Locuitorii din Omsk vorbesc despre „șocul imens” provocat de atacul surpriză al Ucrainei

Omsk a fost ținta unor atacuri aeriene ucrainene pe 6 iulie, prima dată de când președintele Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă împotriva țării vecine, în februarie 2022.

Atacul asupra unei rafinării de petrol din Omsk, cea mai mare din Rusia, a fost cel mai îndepărtat de linia frontului ucrainean – într-un oraș despre care presa locală afirmase în repetate rânduri că este ferit de atacuri.

Primele explozii s-au auzit la ora 15:15, ora locală, pe 6 iulie, pe două străzi unde se află principalele instalații de prelucrare ale rafinăriei.

„Casa s-a zguduit”

„S-a auzit o explozie atât de puternică, încât am crezut că geamurile de la balcon o să se spargă. La început, eu și fiul meu ne-am ghemuit în holul de la intrare, dar exploziile nu s-au oprit”, a spus o mamă din zonă. „A durat mai mult de o oră.”

Femeia locuiește în apropierea zonei industriale a orașului. La fel ca și alte persoane intervievate pentru acest articol, numele ei nu poate fi dezvăluit din motive de siguranță. RFE/RL este desemnată drept „organizație indezirabilă” de către autoritățile ruse, ceea ce face ca discuțiile cu jurnaliștii noștri să constituie o infracțiune.

„La fiecare nouă explozie, casa se zguduia literalmente. Cel mai înspăimântător lucru este că vezi un nor negru de fum pe fereastră, apoi altul, dar nu ai absolut nicio idee ce se întâmplă”, a spus ea.

„Sirene de urgență nu se auzeau. Internetul mobil a început să se blocheze. Mă simțeam ca și cum aș fi fost complet izolată sub bombe.”

Abia după o oră, această locuitoare, alături de alții, a primit un mesaj text laconic de la serviciile locale de urgență, care îi informa despre o „alertă de dronă” în oraș. Acesta a fost urmat de avertismente din partea rețelelor de telefonie mobilă cu privire la posibile întreruperi ale serviciului.

Între timp, uriașul nor de fum era vizibil în tot orașul.

„Fumul a planat deasupra orașului începând cu ora 15:30. L-am văzut din fața Casei Turismului, chiar în centrul orașului, care este un cartier complet diferit. Prietenul meu a văzut norul negru de la aeroport, de pe malul opus al râului Irtîș”, a spus un locuitor.

Nu au fost raportate victime în urma atacului, care face parte din ofensiva continuă a Ucrainei împotriva industriei petroliere a Rusiei – sursă de venituri vitale pentru invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Nu e nimic de văzut aici

Oamenii au început curând să posteze fotografii și videoclipuri cu atacul. Dar apoi au început să le șteargă din nou.

„Mi-am dat seama ce se întâmplă abia din videoclipurile amatorilor de pe forumurile locale de discuții online”, a spus bărbatul. „Dar după o oră sau două, oamenii au început brusc să le șteargă. Prietenul meu, care a postat un videoclip cu un atac, a primit un telefon de la poliție.

I-au cerut să-și șteargă imediat videoclipul, spunând că acesta arăta «activitatea apărării aeriene». Acum îi este teamă că va fi acuzat de o contravenție sau chiar de o infracțiune. Mai întâi l-au speriat dronele, iar acum poliția îl hărțuiește.”

La o oră după atac, guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoțenko, a publicat o declarație pe rețelele sociale prin care avertiza oamenii să nu posteze fotografii sau videoclipuri cu atacul sau cu urmările acestuia.

Nici Hoțenko, nici alți oficiali nu au folosit cuvântul „incendiu”. Dar localnicii îl puteau vedea.

„Flăcările făceau ravagii chiar în zona industrială. Era o prostie să negi ceea ce era evident. Cu siguranță loviseră rafinăria”, a spus un bărbat care locuiește în districtul Soviețki, unde se află rafinăria.

„La început, nu știam exact unde fusese lovită. Dar, până în seara zilei de 6 iulie, a devenit clar că producția fusese oprită, deoarece vânzările de benzină în oraș se opriseră practic complet.”

Ecranele digitale de la benzinăriile din apropierea rafinăriei afișau rânduri de zerouri în loc de prețuri. Locuitorul din Soviețki a spus că a văzut cozi lungi de mașini. Acestea erau vizibile și în videoclipurile postate online.

Din întâmplare, în acea dimineață autoritățile locale ridicaseră interdicția privind vânzarea benzinei în canistre, parte a unui ansamblu de restricții privind vânzările din întreaga Rusie, ca urmare a penuriei provocate de atacurile continue ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere.

Penuria a determinat, de asemenea, Rusia să introducă o interdicție asupra exporturilor de benzină și combustibil de aviație. Pe 8 iulie, interdicția a fost extinsă pentru a include și motorina.

„Rafinăria de petrol din Omsk nu este doar un angajator important în industria petrolieră. Ea a sponsorizat, de asemenea, numeroși bloggeri și instituții media, iar până pe 6 iulie, toți aceștia erau plătiți de rafinărie pentru a susține că Omsk era un loc sigur și că [dronele] nu ar ajunge niciodată la Omsk”, a declarat pentru Current Time Daniil Cebîhin, un fost activist al opoziției din oraș.

„Mulți oameni își petreceau vacanța pe malurile râului Irtîș. Rafinăria se află chiar pe mal. Iar când dronele au survolat râul într-o formație strânsă, a fost un șoc imens”, a spus el.

Cebîhin, care a fondat filiala din Omsk a organizației naționale conduse de regretatul activist anticorupție Aleksei Navalnîi, trăiește acum în exil. El a afirmat că mulți localnici s-au trezit într-o „disonanță cognitivă” și și-au pierdut încrederea în autorități.

„Observăm un interes enorm pentru sursele independente de informații. Locuitorii pot vedea că sursele oficiale, inclusiv guvernatorul, … mint cu toții”, a adăugat el.

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