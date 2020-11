Armand Goșu (analist): „E o șansă neașteptată, enormă, nu știu când se mai repetă”

Europa Liberă a stat de vorbă cu analistul de la București, Armand Goșu, unul dintre mai rarii observatori ai spațiului post-sovietic.

Armand Goșu: „Cred că rezultatul din primul tur a relansat aceste alegeri, a făcut să crească interesul. Sondajele de opinie din ultimele săptămâni, chiar luni, indicau o victorie lejeră în primul tur a actualului președinte Igor Dodon. Pentru mine, dar și pentru alții a fost o surpriză victoria în primul tur a dnei Maia Sandu, astfel încât creșterea interesului este explicabilă.”

Europa Liberă: Relația dintre Chișinău și Bruxelles va fi alta, dacă Maia Sandu câștigă aceste alegeri prezidențiale?

Armand Goșu: „Evident că va fi alta. Relațiile Republicii Moldova și cu Estul, și cu Vestul vor fi altele. Cu Vestul, începând cu România, Maia Sandu va avea deschisă ușa la Cotroceni oricând, ajutorul dinspre România va fi mult mai consistent. De asemenea, vor fi alte relații cu Kievul, cu Ucraina. Să nu uitați că Igor Dodon a avut uși închise peste tot, nu au fost ele deschise la perete nici măcar la Moscova, în ciuda insistențelor cu care trăgea de ușa Kremlinului, nici acolo nu a fost primit.”

Europa Liberă: Și tot Igor Dodon spune că victoria Maiei Sandu ar șubrezi relațiile cu Moscova. Asta înseamnă că, doar dacă el își continuă mandatul, relațiile cu Federația Rusă vor fi mai bune?

Armand Goșu: „Poate la nivel retoric, dar totuși în Federația Rusă sunt mai multe centre de putere, de decizie în relația cu Republica Moldova, iar relațiile în ultimul an, un an și jumătate cu Moscova, deci cel puțin în ultimul an al guvernului, guvernul Chicu cu majoritatea lui care a avut o anumită orientare nu s-a bucurat de relații privilegiate cu Moscova, ajutoarele promise de la Moscova, creditele, că nu era vorba de ajutoare, ajutoarele, granturile vin din Occident; creditele, probabil cu dobânzi nu foarte mici, nici acelea nu au venit. Tot ce a venit de la Moscova, dar și acelea au fost plătite, au fost patru mașini de deszăpezit, pe care le-au plimbat două ore prin centrul Chișinăului, nici acelea nu au fost date ca ajutor de ruși, au fost plătite de Republica Moldova. Deci, în legătură cu banii care vin, cu sprijinul Rusiei în Republica Moldova, astea sunt exerciții retorice ale lui Igor Dodon. Realitatea este cu totul și cu totul alta.”

Europa Liberă: Pe ultima sută de metri, factorul rusesc va încerca să încline balanța în favoarea unui candidat?

Armand Goșu: „Este probabil ca rușii să fie mai atenți la turul doi. În același timp, dacă ei erau interesați să consolideze poziția lui Igor Dodon, ar fi trebuit în ultimele luni, cel puțin să livreze niște credite, să fie mai cooperanți cu Republica Moldova. Or, lucrul acesta nu s-a văzut: S-a constatat că la Moscova și în Rusia, în ciuda faptului că s-au deschis foarte multe secții de votare, participarea a fost mică, iar în majoritatea acestor secții câștigătorul votului a fost candidatul Usatîi, nicidecum Igor Dodon. Deci am rezerve mari că Moscova se va mobiliza, își va mobiliza rețelele, resursele pentru a-l scoate pe Dodon victorios în turul doi. După 2014, după anexarea Crimeii s-a schimbat geopolitica zonală, Republica Moldova este departe de granița Rusiei, din punct de vedere strategico-militar funcțiile pe care le îndeplinea Transnistria le îndeplinește acum mult mai bine Crimeea. Deci, rușii de ce ar arunca sume mari, de ce ar consuma din niște resurse, care nu sunt nelimitate, sume mari de bani ca să-l țină pe Dodon la Chișinău în scaun? Până la urmă, poate că ei preferă o variantă în care să aibă o situație politică mai degrabă incertă, echilibrată la Chișinău, dar banii pentru susținerea Republicii Moldova să vină totuși de la Bruxelles, care e mult mai generos și a fost mult mai generos, cel puțin în ultimul deceniu.”

