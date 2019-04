Angela Grămadă: Jocul politic pe care îl fac și PSRM-ul, și Blocul ACUM, mi se pare puțin infantil

Curtea Constituţională va examina azi sesizarea celor trei deputaţi independenţi, care par să-şi dorească interzicerea revenirii, în caz de anticipate, la sistemul proporţional de vot. Unii experţi bănuiesc că cei trei deputați ar acționa în interesul PD care şi-ar dori un scrutin anticipat. Între timp încercările Blocului ACUM de a negocia cu PSRM par să fi intrat în impas. Un punct de vedere despre impasul politic de la Chişinău al expertei de la Bucureşti Angela Grămadă.

Europa Liberă: Cum se explică tăcerea PD-ului?

Angela Grămadă: „PD-ul întotdeauna a fost mai calm în spațiul public decât celelalte formațiuni. Aceasta este parte a strategiei.”

Europa Liberă: Deși își dorește cel mai mult?

Angela Grămadă: „Exact! Ei își doresc cel mai mult...”

Europa Liberă: Își doresc puterea, s-o mențină și în continuare.

Angela Grămadă: „Să rămână la guvernare, astfel încât să gestioneze ei afacerile interne și externe ale țării,

pentru că toate formațiunile care au fost în Parlamentul anterior în momentul în care pierd cel puțin o parte a funcțiilor, a locurilor în aceste instituții publice au de pierdut și din punct de vedere economic. Pentru PD aceasta este o strategie, este o tactică.”

Europa Liberă: Dar nimeni nu vrea să meargă să discute cu democrații lui Vladimir Plahotniuc. De ce? Socialiștii au spus ferm că nu fac coaliție cu PD-ul, atât reprezentanții fracțiunii, cât și liderul lor informal, președintele Igor Dodon, iar deputații Blocului ACUM au spus un „Nu!” categoric coaliției cu PD.

Angela Grămadă: „1. Pentru că PD-ul are experiență în a gestiona discursuri politice, în a gestiona negocieri politice în favoarea sa. 2. Pentru că PD-ul are resurse atât umane, cât și financiare de care nu dispun celelalte formațiuni politice, pentru că PD-ul este în continuare cel care gestionează bugetul statului – mă refer la Guvernul care

este încă în funcțiune –, pentru că PD-ul știe să gestioneze lucrurile din plan secund, pe când ceilalți, de dragul de a fi cât mai deschiși, de a juca această carte politică cât mai artistic, pierd din aceste avantaje de a fi foarte, foarte preciși în a-și formula obiectivele pe care le au ei și nu mă refer la a formula obiective precise în spațiul public, dar la a formula obiective precise în cadrul formațiunilor politice, pentru că nu este tocmai oportun să vii în fața celorlalți concurenți și să spui că «eu discut cu tine doar în cazul în care îți pleacă liderul formațiunii din spațiul public».”

Europa Liberă: Cer să plece Vladimir Plahotniuc din fruntea PD-ului?

Angela Grămadă: „Să plece Vladimir Plahotniuc. Eu nu

am mai văzut într-un alt stat o asemenea experiență, să renunțe un lider al unei formațiuni politice la cererea opoziției să-și conducă propriul partid. De aceea mie mi se pare un pic infantil jocul politic pe care îl are și PSRM-ul, și Blocul ACUM.”

Europa Liberă: Deputații Blocului ACUM au venit cu acel set de proiecte de legi care ar duce la dezoligarhizarea Republicii Moldova și apare întrebarea dacă socialiștii sunt pregătiți să accepte oferta Blocului ACUM și, invers, dacă sunt atât de mari divergențele între cele două entități de ce să se mai poarte negocieri între socialiști și Blocul ACUM?

Angela Grămadă: „Pentru că socialiștii, pe de o parte, sunt dependenți de PDM, pe de altă parte, dezoligarhizarea Republicii Moldova înseamnă și schimbarea în cadrul PSRM, și introducerea acelor principii și valori europene, adică a principiilor democratice. Nu cred că toată lumea din PSRM este pregătită pentru așa ceva, pe de altă parte, eu văd și foarte multă ambiție politică din cadrul aripii tinere a PSRM-ului, care cu siguranță într-un viitor mai apropiat

sau mai îndepărtat va încerca cumva să se detașeze de discursul politic al dlui Dodon. Dl Dodon are un discurs foarte egoist, care trage toată spuza pe instituția Președinției. Și el este liderul neoficial în continuare al partidului, ceea ce mie nu mi se pare corect față de colegii săi.

