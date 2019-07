Camera Reprezentanților a condamnat „comentariile rasiste” ale președintelui Donald Trump

Camera Reprezentantilor, controlata de democrati a adoptat o rezolutie care-l condamna pe presedintele Trump pentru declaratii caracterizate drept “rasiste” la adresa a patru membre ale Congresului. Cum este fundamentata rezolutia? - e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Camera Reprezentantilor este controlata de democrati si votul de condamnarea a urmat liniile politice – 235 de democrati si doar 4 republicani au votat pentru. Cei patru republicani sint Will Hurd, din Texas; Fred Upton din Michigan; Susan Brooks din Indiana; si Brian Fitzpatrick din Pennsylvania.

“In America nu exista loc pentru rasism, discriminare bazata pe sex, antisemitism, xenofobie si ura. Am votat sa condamn mesajele tweeter ale presedintelui astazi dar sper ca presedinta Camerei, Pelosi va responsabiliza si pe membrii gruparii sale democrate, asa cum o face si cu presedintele Trump”, a spus deputatul Hurd.

Dupa vot, deputatul democrat de Texas, Al Green a introdus articole vizind inculparea presedintelui, considerindu-l intre altele incompatibil cu valorile americane, un proces care, daca se va materializa, va lua multe luni de zile.

Votul a fost precedat de un discurs al deputatului democrat, John Lewis, un erou al miscarii pentru drepturi civice, care a fost alaturi de Martin Luther King, in anii de foc ai luptei pentru drepturi a afro-americanilor. “Recunosc rasismul atunci cind il vad. Recunosc rasismul atunci cind il simt”, a spus Lewis.

Liderul minoritatii republicane din Camera, republicanul McCarthy spusese ieri dimineata ca nu crede ca Trump este rasist, acuzindu-le pe cele patru deputate, despre care Trump spusese ca urasc America, indemnindu-le sa se duca de unde provin familiile lor, ca fac jocuri politicianiste.

Deputata republicana Liz Cheney a spus: “Opozitia fata de colegele noastre socialiste nu are nimic de-a face cu faptul ca sint femei, cu religia lor sau cu rasa lor. Are de-a face cu politicile lor”.

Intrebat inainte de o sedinta de cabinet de catre presa daca chiar crede ca deputatele respective ar trebui sa paraseasca tara, Trump a spus: “E decizia lor. Sa plece unde vor sau sa ramina, dar trebuie sa iubeasca tara nostra. Sa nu urasca tara noastra”.

Sa reamintim ca toate cele patru deputate sint cetatene americane, alese in Congress si doar una este refugiat somalez, venita in America din copilarie, restul de trei s-au nascut in Statele Unite.