Austria expulzează diplomați ruși bănuiți de spionaj. I-ar fi dat de gol „pădurea de antene” de pe acoperiș

Numeroasele antene parabolice amplasate pe clădirile utilizate de statul rus la Viena, în special pe un complex rezidențial destinat personalului diplomatic, au atras de mult timp atenția principalului serviciu de informații intern al Austriei, care avertizează de ani de zile că acestea ar putea fi folosite pentru a intercepta comunicațiile prin satelit ale altor state.

„Este inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru a comite spionaj”, a declarat luni ministra de externe Beate Meinl-Reisinger într-o declarație în care a confirmat că cei trei diplomați părăsiseră deja țara. Astfel, numărul diplomaților ruși expulzați de Austria din 2020 ajunge la 14, relatează Reuters.

Televiziunea publică austriacă ORF i-a descris pe cei trei ruși expulzați ca fiind angajați ai ambasadei. Ministerul de Externe a confirmat relatarea ORF, fără a intra în detalii.

Ambasada Rusiei la Viena a numit decizia austriacă „revoltătoare” și „motivată politic”, promițând că Moscova va reacționa „dur”.

Viena este un important centru diplomatic care găzduiește Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și organizații ale Națiunilor Unite, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Țările mai mari, precum Rusia și Statele Unite, au adesea ambasadori separați în Austria, la OSCE și la organizațiile ONU, fiecare conducând o ambasadă sau o misiune.

Reuters scrie că Viena, care a fost împărțită în sectoare aliate după cel de-al Doilea Război Mondial, are de mult timp reputația de cuib al spionilor. Prezența diplomatică numeroasă oferă posibilitatea de a staționa acolo agenți de informații sub acoperire, acordându-le imunitate.

