în cazul acesta?

– „Monitorizare, pentru că experiențe pe oameni tot nu trebuie de făcut.”

Europa Liberă: În general, firea moldoveanului este una petrecăreață, iată, el greu se abține să organizeze evenimente de familie. Ce sfaturi aveți?

– „Cât mai rar de întâlnit și de respectat distanța, de respectat distanța...”

Europa Liberă: Și se abține moldoveanul de la toate plăcerile vieții?

– „Nu prea, nu prea... (Râde.) El îi învățat să trăiască din talpă, așa, din plin. Noi vrem să trăim din plin, noi nu știm să trăim cu țârâita.”

Europa Liberă: Multe văd și spun că se împarte lumea – până la COVID și după COVID. Se schimbă valorile pe care trebuie să fie puse accente? Cum, în ce sens?

– „Se schimbă, în primul rând și moral, și spiritual, și financiar.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Of, să mă fac bine! Să mă fac bine, fiindcă nu m-am gândit că așa de greu o să ies din COVID.”

Opinii culese la Spitalul „Sfânta Treime” din municipiul Chișinău. Doctorul Viorica Eni, șefa Secției Terapie din cadrul Spitalul Municipal „Sfânta Treime”, medic internist, vorbește într-un interviu pentru Europa Liberă despre situaţia actuală a pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Pentru medic, această perioadă a fost o provocare continuă din punctul de vedere al tratării persoanelor afectate. Doctorița Viorica Eni admite că COVID-19 ar putea deveni, ca şi alte boli, o afecţiune în cazul căreia medicii vor conlucra permanent. Am întrebat-o - ce cunoaște și ce trebuie să mai cunoască lumea ca să se protejeze de această maladie?

Viorica Eni: „Este o maladie foarte gravă, care a pus în genunchi tot globul pământesc. Oamenii trebuie, înainte de toate, să se protejeze. În societate sunt cetățeni care cred, care au trecut prin acest COVID, știu cum este această maladie și cum decurge de grav, dar sunt și din cei care nu cred în existența acestei maladii, și nouă în calitate de doctori ne pare foarte rău, fiindcă atunci când omul este informat și se protejează, aceasta este foarte bine. Adică, ei se protejează și, în același timp, protejează și oamenii din jurul lor, dar cei care umblă fără mască iau virusul, îl aduc acasă și-i îmbolnăvesc și pe cei apropiați. Noi foarte mult am vorbit despre necesitatea de a ne proteja, noi foarte mult vă rugăm: purtați masca corect, astfel ca să vă acopere gura și nasul, trebuie să aveți numaidecât dezinfectant și să vă dezinfectați cât mai des mâinile și să respectați distanța socială. Dacă avem dezinfectant cu noi, după ce am pus mâna pe o suprafață oarecare, nu ducem mâna la nas, la ureche, la ochi sau la gură, ci o dezinfectăm numaidecât.”

Europa Liberă: Când se consideră timpul potrivit să se adreseze cel infectat la doctor și când e prea târziu?

Viorica Eni: „În cazul acestei boli, primele simptome pot apărea la a cincea sau la a șasea zi, dar până la 14 zile ar fi de dorit ca bolnavul să se adreseze la medicul de familie, nu să facă tratament de sine stătător acasă, pentru că, atunci când se începe tratamentul mai devreme, și boala decurge mai ușor. Adică noi nu putem ști în ce categorie de boală am nimerit, putem să nimerim într-o categorie ușoară, care decurge ușor, dar putem nimeri și într-o categorie care decurge foarte greu și, în acest caz, dacă pacientul s-ar fi adresat la medic și ar fi fost spitalizat mai devreme, ar fi ieșit mai ușor din situația respectivă și cu mai puține complicații.”

Europa Liberă: Despre cei infectați și vindecați aici, în secție, ce ne puteți spune? În general, condițiile spitalicești corespund tuturor rigorilor, există tot necesarul astăzi pentru ca tratamentul să decurgă de la A la Z, așa, ca la carte, cum scrie protocolul?

