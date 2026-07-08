Ucraina a lovit alte petroliere din „flota fantomă” rusă, după ce a atacat cu drone la Omsk, dincolo de Urali

Știrea privind lovirea altor nave folosite de ruși pentru evitarea sancțiunilor internaționale a fost făcută publică de comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, potrivit Reuters.

În ajun, tot el a declarat că forțele ucrainene au lovit opt nave supuse sancțiunilor în Marea Azov, fiecare având o capacitate de încărcare de aproximativ 7.000 de tone metrice. Au mai fost lovite încă două petroliere mai târziu în cursul zilei de marți, a mai spus el.

Marea Azov este o rută cheie de aprovizionare pentru forțele ruse din Crimeea și din alte zone ocupate din sudul Ucrainei.

Ucraina a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice din Crimeea, contribuind la penuria de combustibil și determinând autoritățile să declare starea de urgență în peninsulă, un nod crucial pentru efortul de război al Rusiei.

Rusia a anexat Crimeea în 2014, cu opt ani înainte de a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei. Moscova nu a comentat public atacurile din această săptămână, care au inclus și lovituri asupra substațiilor electrice, sistemelor radar și instalațiilor de rachete.

Într-un interviu acordat agenției Reuters luna trecută, comandantul șef al forțelor de drone de la Kiev, Robert Brovdi, s-a angajat să izoleze efectiv Crimeea de Rusia printr-o campanie de lovituri sistematice.

Rafinăria de la Omsk, oprită

Marți seară, ‌rafinăria de petrol din Omsk, cea mai mare din Rusia, și-a întrerupt activitatea în urma unui atac cu drone ucrainene, potrivit unor surse din industria petrolieră citate de Reuters.

Atacul de luni asupra rafinăriei, situată în inima Siberiei, a fost unul dintre atacurile cu cea mai mare rază de acțiune ale Ucrainei de la începutul conflictului, care se află acum în al cincilea an.

Încetarea activității la această rafinărie, care este cel mai mare producător de benzină din Rusia, va agrava probabil penuria de combustibil la nivel național, apreciază experții.

„Instalațiile de la rafinăria de petrol din Omsk au fost avariate ‌ca urmare a atacului (de luni). Niciun membru al personalului rafinăriei nu a fost rănit”, a declarat marți, într-un comunicat, Anatoli Serișev, șeful administrației locale.

„În prezent se efectuează evaluarea pagubelor, iar serviciile competente au organizat lucrările de reparații”, a spus Serișev, fără a preciza în ce măsură au fost afectate operațiunile rafinăriei.

Gazprom Neft, proprietarul rafinăriei, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, scrie Reuters.

Potrivit surselor, o unitate de distilare a țițeiului, CDU-10, care reprezintă aproximativ 38% din capacitatea de producție a rafinăriei, cu o capacitate de 24.580 de tone metrice pe zi, a luat foc și a fost avariată în urma atacului.

Rafinăria din Omsk a încetat să mai vândă benzină și motorină pe Bursa Internațională de Mărfuri din Sankt Petersburg începând de marți, conform datelor furnizate de bursă.

Sursele au precizat că o altă unitate de prelucrare primară, CDU-11, a fost, de asemenea, oprită. Aceasta reprezintă 37% din capacitatea ‌uzinei și poate prelucra 24.000 de tone de țiței pe zi.

Deși unitatea nu a fost afectată, unele legături de rețea esențiale pentru funcționarea sa ⁠au fost avariate, au precizat sursele. Acestea au precizat că CDU-11, care a intrat în funcțiune în 2023, și-ar putea relua activitatea în viitorul apropiat.

Rafinăria din Omsk dispune de două unități de rafinare primară scoase din funcțiune, CDU-7 și CDU-8, cu o capacitate de producție de câte 10.000 de tone fiecare. În teorie, rafinăria le-ar putea repune în funcțiune.

Conform informațiilor obținute din surse, rafinăria de petrol din Omsk a prelucrat 22 de milioane de tone de petrol, adică aproximativ 440.000 de barili pe zi, în 2024, producând 5 milioane de tone de benzină și 8 milioane de tone de motorină.

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