Bulgaria l-ar lăsa pe Putin să treacă pe deasupra ei către Budapesta. Polonezii spun că l-ar putea escorta și aresta

Bulgaria a anunțat luni că probabil i-ar permite liderului de la Moscova să-i survoleze spațiul aerian.

Prezent la reuniunea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană de la Luxemburg, șeful diplomației bulgare, Gheorghi Gheorghiev, a spus că Sofia încurajează orice inițiativă de pace.

„Când se depun eforturi pentru pace, este logic ca toate părțile să contribuie la realizarea unei astfel de întâlniri”, a afirmat el. „Cum altfel ar putea avea loc întâlnirea dacă unul dintre participanți nu poate ajunge acolo?”

Ministrul bulgar a adăugat însă că detaliile unei asemenea permisiuni vor fi discutate după ce va fi limpede că se va ține un summit cu participarea președintelui american Donald Trump și a omologului său rus.

„Din câte știu, nu există încă o dată confirmată”, a declarat acesta, potrivit agenției de știri Novinite.

Săptămâna trecută, Trump și Kremlinul vorbeau de un summit posibil, la Budapesta, în vreo două săptămâni, dar în ultimele zile așteptările că va fi așa curând - sau că se va ține, de fapt - s-au mai domolit.

După ce a vorbit cu Putin săptămâna trecută, Trump a declarat că va avea loc o întâlnire între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

CNN a citat un oficial anonim al Casei Albe care a declarat că întâlnirea anticipată a fost amânată pentru moment. O sursă a declarat că Rubio și Lavrov aveau „așteptări divergente” cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Postul de televiziune a afirmat că nu este clar ce impact va avea amânarea întâlnirii dintre Rubio și Lavrov asupra summitului Trump-Putin.

Polonia spune „nyet”

Polonia l-a avertizat marți pe președintele rus Vladimir Putin să nu-i traverseze spațiul aerian pentru a participa la summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump, avertizând că ar putea fi nevoită să execute un mandat internațional de arestare pe numele liderului rus.

Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin în 2023, acuzându-l de crimă de război - anume, deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și neagă acuzația.

„Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda suspectului instanței de la Haga”, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, pentru Radio Rodzina.

Mandatul ICC obligă statele membre ale curții să îl aresteze pe Putin, dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor.

„Cred că partea rusă este conștientă de acest lucru. Prin urmare, dacă acest summit va avea loc (...) avionul va folosi o rută diferită”, a spus Sikorski.

Ungaria, al cărei prim-ministru Viktor Orban menține relații cordiale cu Rusia, a declarat că va asigura intrarea lui Putin în țară pentru summit și întoarcerea sa acasă după eveniment.

Pentru a evita traversarea Ucrainei, delegația rusă ar trebui să zboare prin spațiul aerian al cel puțin unei țări din Uniunea Europeană. Toate țările UE sunt membre ale CPI, deși Ungaria este în proces de ieșire din acea instanță.

Cel mai probabil traseu pentru Putin spre Budapesta, dacă Sofia chiar îi pune la dispoziție spațiul aerian, va fi prin Bulgaria și Serbia, aceasta din urmă fiind cea mai bună prietenă a Rusiei în Balcani.

