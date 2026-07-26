Criza carburanților a ajuns în „glubinka” rusă: „Rămânem fără hrană pentru animale și lemne de foc”

Locuitorii unor sate îndepărtate din Rusia s-au plâns că s-ar putea să nu reușească să taie lemnele necesare pentru perioada rece a anului, căci nu mai au benzină ca să-și alimenteze drujbele.

Alții au spus că nu pot cosi fânul pentru hrana de iarnă a vacilor, deoarece au rămas fără combustibil pentru tractor.

Iar pescari din sate mai îndepărtate s-au căinat că nu mai pot ieși pe râu cu bărcile, după ce autoritățile au interzis alimentarea cu benzină în canistre.

La aproape două luni de când Ucraina a început o amplă campanie de lovituri cu drone asupra rafinăriilor rusești, care a scos din funcțiune o parte importantă din capacitatea de rafinare a țării, criza de carburanți se adâncește tot mai mult.

Cele mai afectate par a fi satele sărace din vastele regiuni ale Rusiei, unde oamenii abia se descurcă trăind din roadele pământului sau parcurgând distanțe mari pentru a ajunge la serviciu, încercând totodată să-și facă rezerve de combustibil pentru situații de urgență și stocuri de hrană și lemne pentru lunga iarnă.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, aproape toate rafinăriile importante din vestul Rusiei au fost lovite de drone ucrainene, multe dintre ele în repetate rânduri. Experții estimează că între 20 și 40% din capacitatea totală de rafinare a țării este în prezent indisponibilă.

Efectele campaniei ucrainene se resimt în aproape toate regiunile Rusiei, inclusiv în Kamceatka, pe coasta Pacificului.

Unele regiuni au introdus limite zilnice la alimentarea autovehiculelor, altele au interzis umplerea canistrelor pentru a împiedica stocarea sau specula, iar în unele locuri a fost introdus un sistem de cupoane, asemănător celui folosit în perioada sovietică în timpul penuriei de alimente.

„Ce facem fără generator?”

În multe localități, rezultatul a fost apariția cozilor lungi la benzinării și creșterea nemulțumirii oamenilor.

Regiunea Novgorod, situată la sud de Sankt Petersburg, nu face excepție.

Pe VK, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, locuitorii postează plângeri pe pagina guvernatorului regional, spunând că interdicția privind alimentarea canistrelor îi afectează în special pe cei care locuiesc departe de benzinării și de centrele administrative.

„Locuim într-un sat fără magazin alimentar, fără farmacie și fără transport către ceea ce se poate numi civilizație. Toată viața am mers o dată pe săptămână la o benzinărie aflată la 30 de kilometri pentru a alimenta mașina și canistrele, iar uneori luam și una-două în plus pentru generator, în caz de pană de curent”, a scris o femeie care s-a prezentat drept Irina Treaskina.

„Ce ar trebui să facem fără generator? Să gătim la foc și să ținem mâncarea în beci?”

„Cum să alimentez tractorul în mijlocul câmpului?”, a întrebat un alt utilizator, Aleksandr Vasiliev. „Ar trebui să merg câțiva kilometri până la benzinărie? Iar dacă nu pot alimenta tractorul - nici eu, nici vacile mele nu vom avea hrană pentru iarnă.”

O altă femeie, Aliona – al cărei nume a fost schimbat de RFE/RL pentru a evita eventuale represalii – spune că are nevoie cam de zece litri de benzină pentru a merge din satul ei până în centrul administrativ al raionului Liubîtino și înapoi.

„Este ridicol, a spus ea pentru RFE/RL. Ce să faci dacă data viitoare nu mai găsești benzină? Îți lași mașina acolo?”

Pe lângă automobil, gospodăria ei depinde de mai multe utilaje pe benzină: motosapa, drujba, generatorul și tractorul.

„Curentul se întrerupe frecvent, iar fără frigider, vara, este un dezastru.”

Spune că s-a plâns autorităților locale, însă un funcționar i-a răspuns că este vina ei pentru că s-a mutat la țară și că ar fi trebuit să rămână la oraș.

„Nu suntem Moscova sau Sankt Petersburg”

Aleksandr, care locuiește în satul Komarovo, aflat la aproximativ o jumătate de oră de Liubîtino, spune că există o regulă nescrisă în sate: să ai mereu în rezervă cel puțin patru canistre cu benzină.

„Nu suntem Moscova sau Sankt Petersburg, spune el. Acum strângem lemne, curățăm drumurile și cosim fânul. Iar când se oprește curentul, toată lumea depinde de generator.”

În Dubrovka, la sud-vest de Komarovo, pe râul Msta, un bărbat pe nume Matvei spune că lipsa combustibilului îi îngreunează lucrările pe cele 15 hectare de teren pe care le deține.

El lucrează în Sankt Petersburg și aduce de acolo combustibil pentru tractorul său, dar și pentru alți săteni care au nevoie.

Irina, din satul Novinka, situat la distanță de o oră de Liubîtino, spune că furtunile provoacă frecvent pene de curent, astfel că oamenii depind de generatoare pe benzină.

„Nu avem linii telefonice normale. Nu avem electricitate. Drumurile sunt îngrozitoare. Sistemul medical este un dezastru. Este aproape imposibil să ajungi la magazine”, spune ea pentru RFE/RL.

„Iar acum ne iau și posibilitatea de a merge cu mașina până la centrul raional. Nici nu mai vorbesc despre bărcile cu motor. Chiar se așteaptă cineva să ducem bărcile la benzinărie? Pescarii au transportat întotdeauna benzina în canistre, dar acum nimeni nu se gândește la ei.”

Deși oamenii sunt conștienți că dronele ucrainene lovesc rafinării și alte obiective de infrastructură, puțini dintre localnici leagă lipsa carburanților care le afectează viața de zi cu zi de această campanie militară sau, mai larg, de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, aflat deja în al cincilea an și fără semne că s-ar apropia de sfârșit.

Suntem, de fapt, în război...

Anna, din satul Ivanteievski, care a cerut să nu-i fie publicat numele de familie, este una din puținele care face această legătură.

„Suntem, de fapt, în război”, spune ea, adăugând că nepotul ei luptă pe front, la fel ca soții a două dintre prietenele sale.

Ea mai spune că soțul unei prietene lucrează la o rafinărie din regiunea Leningrad și că are rude în regiunea Belgorod, de la granița cu Ucraina, unde atacurile ucrainene au forțat mii de oameni să-și părăsească locuințele.

„Ei spun că este foarte greu să protejezi astfel de obiective. Toate rudele mele sunt în regiunea Belgorod și înțeleg foarte bine că, prin comparație cu ceea ce trăiesc ei, raionul nostru este un paradis”, spune Anna.

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