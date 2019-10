Alexei Tulbure: „Rezultatele acestui concurs ar trebui de revăzut sau cel puțin comisia trebuie să explice”

Ministerul Justiției a anunțat că în finala concursului pentru ocuparea funcției de procuror general au ajuns patru din cei 16 candidați care au promovat etapa întâi a concursului și precizează în comunicat că membrii Comisiei au analizat candidații ținând cont de pregătirea, abilitățile profesionale, integritatea și calitățile personale ale acestora. Analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU și Consiliul Europei, se arată dezamăgit de această selecție.





Alexei Tulbure: „Procuratura Republicii Moldova nu a dus lipsă de oameni care cunosc normele legislației naționale și internaționale, deci nu a dus lipsă de juriști buni. Mulți, inclusiv cei care au ocupat postul de procuror general erau buni cunoscători ai buchei legii. Procuratura Generală însă, având acești cunoscători ai dreptului, s-a transformat într-un instrument politic în mâinile unui clan oligarhic. Procuratura a fost folosită pentru mușamalizarea crimelor, pentru acoperirea acestor crime, pentru amenințarea oponenților politici, pedepsirea oamenilor incomozi ș.a.m.d., deci s-a transformat în ceva ce vine contrar ideii justiției și în toată această Procuratură nu s-a găsit în ultimii 6, 7, 10 ani un procuror care să se ridice public și să spună: „Eu mă opun acestei practici de folosire a Procuraturii ca bâtă politică în mâna unor oameni din afară”. Niciunul nu s-a găsit! Mai mult decât atât, acum câteva luni, în criza politică, practic, toți procurorii au semnat o scrisoare în suportul celor care acum sunt învinuiți de lovitură de stat.”



Europa Liberă: Postul de procuror general a rămas vacant prin demiterea lui Eduard Harunjen, perceput de noii guvernanți ca un apropiat al fostei puteri democrate. Noua majoritate parlamentară a schimbat procedura selecției cu o implicare mai mare a Executivului și iată că au fost selectați patru potențiali candidați pentru a ocupa această funcție.

Alexei Tulbure: „Patru potențiali candidați, doi dintre care fac parte din Procuratura pe care am descris-o eu, doi oameni care probabil cunosc normele dreptului, dar nu au caracter, adică oameni care nu s-au manifestat prin nimic. Unul mi se pare că a lucrat în structurile care se ocupau cu combaterea corupției, după câte s-au publicare în presă are averi pe care nu le poate avea un om care a lucrat la stat

. Mă refer la Oleg Crâșmaru, al doilea e Veaceslav Soltan, specialist în IT, cu asta s-a ocupat în cadrul Procuraturii. Întrebarea acum e: acești oameni cum au fost selectați? Prin ce filtre au trecut acești oameni și ce criterii de selecție au fost adoptate la luarea deciziilor? Ei vin din sistemul vechi, care nu s-a opus mafiei, dar au deservit mafia.”

Europa Liberă: Și mai sunt doi – Alexandr Stoianoglo și Vladislav Gribincea.

Alexei Tulbure: „Să fi fost numai acești doi, poate erau mai puține întrebări. Dar care-i ideea înaintării unor oameni care nu trebuia să fie admiși la etapa studierii dosarelor în acest concurs, asta eu n-o pot înțelege. Asta-i una la mână. Doi la mână: pe parcursul pregătirii către formarea acestei comisii și pe parcursul activității acestei comisii societatea prin rețelele de socializare, altfel s-a expus în privința preferințelor sale. Persoana care este susținută de societatea civilă, de societate pe larg este Ștefan Gligor. Un om al cărui profesionalism nu este contestat de nimeni, un om al cărui caracter nu este contestat de nimeni, un om care prin activitatea sa de mulți ani, inclusiv din ultimii ani a demonstrat că este o persoană integră, o persoană capabilă să se opună aspirațiilor autoritare, o persoană care a luptat pentru eliberarea acestei țări de clanul mafiot, pentru dezoligarhizare, dând dovadă de foarte multe calități. Deci, acest om nu are nevoie să treacă filtrele de integritate, filtrele profesionale, el a demonstrat deja că el este o candidatură foarte bună pentru postul de procuror general. Și plus la toate, o candidatură care este masiv susținută de societate. Această candidatură nu este selectată pentru a fi înaintată la Consiliul Superior al Procuraturii. De ce?”