Europa Liberă: Credeți că chiar la Bruxelles nu se înțelege atunci când conducerea Republicii Moldova merge de nenumărate ori la Moscova și spune că parteneriatul strategic este o prioritate între cele două state, iar de la Bruxelles cere asistență întruna, pentru că totuși se insistă pe modernizarea statului Republica Moldova? Credeți că la Bruxelles nu se înțelege că Chișinăul contează doar pe banii Bruxellesului, dar își vede apropierea mai strânsă cu Rusia?

Armand Goșu: „Se înțelege lucrul acesta cu siguranță, nu vă închipuiți că la Bruxelles sunt niște nătărăi pe care moldovenii îi duc de nas. Nu! Ei pricep foarte bine ce se întâmplă în Moldova și dublul limbaj al elitei politice de la Chișinău, au puțină încredere, în general, în politicienii de la Chișinău. Amintiți-vă totuși și AIE-1, AIE-2, și Filat, și alți prim-miniștri și miniștri au promis câte în lună și în stele și au livrat foarte puțin, mai degrabă erau atenți să manipuleze Bruxellesul sau Washingtonul, să le facă să creadă că în Republica Moldova au loc reforme ca să obțină credite pe care, uneori cel puțin, le mai și furau. Nu, lucrurile astea se înțelegeau, dar trebuie să înțelegeți și Dvs. că Bruxellesul și Occidentul, în general, lucrează pe termene ceva mai lungi, iar forța Occidentului este mult mai mare decât a Rusiei, astfel încât, chiar și împotriva voinței unor politicieni de la Chișinău, Republica Moldova se reorientează spre Occident, iar în ultimul deceniu și-a sporit mult legăturile comerciale, economice, financiare cu Occidentul. Dacă până și Transnistria, care practică un limbaj agresiv, antioccidental și prorusesc, dacă vă uitați pe cifrele comerciale ale regiunii separatiste transnistrene o să vedeți că cea mai mare parte a comerțului pe care îl face Transnistria îl face tot cu Uniunea Europeană, nu cu Rusia. E simplu de ce. Pentru că relațiile dintre Rusia și Ucraina s-au deteriorat teribil și pur și simplu nu mai există o legătură terestră între Republica Moldova și Federația Rusă. Deci, Republica Moldova vrea-nu vrea, mai devreme sau mai târziu va fi împinsă spre Occident cu forța, chiar dacă se va opune, chiar dacă n-o să-i convină.”

Europa Liberă: Surpriza acestor alegeri prezidențiale din Republica Moldova pare a fi locul trei pe care s-a clasat Renato Usatîi. Cum vedeți acest moment?

Armand Goșu: „Este un politician talentat, carismatic și care a făcut campanie electorală agresivă anti-Dodon. Practic pentru campania din turul întâi Usatîi a fost pata de culoare. Amintiți-vă, sunt imagini antologice, clipuri video care vor circula mulți ani de acum încolo pe internet. De pildă, în ultimele zile de campanie cu Dodon de carton, cu un „kuliok” în mână dus în studioul Pro TV Chișinău. A fost inventiv, e bun, stăpânește limba română și limba rusă foarte bine, știe să se adreseze și unui electorat nostalgic, știe să se adreseze și unui electorat care vrea anticorupție. Deci, Usatîi a fost, cel puțin în ultimele săptămâni de campanie, vioara lui Diamond. Ce program politic real are el, care sunt intențiile lui, aici nu m-aș băga să ghicesc, cert este că rezultatul din primul tur de scrutin i se datorează în multă măsură, iar prin declarațiile lui, prin acțiunile lui politice din următoarele 10 zile Usatîi va putea influența decisiv rezultatul din turul al doilea al alegerilor.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că îndemnul lui către cei care l-au votat va fi luat în calcul de către alegători și cei care vor merge pe 15 noiembrie la vot vor proceda așa cum le va sugera Renato Usatîi?

