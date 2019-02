Cazul Christopher Hasson și influența ideologiei „supremației albilor” în Statele Unite

Un locotenent din paza de coasta americană a fost arestat si acuzat ca ar fi pus la cale atentate impotriva unor personalitati politice si ziaristi prestigiosi din Statele Unite. Ce se ascunde in spatele acestor incercari de atentat? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Christopher Hasson planuia aceste atacuri de ani de zile. In locuinta sa au fost gasite numeroase arme si munitie. El studiase pe Internet cum sa-si materializeze intentiile. Cautase sa afle unde, in Washington, poate sa intilneasca membrii in Congres.

Cei care i-au fost in preajma in cele doua decenii petrecute in paza de coasta spun ca nu l-au suspectat de astfel de intentii. Dar o cercetare mai atenta a activitatii sale pe Internet da la iveala un simpatizant al gruparilor care se pronunta pentru suprematia albilor, decis sa pedepseasca pe cei pe care-i considera vinovati de schimbarile din tara. Punind cap la cap aceste indicii, anchetatorii au ajuns la concluzia ca Christopher Hasson reprezenta un pericol public.

El a fost arestat sub acuzatii de posesie ilegala de arme si de droguri, nu pentru terorism intern, asa cum era, probabil, mai potrivit. Avocatii sai sustin ca a avea intentii rele nu echivaleaza cu a comite o crima, in timp ce procurorii au aratat ca Christopher Hasson este un terorist care intentiona sa ucida oameni nevinovati, intre care lideri democrati din Congres, ziaristi de la CNN si MSNBC si alte personalitati considerate de stinga.

Procurorii au citat scrieri ale lui Hasson care facea apel la violenta pentru a crea „o tara a albilor”. Timp de doi ani, cit a stocat arme, Christopher Hasson a citit manifestele unor autori de atentate de mare amploare din Statele Unite. „Imi imaginez o cale sa omor aproape toti oamenii de pe pamint” – se arata intr-una dintre scrisorile lui.

Dezbaterile politice din America incearca sa raspunda la intrebarea daca clivajele politice adinci din societatea americana, incurajate de unii politicieni, sint de vina pentru ca pot inflama minti bolnave. Fireste ca nici unui politician nu i se poate imputa direct o astfel de situatie, dar analisti de intreaba daca referirile presedintelui Trump la presa ca la un „inamic al poporului” nu sint de natura sa contribuie la aceasta stare de spirit, cu potential devastator. Asta mai ales in conditiile in care, presedintele este presupus sa fie un reper moral pentru societate.

Fireste ca diviziunile din societatea americana nu i se datoreaza exclusiv lui Trump si fireste ca doar un dezaxat poate imagina crime atit de hidoase, dar apeluri la un ton civilizat si calm in discursul politic sint justificate, in astfel de momente.