Bilanțul la 100 de zile de guvernare: analistul Victor Ciobanu

Au trecut o sută de zile de la instalarea guvernului de coaliție condus de Maia Sandu. Prilej cu care s-a rupt zăgazul pentru cele mai diverse aprecieri – de la critici extrem de dure până la atitudini binevoitoare față de eforturile de a schimba o stare de lucruri mult mai gravă decât se credea. Punctul de vedere al comentatorului politic și economic Victor Ciobanu, într-o convorbire despre așteptări, realizări și dezamăgiri.

Europa Liberă: Așadar, ce au fost cele o sută de zile de la instalarea guvernului de coaliție condus de Maia Sandu? Doar o perioadă de rodaj? O perioadă a așteptărilor mai mult sau mai puțin neîndreptățite? Sau totuși un minimum de realizări care să facă – să spunem așa – schimbarea în bine, mișcarea spre normalitate ireversibilă?

Victor Ciobanu: „În primul rând, eu cred că este justificată această reacție mai mult sau mai puțin critică din partea votanților coaliției actuale de guvernare, care doresc reforme mult mai rapide, mult mai incisive, asta pe de o parte.

Pe de altă parte, înțelegem că, într-adevăr, a fost, așa cum ați menționat, o perioadă de rodaj, în care în anumite chestiuni pe unele probleme mai sensibile cum ar fi, de exemplu, procurorul general, se cerea ajungerea la anumite consensuri, anumite convenții și iată că, vedem, lucrurile încet, dar se mișcă într-o direcție pozitivă. Deci asta ar fi, așa, o percepție mai ambivalentă a acestui termen care este unul până la urmă simbolic – o sută de zile nu criticăm sau criticăm mai atent guvernarea. Ei, acum avem tot dreptul să criticăm acolo unde guvernanții vor da în bară.”



Europa Liberă: Ce a lipsit, dle Ciobanu, poate cel mai mult, noului guvern ca să reușească în mod convingător să realizeze ceea ce și-a propus? Și în privința la ce chiar nu găsiți justificare pentru acțiunile sau inacțiunile guvernului?

Victor Ciobanu: „Deci, eu totuși am așteptat că va demara în forță actuala guvernare, având în vedere situația ante în care ne-am aflat până la evoluția asta liniștită, care, de fapt, s-a înfăptuit în Republica Moldova și primele acțiuni insuflau încredere, cel puțin declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului dezlega, într-un fel, mâinile actualei majorități parlamentare și guvernului pentru acțiuni mult mai energice, dar după asta a urmat o perioadă – aș zice – de impas. Cel puțin, eu nu pot justifica plecarea în concediu a parlamentarilor într-o situație extrem de tensionată care nu s-a epuizat, după mine, nici acum și modul acesta de a face referință la niște norme constituționale că, vedeți, parlamentul are vacanță, de fapt, nu a justificat în niciun fel comportamentul actualei majorități. Asta a fost dezamăgirea mea personală și cred că nu numai a mea, mai mulți au reacționat în același mod.”

Europa Liberă: S-a remarcat, dle Ciobanu, cu privire la decalajul dintre marile așteptări și realizările nemulțumitoare că este vorba totuși de o guvernare care nu a avut prilejul să se manifesta în mod obișnuit, ci care a trebuit să depună eforturi pentru a curăța grajdurile lui Augias. Valabilă această îndreptățire pentru rezultatele mai puțin mulțumitoare de până la această oră?



Victor Ciobanu: „Exact la asta m-am referit anterior și am zis că acea declarație privind statul capturat a fost o constatare a unei stări excepționale. Or, în stările excepționale se impuneau, după mine, acțiuni mult mai drastice, mult mai energice, în urma cărora la scurgerea acestor o sută de zile trebuia să avem deja rezultate. Or, cu rezultatele, deocamdată, stăm prost. La o sută de zile, actuala majoritate iată că vine cu semnarea unui nou acord care, de fapt, prelungește această coaliție de guvernare și, astfel, recunoaște că acele așteptări inițiale, inclusiv în cadrul guvernării, cel puțin din partea Blocului ACUM că sunt suficiente 3-4 luni de zile pentru a obține anumite rezultate nu s-au confirmat.”

Europa Liberă: V-ați fi dorit ca existența acestei guvernări să înceteze?

Victor Ciobanu: „Nu, eu niciodată nu mi-ar dorit să înceteze, până la expirarea sau până la realizarea, implementarea - chiar și în știrile dvs. a fost acest termen-cheie iarăși rostit de un oficial european -, deci chiar în noul acord vedem înșirate foarte multe proiecte de lege care urmează să fie votate.

Înțelegem că nu este omogenă această coaliție, și totuși ne-am dori ca participanții la guvernare să realizeze acel program minim cu care, de fapt, au câștigat aceste alegeri – deoligarhizarea țării.



Or, votarea unor proiecte de lege nu înseamnă în mod automat și implementarea acestor proiecte de lege. Vedem că lucrurile se mișcă mult mai greu, înțelegem că nu este omogenă această coaliție, că există diferite abordări, diferite viziuni și totuși ne-am dori ca participanții la guvernare să lucreze eventual 24 din 24 de ore, dar să realizeze acel program minim cu care, de fapt, au câștigat aceste alegeri – deoligarhizarea țării. Asta este lozinca cu care au venit și iată acum trebuie să livreze rezultate deja.”

