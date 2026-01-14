Cântărețul spaniol Julio Iglesias, acuzat că a supus două femei la abuzuri sexuale și muncă forțată

Femeile susțin că au suferit abuzuri sexuale și de altă natură în timp ce lucrau la proprietățile lui Iglesias din Republica Dominicană și Bahamas în 2021, au declarat marți seara Women's Link Worldwide și Amnesty International.

Organizațiile spun că Iglesias le-a supus hărțuirii sexuale, că le verifica regulat telefoanele mobile, le restricționa posibilitatea de a părăsi locuința în care lucrau și le obliga să lucreze până la 16 ore pe zi, fără zile libere.

Una dintre femei, o dominicană identificată ca Rebeca, care avea 22 de ani la momentul presupuselor incidente, a declarat că s-a decis să rupă tăcerea pentru a căuta dreptate și pentru a ajuta eventuale alte victime.

„Vreau să le spun să fie puternice, să-și ridice vocea, să-și amintească că el nu este invincibil”, a spus ea, potrivit unei declarații a grupării Women's Link.

Cele două organizații au promis să detalieze învinuirile miercuri, la o conferință de presă.

Iglesias, care are 82 de ani, nu a răspuns public la acuzații.

Scandalul a provocat dispute politice interne la Madrid.

Vicepreședinta guvernului de stânga, Yolanda Díaz, a propus retragerea Medaliei de Aur pentru Merite în Artele Frumoase, o distincție de stat primită de Iglesias în 2010. Ea și-a apărat miercuri ideea, invocând considerații de natură etică, în vreme ce liderul Partidului Popular, de opoziție, conservatorul Alberto Núñez Feijóo, a spus că vrea să știe „ce este adevărat” în acuzațiile aduse celebrului cântăreț, care este „nevinovat până la proba contrarie”.

De partea lui Iglesias s-a plasat ferm primărița conservatoare a Madridului, Isabel Díaz Ayuso, care a spus că nu-i va retrage cântărețului o distincție oferită de capitala spaniolă în 2012 și că nu va participa la „necinstirea” lui.

Viceprim-ministra Díaz a deplâns ceea ce a numit „îmbrățișarea” de către primăriță a „cauzei machiste”.

Spania este una din țările cu legislație progresistă în ce privește apărarea drepturilor femeilor, inclusiv grație unor mari scandaluri de violență machistă, care au provocat proteste, dar cunoaște în ultimii ani un reviriment al forțelor socialmente conservatoare, inclusiv de extremă-dreapta, întruchipate de partidul Vox.

Scris cu informații de la AFP și El Pais.

