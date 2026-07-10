Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, inclusiv asupra marilor rafinării de petrol, în încercarea de a submina eforturile de război ale Moscovei.

Pe fondul penuriei de combustibil și al cozilor formate de șoferi care așteaptă să-și alimenteze vehiculele, cazacii, care în ultimii ani au fost folosiți pentru a sprijini poliția, au contribuit la menținerea ordinii publice la unele stații de alimentare.

Daunele provocate au dus la oprirea activității la numeroase rafinării de petrol, inclusiv NORSI și Omsk, cei doi mari producători de benzină din ⁠țară. Un alt mare producător de benzină, rafinăria din Saratov, a fost, de asemenea, nevoită să-și oprească producția, au declarat surse din industrie.

Sursele, care nu au putut fi numite deoarece nu erau autorizate să vorbească public, au afirmat că producția de benzină a fost cu 40.000–45.000 de tone metrice pe zi, sau cu aproximativ 35%, sub cantitatea necesară în această perioadă a anului, când vremea de vară crește cererea de combustibil.

În iunie, deficitul zilnic a fost de 25%. Situația a dus și la scumpirea carburanților, acolo unde se mai găsesc.

Cererea zilnică de benzină în Rusia se situează între 115.000 și 120.000 de tone în perioada de vârf a consumului de vară, au precizat sursele.

Ministerul Energiei din Rusia nu a răspuns la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

Potrivit publicației „Kommersant”, de la sfârșitul lunii mai, peste 30 de regiuni rusești au introdus restricții privind vânzarea de combustibil. Cele mai stricte măsuri se aplică în Crimeea și Sevastopol, aflate sub ocupație temporară. Vânzarea liberă de benzină a fost suspendată acolo pe 21 iunie, stațiile de alimentare trecând în totalitate la aprovizionarea serviciilor de urgență și a celor de stat.

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