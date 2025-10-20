Linkuri accesibilitate

Dronele ucrainene forțează închiderea unei importante uzine rusești de prelucrat gaze

Lovituri cu drone ucrainene au paralizat o uzină importantă de gaze în Rusia, la Orenburg, pe 19 octombrie, cauzând mari incendii. Este cea mai mare instalație de acest fel din lume și a fost nevoită să suspende alimentarea cu gaze din Kazahstan. Altă lovitură, asupra rafinăriei de petrol de la Novokuibîșev, a declanșat de asemenea un incendiu mare. Această uzină produce combustibil pentru avioanele rusești și lubrifianți pentru rachete.