Europa Liberă: Și șefa Executivului, Maia Sandu, s-a declarat dezamăgită de această listă, că au ajuns doar acești patru, spunând că se aștepta să cuprindă mai multe nume din societatea civilă. Ce credeți că va urma dacă e atâta nemulțumire în societate?

Alexei Tulbure: „Dacă acești oameni au instinct politic și doresc să aibă o susținere din partea populației, și doresc să aibă un viitor politic, rezultatele acestui concurs ar trebui de revăzut sau cel puțin comisia trebuie să explice ca noi să putem judeca, fiind informați, de ce avem aceste rezultate, să explice cum au acționat și cum au ajuns la aceste rezultate. Eu cred că rezultatele acestea nu trebuie să fie acceptate.

În cazul în care aceste patru candidaturi vor merge pentru aprobare la Consiliul Superior al Procuraturii, atunci guvernarea trebuie să elimine din rândul susținătorilor foarte și foarte multă lume, mii de oameni care consideră că astfel de selectare a candidaților pentru postul de procuror general este o bătaie de joc față de bunul-simț și față de toți acei care au stat pe baricade ani buni de zile. Ei au luptat, așa cum au putut – stângaci, neîndemânatic, fără tradiții politice, cum vorbeam noi –, dar s-a luptat în țara asta totuși ani de zile pentru schimbare. Și schimbarea pe care ne-o propun ăștia din comisia de selectare nu este ceea pentru ce au luptat oamenii în ultimii ani.”

Europa Liberă: Întâmplător sau nu, șeful statului Igor Dodon a semnat un decret prin care a fost creat Consiliul consultativ de experți privind reforma sistemului justiției pe lângă președinte, 14 specialiști în domeniu. Ați văzut acolo nume cunoscute, șeful statului Igor Dodon zice că chiar nume notorii. Ziceți că nu e întâmplător? Ce mesaj transmite acest decret?

Alexei Tulbure: „Acest mesaj transmite că trenează această reformă a justiției. Nu-i întâmplător, pentru că există această rivalitate în cadrul coaliției, care nu este un secret. Este o coaliție nefirească, însă necesară, dar rivalitatea asta nu a dispărut și președintele Dodon preia inițiativa, încearcă cel puțin, să preia inițiativa în ceea ce ține de reformarea justiției.”

Europa Liberă: Asta va ajuta sau va pune și mai mari piedici?



Alexei Tulbure: „Asta nu va ajuta, pentru că această sarcină trebuie să-i revină Guvernului. Dacă acest consiliu creat pe lângă președinte se va limita la elaborarea unor recomandări, mai treacă-meargă, cum se spune, dar eu presupun că Dodon dorește să preia inițiativa în ceea ce ține de reforma justiției și să vină cu mai multe măsuri în acest sens, având la îndemână acest Partid al Socialiștilor ș.a.m.d. Deci, noi vedem un moment de rivalitate, vedem o lipsă de conlucrare, o lipsă de consens și asta totul se întâmplă pe fundalul acțiunilor neconvingătoare, al acțiunilor contradictorii, al acțiunilor neacceptate de societate, care vin din partea Ministerului de Justiție și din partea Guvernului.”

Europa Liberă: Și totuși, alegerea procurorului general poate fi piatra de încercare pentru rezistența acestei coaliții pe viitor?

Alexei Tulbure: „Poate! Eu nu exclud că apariția anumitor nume în listă între acești patru este rezultatul unor înțelegeri între componentele coaliției, dar nu s-a luat în calcul reacția populației. Oamenii nu mai vor înțelegeri de culise, nu mai vor decizii luate după ușile închise; vrem transparență, pentru că pentru asta s-a luptat, sub aceste lozinci a fost adusă opoziția la putere. Până la urmă, noi vedem că concursul uneori devine un paravan pentru a promova niște decizii luate în altă parte. Noi prin asta am trecut, când nici Guvernul nu lua decizii, nici Parlamentul, lua numai oficiul de partid al lui Plahotniuc. Acum, deciziile unde se iau? La ședințele coaliției sau între liderii coaliției, unde se iau aceste decizii? Am impresia că aceste decizii ale comisiei de selectare nu sunt luate de comisia propriu-zisă, dar ele erau predeterminate.”