BMW-uri contrafăcute: Cum se produc la Kaliningrad mașini de lux din piese rămase în Rusia

Producătorul auto german BMW s-a retras din Rusia la câteva zile după invazia Ucrainei din 2022, însă în prezent SUV-urile de lux, asamblate fără autorizația germanilor, sunt vândute clienților ruși cu buzunare adânci și o toleranță ridicată la risc. Mașinile „în stil BMW” asamblate în Rusia au apărut pentru prima dată în martie 2025. Vehiculele au fost fabricate din piese rămase în urmă atunci când compania germană a pus brusc capăt parteneriatului său de zeci de ani cu Avtotor, o fabrică de automobile din exclava Kaliningrad. Presa rusă a afirmat că, anul trecut, în Rusia au fost vândute 145 de autoturisme BMW „piratate”, asamblate la Avtotor. Vehiculele se disting prin faptul că poartă date de producție din 2025, dar păstrează designul modelelor din 2022. BMW a lansat „facelifturi” de design pentru vehiculele din seria X între 2022 și 2024. Carolin Bachmann, purtătoare de cuvânt a Grupului BMW, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că Avtotor „a început să producă serii limitate de autoturisme BMW în 2025, asamblând vehicule din kituri vechi, parțial depășite, care îi rămăseseră la dispoziție de la încetarea colaborării în 2022”. „Asamblarea neautorizată a continuat în mod sporadic până în prezent”, a declarat Bachmann într-un e-mail, adăugând că „pentru a aborda și a reduce riscurile asociate achiziționării și utilizării acestor vehicule neautorizate, am informat toate părțile implicate, inclusiv autoritățile publice, comercianții cu amănuntul și potențialii clienți, și am clarificat circumstanțele”.

Cele trei modele de SUV-uri BMW asamblate fără autorizație în Kaliningrad au prețuri cuprinse între 11,9 și 12,9 milioane de ruble (153.000 și 166.000 de dolari) pentru versiunile de bază. Acestea sunt cu milioane de ruble mai ieftine decât modelele BMW echivalente importate în țara supusă sancțiunilor prin intermediul schemelor de pe „piața gri”, în cadrul cărora mașinile sunt cumpărate de la un dealer dintr-o altă țară, apoi transportate în Rusia și vândute ca fiind noi. Christopher Ludwig, un expert britanic în industria auto, a declarat pentru RFE/RL prin e-mail că, chiar și având la dispoziție piese originale BMW rămase, fabrica din Kaliningrad s-ar fi confruntat cu obstacole semnificative în producerea vehiculelor contrafăcute. „Lipsa supravegherii din partea BMW în ceea ce privește ingineria și procesele de producție ar însemna că vehiculele sunt asamblate fără o contribuție tehnică directă, ceea ce, cel puțin, ar putea genera potențiale probleme de calitate”, a declarat Ludwig, care conduce „Automotive Logistics” și alte publicații din industria auto. „Una dintre principalele dificultăți în cazul multor vehicule moderne o reprezintă gestionarea diferitelor unități de control electronic și a software-ului la nivelul diverselor componente și al sistemelor în ansamblu”, a spus el. „Acest software ar fi fost, cu siguranță, decuplat de la BMW și, prin urmare, fie nu ar putea fi actualizat, fie a fost reprogramat sau înlocuit.” Vânzătorii ruși care comercializează autoturismele din Kaliningrad au prezentat această decuplare a software-ului ca pe o caracteristică, nu ca pe o eroare, subliniind faptul că autoturismele nu pot fi „blocate” de programatorii BMW, care ar putea, eventual, să dezactiveze de la distanță autoturismele conectate la software-ul oficial.

Presa rusă a afirmat că unele piese simple, precum furtunurile și cablajul, sunt fabricate în Rusia pentru autoturismele BMW fără licență și că, în ultimele luni, piesele mecanice au fost achiziționate de la furnizori anonimi pentru a completa stocul pentru anul 2022. Ludwig a afirmat că BMW nu poate urmări componentele vehiculelor pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că piesele ar putea fi procurate „prin intermediul unor entități și țări străine diferite, fie că este vorba de Asia Centrală, China, Orientul Mijlociu sau alte țări care au menținut încă legături comerciale” (cu Rusia). Potrivit lui Ludwig, un astfel de lanț de aprovizionare și un proces de asamblare atât de complicat „ar fi, probabil, mai costisitoare și mai puțin eficiente”, dar „nu sunt imposibile”. Economistul Vahtang Parțvaniia, din Tbilisi, care a scris numeroase articole despre eludarea sancțiunilor rusești, este de acord cu această evaluare. „Din punct de vedere tehnic, este posibil ca unele piese BMW sau componente compatibile să ajungă în continuare în Rusia prin canalele pieței gri, prin intermediari sau prin importuri paralele”, a declarat el pentru RFE/RL într-un e-mail, adăugând că „Rusia a dezvoltat numeroase astfel de rute începând din 2022”. Cu toate acestea, o afirmație recentă — potrivit căreia Avtotor ar fi început asamblarea modelului BMW X6 40d cu motor diesel, un model care, se pare, nu a mai fost produs niciodată la fabrica din Kaliningrad — i-a lăsat pe experții din industrie perplecși. Având în vedere suprapunerea limitată dintre modele, aprovizionarea cu toate componentele necesare pentru un vehicul care nu a fost niciodată fabricat în Kaliningrad ar fi o întreprindere de proporții uriașe. Lanțurile de aprovizionare din industria auto implică, în general, sute de furnizori care asigură zeci de mii de piese necesare pentru fiecare vehicul în parte. Deci, cum reușește fabrica din Rusia să producă un vehicul care nu a mai fost fabricat acolo până acum? Răspunsul este: nicicum. BMW nu a comentat public această afirmație specifică, dar informațiile disponibile online indică faptul că ea este falsă. Un videoclip din mai 2026, citat pe scară largă, susținea că, pentru prima dată, la uzina Avtotor se asamblau autovehicule X6 40d. Însă mai multe comentarii de sub videoclip au contestat această afirmație, iar unul dintre ele conținea dovezi care o infirmau. „Spui în videoclip că modelul X6 40d nu a fost niciodată asamblat în [Kaliningrad], așa că cum se face că am cumpărat unul nou în august 2016?”, a scris un spectator. Comentatorul a furnizat apoi numărul complet de identificare al vehiculului (VIN). Instrumentele online de verificare a numerelor VIN arată că vehiculul cu motor diesel a fost într-adevăr asamblat în Kaliningrad în iunie 2016.