Ce ar menține o eventuală președinție Biden din politicile lui Trump?

Deznodamintul alegerilor din 2020 din Statele Unite este greu de anticipat, dar asta nu impiedica analisti sa incerce sa discearna daca o presedintie Biden ar mentine unele dintre politicile internationale ale lui Donald Trump.

Desi sint structural diferiti in politica externa, Biden ar putea mentine citeva dintre directiile predecesorului sau, daca va reusi sa cistige ca, de exemplu, o pozitie mai dura fata de China, tinind cont de faptul ca opinia publica din America ar favoriza o astfel de optiune.

In alte situatii, cum ar fi mutarea ambasadei americane la Ierusalim, este de-acum o realitate politica pe care o noua administratie nu o va pune in revers, dupa toate probabilitatile.

In contextul Adunarii Generale ONU, in spatiul virtual anul acesta, analisti spun ca, chiar daca noua administratie ar avea o noua folozofie, comunitatea internationala apreciaza un anumit grad de predictibilitate si constanta in optiunile unei mari puteri.

Fostul vice-presedinte vorbeste des despre intarirea aliantelor, promovarea drepturilor omului si opozitia fata de dictatori, teme care nu sint foarte des pe agenda „Prioritatea America” a presedintelui Trump. Biden nu spune, fireste, prea mult despre ce ar mentine din politicile lui Trump, aratind doar ca doreste sa restabileasca prestigiul Statelor Unite in lume.

Se anticipeaza de examplu ca atitudinea mai dura in relatiile externe va fi mentinuta, pentru ca presedintele Trump a echivalat-o, in ochii populatiei, cu o manifestare de forta. Probabil ca Biden nu va folosi expresii ca „virusul chinezesc”, dar pare sa fi lasat in urma ideea ca o China mai implicata global se va democratiza de la sine.

Se anticipeaza de asemenea ca, daca ajunge presedinte, Joseph Biden va continua sa faca presiuni asupra aliatilor sa-si mareasca bugetele pentru aparare. Ostilitatea lui Trump fata de organizatiile internationale i-ar oferi succesorului sau o ocazie sa solicite reformarea acestora.

Biden vrea sa convoace un Summit al Democratiilor, ceea ce se doreste un mesaj critic la adresa lui Trump, la care se adauga insa si cel ca in Consiliul de Securitate ONU autocratii ca Rusia si China blocheaza de multe ori initiativele americane. Se anticipeaza ca, initial, anumite sanctiuni introduse de Trump ca, de exemplu, cele impotriva Chinei vor fi mentinute, ca un instrument de negociere.

Imigratia este o chestiune delicata, in conditiile politicilor dure ale lui Trump, o parte putind si ele fi mentinute insa in incercarea de a ajunge la un acord cu republicanii cu privire la refomarea sistemului.