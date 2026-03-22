Baletul „Nureyev” renaște la Berlin, după ce a fost alungat din Rusia lui Putin pentru că era prea LGBTQ

„Nureyev”, creat de regizorul rus de film și teatru Kirill Serebrennikov, a avut premiera la Moscova în 2017, dar după ce Rusia a înăsprit legile anti-LGBTQ, baletul a fost interzis în 2023 din cauza reprezentării deschise a relațiilor între persoane de același sex.

Serebrennikov, care a părăsit Rusia în 2022 și trăiește acum în exil în Germania, va prezenta baletul pentru prima dată în afara țării sale natale la Baletul de Stat din Berlin pe 21 martie, cu fostul dansator al Teatrului Bolșoi David Soares în rolul principal.

Reînvierea baletului este „ceva foarte special pentru mine și o mare responsabilitate”, a declarat brazilianul Soares, în vârstă de 28 de ani, care a părăsit și el Moscova în 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Nureyev” spune povestea celui considerat de mulți drept cel mai mare prim-balerin al secolului al XX-lea, care a fugit din Uniunea Sovietică în Franța în 1961 și a murit acolo în 1993 din cauza complicațiilor provocate de SIDA.

Christian Spuck, directorul Baletului de Stat din Berlin, a insistat să păstreze producția cât mai fidelă originalului, a declarat Serebrennikov.

Mesajul pentru publicul occidental este „același” cu cel destinat Rusiei, a mai declarat Serebrennikov pentru AFP, „pentru că trăim într-o perioadă marcată de lipsa libertății și a bunului simț”.

Prin „arta sa revoluționară” și „spiritul său rebel”, Nureyev este o personalitate „care nu aparține niciunei epoci”, a spus Serebrennikov.

Când a avut premiera la Teatrul Bolșoi în decembrie 2017, „Nureyev” a fost bine primit de critici.

Însă spectacolele au fost anulate după ce regizorul Serebrennikov a fost reținut în cadrul unei anchete penale privind finanțarea artelor.

Serebrennikov, unul dintre cei mai inovatori și de succes regizori ruși, a fost ulterior condamnat pentru deturnare de fonduri la Teatrul „Gogol Țentr” din Moscova. Susținătorii săi au afirmat că a fost o răzbunare pentru criticile sale la adresa autoritarismului și homofobiei sub regimul lui Putin.

Serebrennikov și susținătorii săi au mai spus că procesul împotriva sa a făcut parte dintr-o campanie de represiune cu motivație politică împotriva comunității artistice din Rusia, înaintea alegerilor prezidențiale din anul următor.

„Expresii extreme”

Serebrennikov, în vârstă de 56 de ani, este unul dintre zecile de mii de ruși care au fugit la Berlin începând din 2022, anul în care a izbucnit războiul din Ucraina, transformând orașul în capitala neoficială a opoziției ruse.

Regizorul a adunat în jurul său o echipă de colegi exilați pentru noua producție, printre care se numără și coregraful Iuri Possohov.

Pentru Soares, care a părăsit Brazilia la vârsta de 12 ani pentru a-și îndeplini visul de a dansa la Moscova, este „practic imposibil” să-l întruchipeze pe Nureyev în totalitate.

„El nu este doar o vedetă de balet. Este un personaj, o personalitate foarte, foarte puternică”, a spus dansatorul, care a studiat interviurile cu Nureyev și cu alte persoane apropiate acestuia în pregătirea rolului.

Soares, care va împărți rolul lui Nureyev cu mai mulți alți soliști pe durata stagiunii, laudă stilul unic al dansatorului, caracterizat prin „salturi explozive”, „expresii extreme” și „libertate artistică în toate sensurile”.

„A fost unul dintre acei artiști care îi învață pe spectatori să privească baletul într-un mod nou”, a spus el.

„Când a venit cu stilul său de dans, parcă le-a spus spectactorilor: stați așa, să vedeți de ce sunt în stare eu”.

Scris cu informații de la AFP.

