România și Polonia au dejucat un complot rusesc cu colete explozive de trimis în Ucraina

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite.

Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendii provocate și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza țările care susțin Kievul în războiul rus din Ucraina.

Moscova a negat aceste acuzații.

Informațiile preliminare indică faptul că suspecții au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina, a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale.

Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut în Polonia, lângă Varșovia. „Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale românești la București”, a spus Dobrzynski.

El a mai spus că în ultimele luni au fost arestate în Polonia 55 de persoane pentru plănuirea a diferite acte de sabotaj la comanda Rusiei.

Cazul a fost comentat și de premierul Poloniei, Donald Tusk.

„Agenția pentru Securitate Internă, în cooperare cu alte servicii, a reținut în ultimele zile opt persoane în diferite părți ale țării, suspectate de pregătirea unor acte de sabotaj. Cazul este în curs de dezvoltare. Activitățile operaționale continuă”, a scris marți prim-ministrul pe X.

Direcția românească de urmărire penală a criminalității organizate DIICOT a confirmat că, pe 16 octombrie, doi cetățeni ucraineni au fost reținuți sub suspiciunea de tentativă de sabotaj.

Procurorii DIICOT au declarat că, pe 15 octombrie, cei doi suspecți au lăsat două pachete conținând dispozitive artizanale la o companie de curierat internațional, cu intenția de a distruge clădirea prin incendiu.

„Dispozitivele au fost dezamorsate de specialiști. Aceștia (suspecții) sunt în prezent reținuți pentru 30 de zile”, au declarat procurorii DIICOT într-un comunicat.

Agenția de informații a României, SRI, a declarat că autoritățile „au prevenit noi acte de sabotaj pe teritoriul național comise de doi cetățeni ucraineni sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiu a unui birou al companiei NOVA POST din București”.



Procuratura poloneză a mai declarat că acele colete urmau să ia foc spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acțiunilor planificate era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

Scris cu informații de la Reuters și PAP.