Viorica Eni: „La Spitalul „Sfânta Treime”, noi avem de toate. Mulțumim administrației pentru faptul că avem condiții, în spital au fost făcute reparații, este cald, este curat, este bine. Pacienții noștri sunt foarte mulțumiți, personalul medical se străduiește să facă tot ce-i stă în puteri și să îndeplinească la 100% toate necesitățile...”

Europa Liberă: Aproape că nu văd locuri libere, permanent e un flux mare de oameni.

Ne străduim să le scoatem panica, deoarece ei vin într-o panică

Viorica Eni: „Da, locuri libere nu avem, tot timpul la noi vin pacienți, la noi vin pacienți de la Centrul COVID, pacienți la autoadresare, vin pacienți la care starea se agravează acasă și medicul de familie îi îndreaptă la tratament la noi în staționar. Pacienții sunt informați, noi ne străduim să-i informăm cum o să decurgă această maladie, că timp de 10-12 zile ei au să aibă mai multe acuze, după această perioadă au să se simtă mai bine. Ne străduim să le scoatem panica, deoarece ei vin într-o panică, vin într-o frică și noi trebuie într-un fel să fim și psihologi cu dânșii, ne străduim să le explicăm, să-i susținem. Și Dvs. sunteți aici la noi și ați văzut că pacienții noștri sunt satisfăcuți, sunt informați, frica aceasta nu mai este, noi suntem alături de ei în fiecare zi, și atunci când pacientul vede un lucrător medical lângă dânsul, el trece mai ușor această încercare.”

Europa Liberă: Lumea este în așteptarea vaccinului. Unii sunt sceptici, unii spun că nu e nevoie, mai ales cei care au trecut prin această infecție deja spun că ei au imunitate suficientă. Dvs. ce sugerați?

Viorica Eni: „Vaccinul este foarte binevenit și noi mulțumim conducerii României care o să ne dea și nouă vaccinul. Este foarte bine să ne vaccinăm, întrucât vaccinul ne protejează, cu vaccinul noi o să rupem lanțul acesta de îmbolnăviri, care acum este pe tot globul pământesc, adică o să fie îmbolnăviri sporadice, o să fie mai puține cazuri și, într-adevăr, o să rupem lanțul acesta. Noi vrem să-l rupem, ca să avem îmbolnăviri cât mai puține, lumea să se poată întoarce la modul de viață pe care îl ducea înainte, să nu mai fim panicați, să putem ieși liber în stradă, poate peste un an-doi să nu purtăm masca aceasta, adică să ne putem întâlni liber cu rudele, cu prietenii...”

Europa Liberă: Se spune că până în 2023, cel mai probabil, nu ne vom despărți de măști...

Viorica Eni: „Da... De atâta că în perioada aceasta noi nici nu ne putem întâlni cu rudele, noi suntem izolați de familii, ne temem să nu ne infectăm și familiile, adică mulți dintre noi, doctorii și asistentele medicale, suntem izolați de familii...”

Europa Liberă: Dar aveți angajați suficienți, lumea nu pleacă, nu se sperie? Știu că mulți din lucrătorii medicali au trecut și ei o dată și a doua oară prin COVID...

Viorica Eni: „Noi am trecut, secția noastră a trecut prin această boală în luna mai. A fost o experiență tristă, nu chiar plăcută, dar am trecut-o cu brio. Era la începutul pandemiei, am văzut cum decurge boala, am văzut mai profund simptomele bolii, adică mai ușor acum ne orientăm cum să tratăm pacientul, întrucât am trecut noi și vedem și pacientul în față cum trece prin această boală. Aceasta a fost o experiență pentru noi și în sensul bun al cuvântului, că noi am trecut prin asta și vedem și starea pacienților...”

Europa Liberă: Boala asta a afectat toate categoriile. Și aici, la spital, sunt cazuri și mai fericite, și mai nefericite. Pot fi salvați cei care au ajuns la o vârstă onorabilă, pot să aibă tristeți mai mult cei care sunt mai tineri. În general, ce evoluții ați observat?

