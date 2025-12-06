„Arici în ceață”: Nouă armură bizară de pe frontul din Ucraina

Fotografia de mai jos - în care apare un tanc acoperit cu fire metalice ascuțite - este una din cele mai clare imagini văzute până acum ale unui nou tip de blindaj anti-drone, observat pentru prima dată pe tancurile rusești în Ucraina, în toamna anului 2025. Armura este fabricată, potrivit unor surse, din cabluri de oțel tăiate la lungimi egale, apoi desfăcute în fire separate. Firele ascuțite sunt fixate ulterior pe o cușcă metalică montată pe tanc sau un alt vehicul. Ambele părți implicate în conflictul din Ucraina folosesc acum noile învelișuri anti-drone, denumite „armura de arici”.

Irina Rîbakova, ofițer de presă al Brigăzii 93 Mecanizate din Ucraina, a declarat pentru RFE/RL că blindajul „pufos” este conceput „pentru a împiedica dronele să explodeze sau pentru a le face să explodeze la o distanță mai mare” de caroseria vehiculului. Majoritatea dronelor kamikaze FPV (cu vedere la persoana întâi) poartă focoase cu efect cumulativ care explodează la impact. Noul blindaj țepos ar putea „împotmoli” o astfel de dronă înainte ca detonatorul bombei să atingă o suprafață solidă. Rîbakova spune că un tanc rus de tip „arici” care opera în apropierea orașului Toretsk, din regiunea Donețk, a absorbit zeci de lovituri ale dronelor FPV ucrainene înainte de a fi distrus în cele din urmă. Totuși, adaugă ea, blindajul de tip „arici” oferă o protecție redusă împotriva dronelor kamikaze mai mari și mai rapide, cum ar fi Lancet, de fabricație rusă.

Carlo Masala, profesor și expert militar la Universitatea Bundeswehr din München, a declarat pentru RFE/RL că cea mai recentă măsură anti-drone „pare a fi o nouă tactică pentru a readuce manevrele în război”. Având în vedere eficacitatea dronelor FPV ieftine, capabile să distrugă tancuri ce pot valora milioane de dolari, ambele părți implicate în conflict au avut dificultăți în a efectua atacuri cu vehicule blindate, care odinioară constituiau piatra de temelie a tacticii militare. Masala afirmă că, în ultimele luni, „am asistat doar la incursiuni ale unor grupuri de soldați în spatele liniilor inamice”. Mișcările mari de trupe și vehicule au fost în mare parte limitate la zilele cu ceață, când vizibilitatea redusă diminuează amenințarea reprezentată de dronele de recunoaștere și FPV.

Se pare că noul blindaj neobișnuit vine la pachet cu dezavantaje mari pentru echipajele tancurilor. Un șofer de tanc rus a acordat recent un interviu presei în care a descris un tanc echipat cu blindaj de tip arici. Din cauza greutății suplimentare, tancul „nu a reușit să parcurgă nici măcar 10 kilometri înainte ca unul din elementele transmisiei să se defecteze”. Șoferul tancului a adăugat că greutatea „armurii arici” face ca „presiunea asupra componentelor [tancului] să fie imensă”. Masala spune că astfel de dezavantaje „par să fie acceptate însă pentru a readuce războiul de manevră”.