Europa Liberă: De altfel, în ce măsură măcar o parte din cele nereușite ar putea fi explicate prin faptul că – așa cum ați remarcat și Dvs. – această coaliție este totuși alcătuită din actori politici foarte diferiți, fiecare cu agenda proprie, pe față sau pe ascuns? Credeți că măcar o parte dintre ele se poate explica și prin faptul că o armonizare în cel mai înalt grad este imposibilă în această formulă?

Victor Ciobanu: „O armonizare de înalt grad probabil este imposibilă din start, având în vedere că sunt foarte diferite aceste componente – socialiștii și Blocul ACUM. În plus, mai avem probabil și anumite probleme, inclusiv de comunicare, pe interiorul Blocului ACUM, pe interiorul guvernării PSRM-ACUM și chiar în exterior cred că actuala guvernare nu comunică suficient de bine cu alegătorii ca să ne dăm seama ce se întâmplă de fapt, or am putea bănui că anumite lucruri chiar se mișcă, doar că noi nu cunoaștem acest lucru și ceva se întâmplă acolo, pe interior.



Le mai lăsăm această oportunitate să ne demonstreze acest lucru și așa o ipoteză că probabil au fost suficient de inteligenți ca să livreze rezultate mult mai concrete deja în perioada electorală în care am intrat. Deci poate a fost o stratagemă inteligentă de asta ca în ajunul alegerilor să vedem aceste rezultate.”

Europa Liberă: În ce măsură împărtășiți Dvs. aceste păreri că din tot ce s-a întâmplat până acum în această coaliție a profitat Igor Dodon și socialiștii, formațiunea socialiștilor, iar Blocul ACUM, dimpotrivă, a avut de pierdut?

Victor Ciobanu: „Nu cred că este corectă această afirmație. Deci au profitat ambele componente, cu o remarcă că președintele Dodon în special a punctat mult mai bine și reușește să capitalizeze anumite rezultate. Și aici mă refer la anumite numiri în funcții în care oamenii apropiați lui au fost instalați – aici vorbim de CNA, SIS ș.a.m.d.

Cel puțin la capitolul comunicare și promovare a intereselor proprii în interiorul alianței, da, socialiștii punctează mai bine decât ACUM.”



În plus văd că, spre deosebire de cei de la ACUM, Dodon reușește să meargă – inclusiv în acest acord am văzut – pe agenda socială care se referă exact la electoratul propriu: indexarea pensiilor de două ori pe an și tot felul de inițiative din cadrul social. Deci, aici mi se pare că, cel puțin la capitolul comunicare și promovare a intereselor proprii în interiorul alianței, da, socialiștii punctează mai bine decât ACUM.”

Europa Liberă: Da, avem o abordare obișnuită: ce-au promis, ce-au reușit, ce-au ratat... Dar, din punctul Dvs. de vedere, au fost trădate oare așteptările, au abdicat de la drum cei aflați la guvernare de la ce și-au propus? Vă îngrijorează ceva în modul în care s-a manifestat guvernarea de o sută de zile în sensul vreunor năravuri politicianiste, gesturi care au șocat suporterii cel puțin?

Victor Ciobanu: „N-aș vrea acum chiar să mă refer la anumite gesturi, pentru că vor fi suficienți probabil critici și din presă, și pe rețelele de socializare pentru a puncta aceste lucruri. Da, multe sunt cam deocheate, ca să le zic așa.”

Europa Liberă: V-ați gândit la crucifix sau nu?

Victor Ciobanu: „Probabil și la asta, sigur, sigur. Aici, în mod evident nu cred că Năstase trebuie să calce pe aceeași greblă pe care au călcat mai mulți predecesori de-ai săi. Cred că este o eroare atunci când se exagerează că noi suntem țară eminamente creștină cu nu știu cât, 99% de creștini, și asta ar aduce voturi. Nu aduce asta voturi, voturile se iau din altă parte.”



Europa Liberă: Și foarte scurt, dle Ciobanu, pe final. Criticile, de diferită intensitate, provin de la lume diferită – suporteri sinceri ai guvernării, cei preocupați, mă rog, actori, fani ai fostei guvernări... Ce motive de insatisfacție ar avea însă cetățenii de rând? Ce a simțit populația? Are motive de optimism, resurse își mai păstrează în acest sens?

Victor Ciobanu: „Deocamdată, cred că populația nu a simțit, practic, nimic.

În plus, dacă socialiștii punctează la capitolul capitalizare, cei de la ACUM iată că și-au asumat cele mai ingrate ministere pe domeniul social, economic ș.a.m.d. Și aici, spre regret, au călcat cu stângul. Am în vedere capitularea necondiționată în fața FMI-ului, pentru că tichetele de masă în niciun fel nu rezolvă problemele bugetare. Deci, aici cred că s-au făcut mai multe greșeli și pe celelalte domenii. Tarifele iarăși au fost majorate. Bine, ne dăm seama ce moștenire a rămas de la guvernarea precedentă, dar anume aici trebuia guvernarea să se concentreze pe anumite programe de compensări, chiar dacă tarifele vor crește în mod obiectiv. Deci, aici trebuie să comunice foarte bine guvernarea, altfel va avea de pierdut desigur.”

