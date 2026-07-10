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Altercații la benzinăriile din Rusia, legate de criza combustibilului

Altercații la benzinăriile din Rusia, legate de criza combustibilului Altercații la benzinăriile din Rusia, legate de criza combustibilului
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Altercații la benzinăriile din Rusia, legate de criza combustibilului

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Criza combustibilului din Rusia provoacă tensiuni tot mai mari la stațiile de benzină din întreaga țară. Atacurile repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol și a instalațiilor energetice rusești au dus la răspândirea penuriei de combustibil pe întreg teritoriul Rusiei. Utilizatorii rețelelor sociale au distribuit videoclipuri în care se văd bătăi izbucnind în timp ce oamenii așteaptă la cozi de câteva ore pentru a-și alimenta mașinile.

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