Capsula Orion a NASA, numită Integrity, a aterizat ușor cu parașuta în apele calme de lângă coasta sudică a Californiei, puțin după ora 17:00 (ora 3 noaptea, sâmbătă, la Chișinău), încheind o misiune care i-a dus pe astronauți mai departe în spațiu decât a ajuns vreodată cineva.

Zborul Artemis II, care a parcurs în total 1.117.515 km pe două orbite terestre și a inclus o trecere pe lângă Lună la o distanță de aproximativ 252.000 de mile, a fost primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care au ca obiectiv întoarcerea astronauților pe suprafața lunară începând din 2028.

Aterizarea pe apă, sau „amerizarea”, cu aproximativ două ore înainte de apusul soarelui, a fost transmisă în direct printr-un webcast al NASA. „O aterizare perfectă pentru Integrity și cei patru astronauți ai săi”, a declarat comentatorul NASA Rob Navias la câteva momente după aterizare.

Echipele de recuperare erau pregătite să asigure capsula plutitoare și să recupereze echipajul – astronauții americani Reid Wiseman, 50 de ani, Victor Glover, 49 de ani, și Christina Koch, 47 de ani, împreună cu astronautul canadian Jeremy Hansen, 50 de ani.

„Avem o priveliște superbă a Lunii prin fereastra 2 – pare puțin mai mică decât ieri”, a transmis prin radio Wiseman, comandantul misiunii, către centrul de control din Houston cu câteva minute înainte ca echipajul să intre în atmosfera Pământului.

„Cred că va trebui să ne întoarcem acolo”, a răspuns centrul de control.

Întoarcerea echipajului a eliminat un ultim obstacol critic pentru nava spațială Orion construită de firma Lockheed Martin, demonstrând că aceasta ar rezista forțelor extreme ale reintrării dintr-o traiectorie de întoarcere de pe Lună.

Întoarcerea a inclus o coborâre în flăcări de 13 minute, plină de suspans, prin atmosfera Pământului. Frecarea a făcut ca temperaturile de pe exteriorul capsulei să urce până la aproximativ 2.760 de grade Celsius.

În momentul cel mai dificil de la reintrare, așa cum era de așteptat, căldura intensă și compresia aerului au format o înveliș incandescent de gaz ionizat, sau plasmă, care a învăluit capsula, întrerupând comunicațiile radio cu echipajul timp de câteva minute.

Tensiunea s-a risipit odată cu restabilirea contactului și cu apariția a două seturi de parașute care s-au deschis din partea frontală a capsulei aflate în cădere liberă, încetinind coborârea acesteia la aproximativ 25 km/h înainte ca Orion să atingă ușor apa.

Se preconiza că echipele NASA și ale Marinei SUA vor avea nevoie de aproximativ o oră pentru a asigura capsula plutitoare, a ajuta cei patru astronauți să iasă din vehicul, a-i ridica în elicopterele care zburau deasupra lor și a-i transporta la o navă a Marinei din apropiere, USS John P. Murtha, pentru a fi supuși unui control medical inițial.

Echipajul va petrece noaptea la bordul navei și va fi transportat sâmbătă la Houston, unde se va reuni cu familiile.

Vineri, președintele SUA Donald Trump i-a felicitat pe astronauți, făcând referire la obiectivul final de a trimite misiuni pe Marte.

„Felicitări echipajului extraordinar și extrem de talentat al misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă și, în calitate de președinte al Statelor Unite, nu aș putea fi mai mândru!”, a declarat Trump pe Truth Social.

„Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți în curând la Casa Albă. Vom face călătoria din nou și apoi, următorul pas, Marte!”

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