Boala decurge mai grav la pacienții vârstnici

Viorica Eni: „Boala decurge mai grav la pacienții vârstnici, cu mai multe boli concomitente, la care și imunitatea este mai slăbită, dar sunt cazuri când avem și pacienți tineri, avem și lucrători medicali din spitalul nostru care, cu părere de rău, au decedat, nu au putut să treacă peste această urgie. Ne pare foarte rău că, într-adevăr, toți medicii și lucrătorii medicali nu au refuzat să lucreze pe prima linie, adică în lupta cu COVID, adică, în pofida a tot ceea ce se întâmplă, că te uiți că alături colegul poate să decedeze, se infectează și se reinfectează, nimeni n-a refuzat, moral a fost foarte greu, dar ne străduim să mergem înainte, să ajutăm oamenii și sperăm că o să vină ziua când o să scăpăm de COVID-19 și o să fim mai fericiți.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

Viorica Eni: „Cel mai mult acum îmi doresc să nu mă reinfectez a doua oară; îmi doresc familia mea să fie sănătoasă și le doresc la toți sănătate; sănătate, să nu vă îmbolnăviți, să mergem mai ușor, să avem o viață mai liniștită poate odată cu venirea vaccinului și aveți grijă, protejați-vă, căci nu se știe în ce categorie puteți nimeri.”

Europa Liberă: Dar, în general, credeți că totuși cetățenii vor încerca să pună accente pe valori adevărate? Ce schimbă lumea – până la COVID și după COVID?

Viorica Eni: „Cum observăm noi după pacienții noștri, cu care, vedeți, noi mai discutăm, îi susținem, eu văd că lumea se schimbă parcă oleacă înspre bine, lumea înțelege, de acum nu mai aleargă după bani, după averi, lumea acum vrea sănătate, adică să fie sănătoasă, să iasă din toată urgia asta, adică lumea, după părerea mea, parcă un pic mai sesizează.”

Europa Liberă: Dar despre cultura sănătății la moldoveni ce ne puteți spune?

Viorica Eni: „Cultura sănătății la noi lasă de dorit. Vedem chiar și pe stradă, mulți merg pe stradă și nu poartă mască. Adică, dacă tu nu crezi în această maladie, trebuie să ai cultură, să-ți pui această mască pentru a proteja omul de alături, tu urci în transportul public, stai alături de cineva la magazin, tu poți să infectezi, dar tu nu ai simptome. Această cultură la noi încă nu este dezvoltată așa cum e dezvoltată în alte țări. Educația aceasta la noi suferă și, iată, din această cauză noi avem atât de mute cazuri. Dacă noi am fi mai educați, ne-am mai gândi și la cel de alături, că trebuie să ne punem mască, trebuie să ne dezinfectăm mâinile, nu trebuie să tușim deasupra la cel care stă alături de noi, am avea mai puține cazuri de îmbolnăvire și am trece poate mai ușor. Deci, sperăm foarte mult ca în timp de un an-doi să scăpăm și să fim mai fericiți.”

Între timp, specialiștii afirmă că scade numărul celor care sunt spitalizați ca urmare a contaminării cu noul coronavirus, dar centrele COVID în capitală sunt încă aproape pline. Directorul Centrului COVID-19 Chișinău, dar și director al Spitalului „Sfânta Treime”, Oleg Crudu, care tratează încă de la declanșarea epidemiei pacienți COVID-19, spune ce trebuie să facem ca să nu ne infectăm, cum învățăm să păstrăm distanța socială, el vorbește despre protecția personalului medical care tratează COVID-19 şi cât de aşteptat este vaccinul.

Oleg Crudu: „Pe parcursul ultimelor 30-40 de zile, constatăm un trend pozitiv.”

Europa Liberă: Adică, scade numărul?