Armand Goșu: „Până acum, Renato Usatîi nu a spus clar, nu a spus ferm, deși a fost întrebat insistent de jurnaliști: „O sprijiniți pe Maia Sandu?”, el nu a spus că o sprijină pe Maia Sandu, el a spus că susține, are un contract cu alegătorii care i-au dat votul în turul întâi că el pledează pentru lupta anticorupție și vrea alegeri anticipate. Acum depinde dacă cererile lui Usatîi, ce va putea negocia, cu cine va putea Usatîi ca să se înțeleagă pe acest program minimal, ceea ce sigur nu va fi deloc simplu. Cât despre voturile care se mută dintr-o parte în alta, niciodată nu funcționează matematic lucrurile acestea, numai că în cazul lui Usatîi e un politician carismatic și eu cred că vor conta, și vor conta în bună măsură, indicațiile pe care el le va da propriilor alegători.”

Europa Liberă: Dl Goșu, cât de mult contează pentru cel de-al doilea tur de scrutin voturile din diasporă și voturile din Transnistria? S-a discutat foarte mult. Pe de o parte, cetățenii din stânga Nistrului au acest drept prevăzut de Constituție, iar pe de altă parte se atenționează că alegerile pot fi fraudate, dacă vin organizați alegătorii de acolo, dacă li se oferă o pomană electorală sau le sunt cumpărate voturile. Să vorbim mai întâi despre miza votului transnistrean.

Armand Goșu: „După cum ați văzut, voturile din Transnistria nu merg toate la candidatul prorus Dodon, au fost multe voturi care au mers și la Maia Sandu, iar voturile din Transnistria sunt destul de limitate, pentru că bazinul electoral de acolo este destul de limitat. De fapt, cine votează? Votează anumite zone care sunt foarte legate de malul drept al Nistrului, iar numărul alegătorilor de acolo și în cazul în care ar veni ceva mai organizați, dar aici e vorba de autoritățile moldovenești, dar și de autoritățile transnistrene care ar trebui să ia în serios și să împiedice astfel de turism electoral organizat cu autobuzele, pentru că altfel e destul de dificil de inițiat anchete ale poliției, ale procuraturii într-o parte de țară pe care tu nu o controlezi. Autoritățile de la Chișinău nu pot merge în Transnistria să ancheteze fraude electorale de tipul acesta, organizate, deci va fi foarte dificil, în același timp, repet faptul că este vorba doar de câteva zeci de mii, adică 60-70 de mii.

Dacă ambasadele își trimit acolo observatorii, dacă Maia Sandu își va trimite observatorii în zona respectivă ca să monitorizeze fluxurile de alegători, eu cred că în același timp toți candidații ar putea să atragă niște activiști politici din stânga Nistrului, chiar dacă nu pot să treacă să-și facă campanie electorală acolo, eu cred că niște materiale electorale pot să transfere acolo, pentru că au fost multe cazuri duminică în care era foarte clar că oamenii erau aduși ca vitele la vot, erau plătite voturile respective, pentru că nu știau numele candidaților, nici măcar numele candidaților. Deci vorbim de o parte de stradă, de niște votanți care trăiesc într-un cu totul alt mediu informațional și care nu sunt interesați, habar nu au despre ce se întâmplă aici și ce a fost în campania electorală, care sunt dezbaterile, trebuie de spart puțin această blocată informațională și iată că avem surpriza ca voturile să nu se ducă toate, uniform, către Dodon.”

Europa Liberă: Dar cele din diasporă?

Armand Goșu: „Cele din diasporă, am văzut – foarte multe către Maia Sandu și foarte multe către Usatîi. Și în Rusia Usatîi a luat masiv, în țările occidentale – Maia Sandu. Mă aștept aici ca să se repete scenariul alegerilor din România, cu mobilizarea exemplară a diasporei moldovenești. În ciuda epidemiei de COVID, în ciuda lockdown-ului, aici și ambasadele ar putea să joace un rol, să transmită în centralele din țările de unde vin faptul că e vorba de niște voturi, iar votanții, cetățenii moldoveni care se deplasează să voteze să nu fie împiedicați. Eu sunt foarte optimist în legătură cu alegerile de peste 10 zile.”