Prin aceeași experiență a trecut și dl Vlad Filat în cadrul Partidului Liberal Democrat. Deci, din punctul meu de vedere, va exista o încercare în cadrul PSRM din partea unor membri ai PSRM cumva să se detașeze de acest discurs oficial al partidului și ei vor încerca să creeze sau să sugereze noi mecanisme, noi platforme de dialog atât cu membrii ACUM, membrii celor două formațiuni care formează Blocul ACUM, dar și să se impună și în fața PDM-ului, ei fiind mult mai independenți decât dl Dodon sau alți lideri.”

Europa Liberă: Dar dacă sunt mai multe asemănări între socialiști și democrați, de ce întârzie să formalizeze această coaliție?

Angela Grămadă: „Pentru că politica este în același timp și un spectacol și pentru că atunci când chinurile facerii unei coaliții – fie ea formală sau informală – sunt mai

grele, în sensul că există mai multă dramă, există mai multă luptă în fața electoratului, atunci formula finală devine ori mai credibilă, ori lehamitea alegătorului este mai importantă, pentru că atunci el nu mai protestează împotriva acelei formule finale și o acceptă, pur și simplu, și încearcă să-și trăiască viața paralel față de cei care formează elita politică.”

Europa Liberă: Și dacă eventual aceste două formațiuni ar găsi numitor comun și ar spune că merg să guverneze Republica Moldova, va fi ușor pentru țară?

Angela Grămadă: „Nu, nu va fi cu siguranță ușor, dar noi vom avea oportunitatea să creștem mai multe formațiuni ale opoziției și să le oferim acea oportunitate prin faptul că ele deja sunt în Parlamentul Republicii Moldova, să înțeleagă ce înseamnă sistem politic, să înțeleagă care sunt instrumentele de care dispun ele acolo, să înțeleagă că protestul și activismul civic sunt utile, dar nu pentru aceasta le-a trimis în Parlament alegătorul și că poți să ai foarte multe beneficii și câștiguri electorale și politice din statutul de opoziție constructivă în cadrul Parlamentului. Când vorbesc despre opoziție constructivă, eu mă gândesc la faptul că poți să vii cu inițiative legislative foarte bune în Parlament, să faci un fel de advocacy printre colegi, pentru că nu cred că o lege bună poate să fie evitată la nesfârșit de către cei din PDM sau cei din PSRM.”

Europa Liberă: Dar care ar fi percepția cetățeanului Republicii Moldova dacă dl Plahotniuc și dl Dodon sunt actorii care coagulează această alianță?

Angela Grămadă: „Nu cred că va fi diferit de ceea ce am avut spre finalul Legislativului, în sensul în care am avut o colaborare destul de bună între cele două formațiuni politice...”

Europa Liberă: Socialiștii și democrații?

Angela Grămadă: „...pe anumite teme care au prins la electorat sau pe care electoratul nu le-a înțeles pur și simplu. Mă refer la sistemul mixt de vot al Legislativului; am fi mai degrabă surprinși dacă ar exista coaliții între celelalte formațiuni și aici mă refer la Blocul ACUM și PDM sau Blocul ACUM și PSRM, decât dacă ar exista o coaliție între PSRM și PDM.”

Europa Liberă: Dar dl Plahotniuc și-ar dori această coaliție cu socialiștii?

Angela Grămadă: „Ea este de conveniență, ea poate fi ușor gestionată, ea poate fi cât de cât predictibilă pentru modul în care se vor desfășura procesele politice în

Republica Moldova pe timp scurt. Da, nu va fi pe placul partenerilor externi, da, nu cred că vor fi deblocate acele finanțări externe foarte, foarte curând, dar aici PDM-ul ar putea să fie cu un pas înaintea PSRM-ului și să spună că iarăși renunță la acea sintagmă sau concept „pro-Moldova”, pe care nu prea a explicat-o foarte bine.”

Europa Liberă: Dl Peter Michalko, șeful Delegației UE la Chișinău a spus că partenerii externi sunt gata să colaboreze cu orișice guvernare de la Chișinău care va fi instalată, cu excepția celor care figurează în raportul Kroll.

Angela Grămadă: „Este clar aluzia pentru PDM și pentru PSRM, în același timp, dar mai mult pentru PDM, decât pentru PSRM, din simplul motiv că toată lumea consideră că acei deputați care au intrat pe lista Partidului „Șor” în actualul Parlament și plus cei trei candidați independenți par să fie mai mult sub influența Partidului Democrat decât sub influența Partidului Socialiștilor.”

