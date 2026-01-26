Animalele străzii din Ucraina îngheață. Voluntarii caută soluții disperate

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice provoacă suferințe fără precedent unora din cele mai vulnerabile viețuitoare din Ucraina, în cea mai aspră iarnă de la invazia din 2022.

Activiști pentru protecția animalelor spun că pisicile și câinii fără stăpân mor pe străzi din cauza frigului - o consecință neașteptată a crizei energetice din țară.

Lionel De Lange, un veteran în domeniu, a declarat pentru RFE/RL: „Marea problemă, acum, este că animalele nu doar îngheață afară, ci și că nu mai au acces la apă, pentru că toată apa lor a înghețat. Este o problemă uriașă”. De Lange, fondatorul sud-african al WOW Ukraine Animal Shelter, locuiește în Ucraina din 2010 și conduce o echipă dc voluntari are îngrijește animalele fără stăpân din regiunea Herson.

În iernile anterioare, când era energie electrică pentru încălzire, spune De Lange, „existau întotdeauna locuri unde puteai lăsa mâncarea fără să înghețe, și unde nici apa nu îngheța. Dar acum nu mai există așa ceva”.

În plus, spațiile de sub clădiri, subsolurile în care animalele fără stăpân se încălzeau lângă țevile rețelei termice, sunt acum extrem de reci. Multe animale, practic, nu mai au unde să se adăpostească.