Europa Liberă: Și pe final, pentru că foarte multă lume se întreabă dacă se va reuși reașezarea relației dintre Partidul Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu și Platforma Demnitate și Adevăr în fruntea căreia stă Andrei Năstase, cum vedeți Dvs. pe viitor relația între cele două entități politice?

Armand Goșu: „Ele vor colabora în continuare în parlament. În acest moment va depinde foarte mult și de capacitatea celor interesați în a promova alegeri anticipate de a le grăbi. Dacă în iarnă sau la începutul primăverii pot fi anticipate, sigur că acest lucru ar conveni foarte puțin PDA-ului, PDM-ului și altor partide politice. Din păcate, ar trebui un respect între aceste două partide politice, că nici Maia Sandu nu este puternică, nu poate face un transfer de autoritate, să spunem de procente, ea are nu știu câte procente, nu le va transfera automat PAS-ului.

Pe de altă parte, vine din spate foarte puternic Partidul Nostru al lui Usatîi, care dacă vor avea loc alegeri în curând va obține un scor foarte mare. Deci, dacă Maia Sandu și PAS-ul vor să rămână cel puțin a doua forță politică din țară după socialiștii lui Dodon, eu cred că ar trebui în continuare să colaboreze, nu știu dacă sub forma Blocului ACUM sau să găsească o altă formulă, cu parlamentarii conduși de Andrei Năstase, care și ei au un bazin al lor electoral. Sigur sunt animozități care s-au amplificat în această campanie electorală, dar eu cred că ar fi rațional ca ei să continue să construiască ceva împreună, poate niște lideri să facă un pas în spate, să vină o altă generație, să încerce re-discutarea, re-negocierea bazelor colaborării. Eu nu văd că PAS-ul în acest moment este suficient de puternic, încât peste trei luni de zile să le sufle în ceafă socialiștilor lui Dodon și să facă un scor electoral foarte bun. Eu cred că în politică trebuie să te gândești și cu doi-trei pași înainte, ai nevoie de aliați, trebuie să deschizi cât mai mult oportunitățile, șansele de alianțe de care dispui, pentru că altfel există riscul ca Maia Sandu să ia președinția și să aibă un parlament ostil, un guvern ostil, așa încât să fie izolată la președinție și să aibă vizite externe, dar cam atât. Or, sigur, agenda Republicii Moldova e mult prea încărcată, multe reforme așteaptă la rând punerea în operă, astfel încât e important să ai nu doar un președinte proeuropean și reformator, ci să ai și un parlament, și un guvern care să facă echipă bună cu Maia Sandu și să schimbe până la urmă fața Republicii Moldova și să folosească această fereastră de oportunitate pe care o are Republica Moldova și geopolitic, și în politica internă. E o șansă neașteptată, enormă, nu știu când se mai repetă, dacă se va repeta în curând și cât va mai dura această fereastră de oportunitate.”

Europa Liberă: Dar cum ar putea să se comporte socialiștii dacă, eventual, Igor Dodon ajunge să fie perdant?

Armand Goșu: „Aici depinde foarte mult ce joc face Igor Dodon. Dacă el pleacă de la președinție, presupun că interesul lui ar fi să-și consolideze controlul asupra partidului, pentru că Ceban de la Primăria Chișinăului s-a conturat deja, s-a profilat ca un lider alternativ la Dodon. Deci, Dodon, dacă vrea să-și controleze partidul, ar trebui să accepte alegerile anticipate, la sfârșitul iernii să intre în campanie electorală și undeva la începutul primăverii, în martie-aprilie să aibă loc aceste alegeri anticipate, listele să le facă ei și în felul acesta s-ar și rupe Republica Moldova de moștenirea lui Plahotniuc.”