Oleg Crudu: „Deci, numărul scade și scade evident. Dacă în luna octombrie-noiembrie la Centrul COVID se adresau în medie câte 150-160 de pacienți, în ultimul timp, săptămână trecută au fost peste 100, iar în ultima săptămână numărul de adresări a fost în descreștere și a fost stabilit un record foarte pozitiv și îmbucurător, fiindcă s-au adresat în jur de 35 de pacienți, este un trend pozitiv.”

Europa Liberă: Poate se fac mai puține teste?

Oleg Crudu: „Nu, nu este vorba de teste, deoarece adresările la Centrul COVID nu depind de numărul de teste, ci sunt determinate de maladia ca atare, de starea pacienților care solicită Urgența, Serviciul 112 și nu contează dacă sunt teste sau nu sunt teste, este numărul mare sau mic de teste, dacă oamenii se simt rău, ei solicită această intervenție a Serviciului 112. Deci, constatăm că numărul de pacienți, spre bucuria noastră și a tuturor, este într-o scădere evidentă, durabilă deja.”

Europa Liberă: Dar crește numărul celor decedați...

Oleg Crudu: „Noi nu putem să spunem că crește numărul formelor grave, pur și simplu, pacienții care s-au îmbolnăvit pe parcursul ultimelor 10-20 de zile, ei prelungesc să facă clinică, inclusiv forme grave, așa că sperăm că în timpul apropiat și numărul cazurilor de deces va fi în scădere.”

Europa Liberă: În general, despre reacția oamenilor, se împacă cu gândul că acest dușman invizibil dă bătăi de cap și pentru cetățeni, și pentru autoritățile sanitare?

Oleg Crudu: „Constat că odată cu sporirea numărului de îmbolnăviri, de pacienți care au suportat COVID-ul, atitudinea față de COVID, eu aș spune că a devenit o atitudine mai sănătoasă. Pe de o parte, a scăzut panica, pe de altă parte, a crescut conștientizarea pericolului în rândul populației. Oamenii sunt mai disciplinați, deși suntem criticați, ne mai și critică, populația a devenit mai conștientă și acest lucru ne bucură.”

Europa Liberă: Să vorbim despre moralul personalului medical. Aici, lucrurile parcă sunt aranjate. La Spitalul „Sfânta Treime”, unde înregistrăm această discuție, foarte multe ecouri din partea cetățenilor cu mulțumiri, cu recunoștință pentru personalul medical, dar am înțeles că totuși au fost și unii lucrători infectați, unii au trecut și a doua oară prin acest COVID. Moralul lor cum este?

Mergeai prin spital și vedeai cum lumea cu adevărat este într-o stare de panică

Oleg Crudu: „Noi suntem deja în a noua sau a zecea lună de când ne aflăm în lupta cu COVID-ul, au fost diferite etape. Probabil cea mai complicată perioadă pentru spitalul nostru a fost luna mai 2020, atunci erau multe infectări, erau cazuri foarte grave, infecția nu era cunoscută, lumea era panicată și era chiar cu moralul destul de jos, fiindcă lumea era extrem de panicată. Mergeai prin spital și vedeai cum lumea cu adevărat este într-o stare de panică, cu timpul maladia a devenit mai cunoscută, medicii au o atitudine mai sănătoasă față de o boală, să spunem așa, dar și noi ne-am deprins într-o oarecare măsură cu această patologie. Clar lucru că se simte o oarecare oboseală, însă foarte mult ne bucură faptul că a apărut lumină la capătul tunelului, eu sunt foarte recunoscător colectivului că pe parcursul acestor 10 luni a lucrat într-un regim extrem de intens. Spitalul Clinic Municipal „Sf. Treime” a asigurat într-o mare măsură urgența medico-chirurgicală non-COVID pe întreg Chișinăul, până la 1 aprilie acest colectiv a stat în temei la baza Centrului COVID-19 de la „Moldexpo”, din luna octombrie îl gestionăm integral, iar când situația era foarte complicată, a treia parte, 200 de paturi au fost deschise nemijlocit în regim de staționar care trata formele grave și extrem de grave. Deci a fost organizat după un principiu mai deosebit, am insistat pentru a fi păstrat profilul secțiilor, la momentul actual sunt șapte secții cu câte 30 de paturi, secțiile își păstrează profilul, deci cardiologia rămâne cardiologie, doar cu adaos de bolnavii de COVID, endocrinologia rămâne endocrinologie ș.a.m.d., iar efectul s-a dovedit a fi unul benefic.”

