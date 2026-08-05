Ziarul „Bild” a relatat primul că drona găsită pe pista aeroportului din estul Germaniei transporta explozibili și un detonator, informație confirmată după câteva ore de procurori, care au mai spus că drona a fost găsită de un angajat al aeroportului.

Au fost implicate Biroul de combatere a extremismului al Parchetului ZESA și ofițeri din cadrul unității de stat pentru combaterea terorismului.

Ministrul de stat german al Internelor, Armin Schuster, a declarat că este vorba de „un incident de securitate extrem de grav”.

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, și-a exprimat suspiciunea că Moscova se află în spatele incidentului, declarând pentru Welt TV: „Cine altcineva ar putea fi decât Rusia?”

Un aeroport important pentru Ucraina

Aeroportul din estul Germaniei joacă un rol esențial în transportul de mărfuri militare, inclusiv de către armata germană și aliații NATO, și servește, de asemenea, drept bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Imaginile video difuzate de o agenție de știri locală au arătat robotul de dezamorsare a bombelor în apropierea unui avion vopsit în culorile Ucrainei, galben și albastru, pe flancul căruia era scris „Fii curajos ca Herson”, o referire la o regiune ucraineană grav afectată de atacurile rusești.

De asemenea, ziarul „Bild” a relatat că avionul care s-a ciocnit în zbor cu un obiect necunoscut era un avion de marfă al companiei DHL, care a fost lovit la o distanță de aproximativ șase kilometri (patru mile), suferind avarii minore la botul aeronavei, care au fost descoperite ulterior, când a aterizat în siguranță pe aeroportul din Hanovra.

Poliția germană a anunțat pentru prima dată miercuri dimineață că un „incident legat de securitate” a întrerupt temporar zborurile către aeroport.

„Cu puțin înainte de miezul nopții, un obiect zburător neidentificat a fost observat în apropierea Aeroportului Leipzig-Halle, ceea ce a determinat devierea mai multor aeronave — inclusiv a unui avion de pasageri — către alte aeroporturi”, au precizat autoritățile într-un comunicat.

Un avion de pasageri provenind din Mallorca, precum și mai multe avioane de marfă care se îndreptau spre această destinație au fost redirecționate către alte locații.

„În plus, a fost detectat un obiect în apropierea pistei sudice, care a fost examinat inițial de poliția federală, proces care a implicat utilizarea unui robot de dezamorsare a explozibililor”, a precizat poliția, fără a specifica dacă obiectul a fost detonat.

Traficul normal al aeroportului a fost reluat în primele ore ale zilei de miercuri, dar numai pe pista nordică, în timp ce anchetatorii căutau indicii pe pista sudică.

O serie de observări de drone

Germania și alte țări europene au observat în repetate rânduri drone care survolau obiective sensibile, precum aeroporturi, baze militare și instalații industriale. Autoritățile din Germania, unul dintre cei mai mari susținători militari ai Ucrainei, au declarat că suspectează Rusia de orchestrarea multora dintre aceste incidente, ca parte a unei campanii de sabotaj, spionaj și dezinformare.

În iulie 2024, un colet a luat foc la sol pe aeroportul din Leipzig înainte de a fi încărcat într-un avion de marfă al DHL, incident considerat de serviciile de securitate ca făcând parte dintr-un complot suspect de sabotaj prin incendiere, legat de Moscova.

Rusia a negat că ar fi în spatele unor astfel de incidente.

Anul trecut, un cetățean chinez a fost condamnat pentru că a transmis informații despre orarele de zbor și mișcările de marfă de la aeroportul Leipzig-Halle unui bărbat care spiona pentru Beijing.

Ambasadorul Ucrainei, Makeiev, a menționat, de asemenea, incidentul din 2024 care a implicat un colet DHL la Leipzig.

„Într-adevăr, Rusia duce de mult timp acest război hibrid”, a spus el. „Totuși, cuvântul «hibrid» minimalizează într-un fel faptul că Rusia duce un război nu numai împotriva Ucrainei, ci și împotriva Europei.”

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

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