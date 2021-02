Alexei Rogov: Dacă nu veneau bani din diaspora, economia nu mai rezista

El își dorește să existe acasă condiții de trai cât mai apropiate de cele din Occident și amintește că la ultimele alegeri prezidențiale Moldova a trezit entuziasm în rândul moldovenilor stabiliţi peste hotare.

Alexei Rogov: „Noi, cetățenii din străinătate, am mers la alegeri la sute de kilometri, ca să începem să facem schimbări în Moldova. Trebuie schimbat legislativul, să aducă lumină. Noi, aici, suntem bucuroși că se întâmplă procesele date și noi le vom sprijini.”

Europa Liberă: Unul din potențialii candidați pentru funcția de premier, Mariana Durleșteanu, reprezintă și ea diaspora.

În anii aceștia, multe se declară, dar nu se face nimic, pentru că partidele politice au un principiu bolșevic

Alexei Rogov: „Acum m-a contactat cineva, care m-a rugat cineva să-mi expun poziția referitor la Durleșteanu și mi-a sugerat că dna Durleșteanu o să fie foarte dedicată proceselor de lucru cu diaspora, că există un potențial uriaș. Dar eu nu o cunosc, cunosc partidele astea, care au fost în față, și în doctrinele politice ale acestor partide n-am văzut niciodată să fie o apropiere de diasporă. Până acuma, să spun așa, în peste douăzeci de ani, văd doar interesul ca diaspora să vină la alegeri. Dar cum procedează țările cu succes în toată lumea, se fac programe pentru a aduce potențialul, practicile și expertizele a fiecărei persoane – nu prea cred. Acuma, să vedem, n-am văzut multe interviuri ale dnei Durleșteanu. În anii aceștia, multe se declară, dar nu se face nimic, pentru că partidele politice au un principiu bolșevic. Nu aș putea să spun de dna Durleșteanu, dacă ea e din diasporă, că ea va face niște lucruri foarte clare. Pentru că există o voință politică. Și eu îmi dau seama că diaspora are o platformă deschisă, pentru că diaspora a văzut cum sunt promovate valorile. Și vom vedea, dar nu pot să vă spun sigur acuma, pentru că nu am citit multe materiale cu dna Durleșteanu.”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, entuziasmul de la alegerile prezidențiale din diasporă se va menține și pentru acest scrutin anticipat?

Alexei Rogov: „Da, eu cred că Maia Sandu are credibilitate, entuziasmul încă rămâne, pentru că oamenii așteaptă schimbări. Indiferent de faptul că noi suntem aici de ani de zile, noi nu suntem rupți de țară, noi suntem cetățeni ai R. Moldova.”

Europa Liberă: Și care ar fi acele schimbări pe care le așteaptă cetățenii?

Alexei Rogov: „Justiția, în primul rând. Baza legislativă trebuie să fie transparentă și clară. Dar așteptările noastre sunt democratizarea, justiția și declararea lucrurilor concrete în țară, cum se face aici, în Occident.”

Europa Liberă: Autoritățile R. Moldova cum ar putea să valorifice potențialul din diasporă?

Alexei Rogov: „Dna Valentina, un milion de oameni e un potențial uriaș, pe care nu-l are nicio republică. Și eu mă uit după Canada, unde cetățenii noștri lucrează în diferite companii mari, care ar putea să putea să vină pe out-sourcing în R. Moldova. În R. Moldova acum există, de pildă, un departament în guvern, pentru relațiile cu diaspora. Dna Valentina, el este foarte departe de diaspora. Acolo sunt elemente doar de la noi în țară am făcut asta, am făcut ceea. Și la urmă semnează echipa care a lucrat cu diaspora. La noi în țară, în ultimii 20-25 de ani politica referitor la cetățenii care au plecat a fost populistă. Toate mecanismele statului s-au creat doar pentru a face un sistem de amorțire, ca cetățenii noștri din străinătate să vină la alegeri, să trimită cât mai mulți bani, și mai departe noi o să hotărâm ce să facem singuri, sistemul politic. Ideea e simplă. Noi, în proiectul nostru „Republica valorilor bunăstării” am propus guvernării să fie creat un minister care să dezvolte relațiile cu diaspora. Pentru că până acuma, să vii în Moldova ca să deschizi o companie sau să pornești un lucru, să rezolvi o problemă, e foarte dificil. Eu am lucrat în bussines, am lucrat la stat și am fost director de companie la aeroport. Am întâlnit proble atât de complicate – e un dezastru! De aceea oamenii noștri care vin în Moldova cu idei, practic e imposibil.”

Europa Liberă: Care sunt piedicile care se pun în cale dezvoltării unei afaceri?

Alexei Rogov: „Există o birocrație foarte mare. Când te duci în R. Moldova, în oficiul central, ca să înregistrezi o întreprindere, dacă compari cu ce e aici, la Montreal, unde totul e deschis absolut, stau doi-trei consultanți, e transparență totală, la Chișinău trebuie să intri prin cabinete, să stai la ușă la cineva și permanent să fii dirijat de un sistem de control, de filare, filare privată sau de stat! Nu există o coordonare totală între toate instituțiile statului.”

Sunt mulți diaspora care ar vrea să revină în țară

Europa Liberă: Ați vrea să veniți să inițiați o afacere în R. Moldova?

Alexei Rogov: „Da, desigur. Eu am ajuns la o vârstă când copiii mei au crescut și acum mă gândesc că sunt mulți de aceștia, de vârsta mea, care ar dori să se întoarcă în țară. Eu mă gândesc să mă întorc în R. Moldova, dar trebuie să pun întâi fundamentul, pentru că eu am lucrat într-o organizație mondială.”

Europa Liberă: În acești 20 de ani, de când vă aflați peste hotare, ați trimis bani acasă?

Alexei Rogov: „Sigur. Noi permanent ne întreținem rudele, prietenii.”

Europa Liberă: Dacă nu ar fi existat aceste transferuri bănești din străinătate către cei rămași acasă, cum avea să arate R. Moldova?

Alexei Rogov: „Avea să fie mult mai săracă, fiindcă la noi în țară sistemul financiar e construit pe banii aceștia care sunt. Atâta că pe noi ne taxează dublu. Prima dată – la cursul discriminatoriu care există la noi în țară, pentru că prețurile sunt mai mari decât în Canada la multe lucruri, asta înseamnă cursul discriminatoriu. Al doilea e TVA-ul. Fiecare dolar care e trimis acolo e taxat. De asta, un miliard și jumătate în fiecare an se trimite numai de la noi. Asta numai prin bănci.

Plus oamenii trimit. Uitați-vă la toate autobuzele care vin cu îmbrăcăminte, încălțăminte, totul vine de aici, din Occident, din afara țării, de la noi. Noi doar permanent trimitem acasă bani și toți întrețin părinți, rude. Dacă nu era venitul acesta de la noi, economia nu mai suporta, în mod sigur. Doar că asta nu vrea să declare nimeni deschis. Politicul a fost ani de zile dedicat doar amortelii, ca lumea să vină doar la alegeri sau nici măcar la alegeri. Doar să trimitem bani acasă. De asta noi și așteptăm de la dna Maia, de la dna președinte, o poziție mai clară. Ca lucrurile să meargă bine, ar fi bine să fie investit un guvern propus de Maia Sandu.”