Europa Liberă: Reușiți să respectați prevederile protocoalelor?

Oleg Crudu: „Reușim foarte bine. Spitalul nostru este absolut dotat atât cu utilaj, cât și cu medicamente și nu am avut pe parcursul acestei perioade situații când nu dispuneam fie de utilaj, fie de echipament, tot timpul a fost suficient.”

Europa Liberă: Cel mai probabil, multă lume așteaptă vaccinul, chiar dacă părerile sunt împărțite, de unde să fie importat - din Est sau din Vest, dar va fi salvatorul de acest COVID-19?

Oleg Crudu: „Eu sunt adept al vaccinării și orice medic care cunoaște medicina își dă seama că vaccinul în multe cazuri a salvat vieți, bunăoară, o maladie extrem de gravă cum era variola a fost eliminată integral în 1977, dacă nu greșesc. Aceasta era o patologie care ca regulă se termina cu un procent foarte mare de decese, acum noi nu mai știm de ea, doar vorbim despre această patologie. La momentul actual este o miză foarte mare pentru această vaccinare, deoarece COVID-ul s-a dovedit a fi o patologie destul de gravă, destul de dramatică. Da, am spus, scade numărul de cazuri, deoarece deja există într-o oarecare măsură o imunitate colectivă, însă fără un vaccin efectiv noi probabil vom ieși cu greu, așa că miza este mare pentru acest vaccin. Nu contează de unde va veni vaccinul acesta în țara noastră și chiar defel nu mă interesează politicul în cazul de față, este important ca vaccinul să fie eficient și să fie aplicat, iar lumea să conștientizeze necesitatea acestui vaccin. Sper că suntem o societate destul de matură ca să conștientizăm acest lucru.”

Europa Liberă: Dar ce sugestii aveți pentru cei care sunt sceptici totuși atunci când e vorba că există COVID-ul, că trebuie vaccinul?

Oleg Crudu: „Probabil nu este caracteristic doar societății noastre, scepticismul tot timpul a fost și tot timpul ceea ce este nou inițial se critică, apoi devin aproape toți adepți și trecem la etapa când vaccinul este acceptat; probabil suntem acum la etapa când lumea încă într-o oarecare măsură nu conștientizează, într-o oarecare măsură mai rămâne panicată, într-o oarecare măsură mai ascultă diverse opinii mai puțin fondate, dar eu cred că vom depăși situația aceasta, am mai fost în situații când scepticismul era totuși neutralizat de rațiune.”

Europa Liberă: Măștile, dezinfectanții trebuie purtați, recomandați oamenilor să păstreze toate restricțiile care sunt impuse de autoritățile sanitare?

La momentul actual medicina noastră totuși a făcut față lucrurilor

Oleg Crudu: „Deci, toate restricțiile care au fost impuse au fost absolut justificate și aceasta ne-a permis să nu avem explozii cum au fost în alte țări și putem să constatăm că la momentul actual medicina noastră totuși a făcut față lucrurilor și nu am căzut în colaps. Însă în perioada unei pandemii cu transmitere comunitară orice înrăutățire a stării generale este un temei de a te adresa la medic și trebuie să ai suficientă încredere în medic, dar să nu întreprindeți măsuri de sine stătător, nu vă asumați chestii în care nu sunteți suficient de competenți. V-am spus, nu căutați simptome – este COVID, nu este COVID, este suficient să apară o simptomatică de stare de rău general ca să vă adresați la medicul de familie și, respectiv, el vă va ghida cum trebuie să procedați mai departe.”