Europa Liberă: De ce PD, prin vocea unor reprezentați ai acestei formațiuni, spun că mai degrabă și-ar dori o coaliție cu cei din Blocul ACUM?

Angela Grămadă: „Pentru că dă mai bine la partenerii externi și pentru că...”

Europa Liberă: Doar acesta e argumentul?

Angela Grămadă: „Da, e un joc; e un joc politic și plus la aceasta, noi înțelegem această luptă pe față între cei din Blocul ACUM și PDM și prin faptul că cei din Blocul ACUM nu își construiesc punți către PDM. Da, au fost acele declarații în spații public prin care câțiva lideri ai Blocului ACUM au spus că există oameni la PDM care spun nu mai vor să mai fie sub influența unei singure persoane și în cazul dat a dlui Plahotniuc, dar atâta timp cât nu există

probe, atâta timp cât nu există dovezi în acest sens, atâta timp cât ei par mai degrabă speriați în fața situației și a modului în care trebuie să negocieze cu celelalte formațiuni, lipsa aceasta de experiență parlamentară și lupta aceasta continuă, practic personalizată între dl Plahotniuc și dl Năstase, arată publicului cât de nepregătită este opoziția. Și tocmai pe aceasta mizează PDM-ul în cazul de față.”

Europa Liberă: Da, dar iarăși când e vorba despre sinceritatea unui actor politic, de exemplu, dacă PD zice că și-ar dori o coaliție cu cei din Blocul ACUM, îi compromit mai degrabă decât să le întindă mâna și să zică „haideți că mergem și facem această alianță în Parlament”.

Angela Grămadă: „Exact! E un joc politic, îi discreditează.”

Europa Liberă: Pe de altă parte și dialogul acesta dintre socialiști și cei din Blocul ACUM nu pare sincer, pentru că dl Năstase zice că are încredere zero în dl Dodon, cei din Partidul Socialiștilor zic că n-au cum să discute cu cei din Blocul ACUM, pentru că sunt mai aproape de România...

Angela Grămadă: „Eu cred că dl Năstase mizează tocmai pe faptul că există acea tendință în cadrul PSRM-ului de a

se crea o aripă tânără care va avea ambiție proprie politică și tocmai acea aripă nu este atât de dependentă de beneficiile economice pe care le poate aduce o colaborare mai strânsă cu PDM-ul.”

Europa Liberă: Dar o sciziune în cadrul PSRM îl avantajează tot pe Vlad Plahotniuc, pentru că el ar putea mult mai ușor să formalizeze această majoritate parlamentară doar cu o parte din deputați?

Angela Grămadă: „Depinde, depinde cât de multă putere își va adjudeca partea tânără sau cei care au ambiție politică mare din cadrul PSRM, adică să nu mai stea în umbra dlui Dodon, pentru că aceștia sunt cei care nu sunt neapărat sub influența discursului politic al PDM-ului.”

Europa Liberă: Și cât timp trebuie să mai treacă până se va limpezi situația?

Angela Grămadă: „Nu știu dacă suntem deja într-o criză sau nu. E incertitudine, criză nu pot să o numesc, pentru că, legal, mai avem încă o lună de zile, dar legislația spune clar că trebuie ori că mergem spre alegeri anticipate, ori să ne organizăm și să alegem guvernarea nouă. Deci, pentru mine va fi criză după 22 sau 23 mai, când va expira această perioadă legală și eu atunci aștept să văd ce va face dl Dodon și cum va acționa.”

Europa Liberă: Dar de ce cum se va comporta dl Dodon?

Angela Grămadă: „Pentru că el va trebui să fie acea persoană care să-și asume responsabilitatea pentru dizolvarea Parlamentului, iar dizolvarea Parlamentului nu înseamnă neapărat că va obține aceeași susținere în cadrul viitoarei formule parlamentare, adică în cadrul viitoarelor alegeri.”

Europa Liberă: Și el e mai și cu gândul la viitoarele alegeri prezidențiale, pentru că nu ascunde că și-ar mai dori un mandat de președinte?

Angela Grămadă: „Exact, exact! PSRM este în cădere ușoară și PSRM înțelege foarte bine acest joc, că e în dezavantajul lor organizarea unor alegeri anticipate, de aceea avem și foarte multă implicare din partea dlui Dodon, astfel încât să fie evitată acea perioadă de criză de care vorbește toată lumea la Chișinău.”