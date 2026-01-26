Animalele străzii din Ucraina îngheață. Voluntarii caută soluții disperate

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice provoacă suferințe fără precedent unora din cele mai vulnerabile viețuitoare din Ucraina, în cea mai aspră iarnă de la invazia din 2022.
Activiști pentru protecția animalelor spun că pisicile și câinii fără stăpân mor pe străzi din cauza frigului - o consecință neașteptată a crizei energetice din țară.
Lionel De Lange, un veteran în domeniu, a declarat pentru RFE/RL: „Marea problemă, acum, este că animalele nu doar îngheață afară, ci și că nu mai au acces la apă, pentru că toată apa lor a înghețat. Este o problemă uriașă”. De Lange, fondatorul sud-african al WOW Ukraine Animal Shelter, locuiește în Ucraina din 2010 și conduce o echipă dc voluntari are îngrijește animalele fără stăpân din regiunea Herson.
În iernile anterioare, când era energie electrică pentru încălzire, spune De Lange, „existau întotdeauna locuri unde puteai lăsa mâncarea fără să înghețe, și unde nici apa nu îngheța. Dar acum nu mai există așa ceva”.
În plus, spațiile de sub clădiri, subsolurile în care animalele fără stăpân se încălzeau lângă țevile rețelei termice, sunt acum extrem de reci. Multe animale, practic, nu mai au unde să se adăpostească.
Kremlinul a transformat iernile într-o armă, atacând rețeaua energetică a Ucrainei pe durata războiului, iar loviturile din ultimele săptămâni au avut un efect devastator asupra sistemului de încălzire. Sute de mii de familii din Kiev au suferit în ultimele zile de întreruperi îndelungate de curent electric, în timp ce temperaturile au scăzut mult sub zero în cea mai mare parte a Ucrainei. Iarna 2025-2026 este una dintre cele mai aspre din ultimele decenii.
În unele zone din Ucraina, autoritățile locale adoptă măsuri pentru a menține în viață animalele fără stăpân. Consiliul orășenesc Lvov a anunțat pe 16 ianuarie că instituțiile municipale își vor deschide ușile pentru câinii și pisicile care caută adăpost. În alte părți, localnicii și organizațiile caritabile au construit adăposturi umplute cu fân pentru animale.
În orașul Novomirhorod din centrul Ucrainei, spune activista Iulia Baranovska, situația animalelor fără stăpân este acum „absolut critică”.
Tânăra a atras atenția multor persoane din afara Ucrainei cu un videoclip din 21 ianuarie în care se vede cum salvează un câine bătrân care fusese aparent abandonat. „Timp de trei zile, animalul a stat în frig”, a declarat ea pentru RFE/RL, adăugând că localnicii „treceau pur și simplu pe lângă el”.
Baranovska adăpostește în prezent peste 120 de câini și pisici și este pe cale sa construiască propriul adăpost pentru animale.
Pentru multe animale, ajutorul uman nu a sosit niciodată. Imaginile cutremurătoare din ultimele zile arată animale fără stăpân care au cedat în fața iernii în timp de război. Astfel de cazuri au devenit din ce în ce mai frecvente în zonele din apropierea frontului, unde puținii oameni care au rămas se luptă să supraviețuiască.
În orașul Dnipro, din estul Ucrainei, proprietara adăpostului pentru câini Marina Bolohoveț spune că, în spațiile sale supraaglomerate, câinii resimt gravitatea situației. Adăpostul primește energie electrică doar câteva ore pe zi, iar câinii „mănâncă [porții duble]”, a scris ea într-o postare recentă pe rețelele de socializare. Marina a adăugat că, în spațiile de obicei zgomotoase în care sunt adăpostiți câinii, acum ei „nu se mai iau la harță”.
Lionel De Lange spune că pentru cei care doresc să ajute, cel mai eficient lucru pe care îl pot face este să contacteze adăposturile locale și să ia în considerare donarea de surse de căldură care nu depind de electricitate.
„Puteți cumpăra o sobă cu lemne care ar putea încălzi 20 sau 30 de câini care trăiesc într-o cameră înghețată. Este singura modalitate reală de a ajuta”, spune el. „Asta sau pur și simplu să-i opriți pe ruși”.
