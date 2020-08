America, alături de alte democrații occidentale, cere anchetarea cazului Navalnîi

Administratia Trump reactioneaza la confirmarea stirii ca dizidentul rus, Alexei Navalnîi ar fi fost otravit.

Medicii din Germania, unde Alexei Navalnîi se afla internat au confirmat ca dupa toate probabilitatile politicianul rus de opoziție a fost otravit. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan a cerut ca Rusia sa efectueze o investigatie completa si transparenta in legatura cu aceste alegatii. Secretarul de stat Mike Pompeo a dat si el publicitatii o declaratie in care isi manifesta adinca ingrijorare si sprijina apelurile pentru efectuarea unei anchete.

Interventia ambasadorului Sullivan a fost prima a unei oficialitati americane de la cele intimplate cu Navalnîi in Rusia, joia trecuta, cind acestuia i s-a facut foarte rau intr-un avion cu care se intoarcea la Moscova, dupa o intilnire cu lideri ai opozitiei din Siberia. In declaratia lui Sullivan se confirma ca medici germani, unde dizidentul a fost dus in cele din urma pentru tratament, declară ca Alexei Navalnîi a fost dupa toate probabilitatile, otravit. „Aceasta informatie necesita o investigatie complexa si transparenta, care sa inceapa de indata” – a spus ambasadorul, exprimindu-si speranta ca cei vinovati vor fi gasiti si pedepsiti.

Kremlinul respinge idea ca ar avea un amestec in cele intimplate cu Navalnîi, pune la indoiala concluziile medicilor germani si contesta sugestia in legatura cu o investigatie. „Familia Navalnîi si populatia Rusiei merita o investigatie completa si transparenta, care sa-i aduca in fata legii pe cei care se fac raspunzatori” - se arata in declaratia secretarului de state Mike Pompeo.

Apeluri similare au fost formulate de cancelara germană Angela Merkel si presedintele Frantei, Emmanuel Macron.

Purtatorul de cuvint al lui Putin a spus ca nu intelege de ce medicii germani se grabesc sa spuna ca e vorba despre otrava, in conditiile in care doctorii din Rusia, care l-au tratat pe Navalnîi au declarat ca ar putea fi si alte cause. Exista voci in Parlamentul de la Moscova care sustin ca ar putea fi chiar mâna Occidentului, in scopul de a destabiliza Rusia.

Doar ca Navalny nu este primul caz de rival al lui Putin care este atacat. Vladimir Kara- Murza, Sergei Skripal si fiica sa, Alexander Litvinenko sunt doar citeva cazuri din 2015 incoace in care adversari politici ai regimului de la Moscova au fost otraviti.