Astăzi în Moldova și în lume

In Moldova astazi e ziua Parlamentului si, ca urmare, publicul poate vedea unde se aduna alesii popporului si unde voteaza legile…

Deputații Blocului Politic ACUM (DA-PAS) organizează masa rotundă cu genericul: „Provocări în implementarea Legii apelor” , iar după dezbateri, deputatul Vladimir Bolea, împreună cu reprezentanții societății civile, susțin o conferință de presă.

Apoi Blocul Politic ACUM (DA-PAS) organizeaza un flashmob împotriva creșterii prețurilor la mai multe produse agricole de primă necesitate, în fața Guvernului Moldovei.

La Chisinău are loc o conferință internaționala organizata de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității cu tema: „Situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării”. Consiliu va oferi ulterior premiile pentru Egalitate pentru anul 2019, intr-o gală specială.

Se implinesc 25 de ani de la implicarea Moldovei în programul Uniunii Europene – Erasmus plus, ocazie cu care oficiul Național Erasmus+ în Republica Moldova organizează un eveniment despre impactul Programului și beneficiarii lui, și aniverseaza10 ani ai Parteneriatului Estic și Zilelor Europei.

In domeniul culturii continua Zilele literaturii române si Festivalul international de film documentar „Cronograf”.

Pe plan international:

La Bucuresti, fostul şef SRI, George Maior, și ambassador al României la Washington a fost citat de către procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care Laura Codruţa Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare.

Astazi încep alegerile europene pentru Parlamentul European. Ele au loc in cele 28 de tari comunitare – inclusiv în Marea Britanie – pina pe 26 mai. Astazi se va vota in Marea Britanie, mâine în Irlanda si începe votarea și in Cehia, unde se va vota si simbata. Simbata se voteaza in Slovacia si Letonia, iar duminica in restul tărilor comunitare.

Cetătenii români din Moldova vor vota asadar duminica, si in Moldova vor fi deschise 36 de secţii de votare, dintre care 12 la Chişinău.

Ministrul Iranian de externe Mohamad Javad Zarif incepe astazi o vizita in Pakistan.

În Statele Unite este așteptata eliberarea din închisoare a americanului John Walker Lindh, capturat in Afganistan, unde a luptat alaturi de talibani.,