Atleţi virtuali

Sportul electronic (eSports), adică practicarea la un nivel competițional de jocuri video, activitate foarte populară în lume, adună din ce în ce mai mulţi jucători şi suporteri şi în Republica Moldova, şi nu doar în rândul copiilor. Fotbalul virtual şi alte jocuri video practicate profesionist au fost recunoscute, în Moldova, ca gen de sport, în 2016. Pro-gamerii moldoveni preferă jocuri de acțiune și strategie: League of Legends, Dota 2, CS: GO, FIFA19 etc. Veniturile globale generate de eSports ar putea atinge un miliard de dolari în 2019. Estimările mai arată că, în 2021, sporturile electronice vor fi vizionate de peste un miliard de persoane. Totodată, se discută includerea sportului electronic în cadrul Jocurilor Olimpice. Un reportaj de Natalia Sergheev.