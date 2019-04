Ce atuuri are Joe Biden în cursa pentru președinția Statelor Unite?

Dupa luni de asteptare, fostul vice-presedinte Joe Biden a decis sa intre in cursa prezidentiala. Care sint sansele lui Biden? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Este cea de-a treia campanie prezidentiala a lui Joe Biden, a carui cariera politica s-a derulat timp de citeva decenii. El are 76 de ani, daca va fi ales va fi cel mai in virsta presedinte, la inceput de mandat din istoria Statelor Unite.

Pina sa ajunga sa se infrunte cu Donald Trump, are de facut fata unei curse cu numerosi democrati, in preliminarii. Argumentul in favoarea sa, fata de precedentele alegeri in care s-a angajat este ca timp de opt ani a fost vice-presedinte in administratia Obama, un presedinte cu mare popularitate intre democrati.

Inca de la inceput, Biden a incercat sa defineasca scrutinul ca fiind intre el si Trump, evitind sa se refere la chestiuni arzatoare, pentru democrati, cu care va fi confruntat in campanie. Fostul vice-presedinte vrea ca populatia sa vada in alegerile din 2020 un scrutin crucial pentru o tara aflata in primejdie.

Biden si-a lansat candidatura cu un mesaj video in care l-a acuzat pe Donald Trump ca a pus un semn de egalitate, in materie de moralitate, la Charlottesvile in 2017 intre extremisti care se pronunta pentru suprematia albilor si cei care li se opuneau. „In acel moment am inteles ca amenintarea la adresa tarii noastre este de alta natura decit cele cu care am fost confruntati de-a lungul vietii mele. Si am scris atunci ca sintem angajati intr-o batalie pentru sufletul natiunii noastre. Este chiar mai adevarat astazi” – spune Biden in video-ul promotional. El a continuat „Istoria va privi in urma, catre presedinte si ceea ce promoveaza si va spune ca este un moment aberant. Dar daca-i dam lui Trump opt ani la Casa Alba va altera pentru totdeauna si fundamental caracterul acestei natiuni” – a aratat fostul vice-președinte.

Luni de zile Biden s-a intrebat daca să intre in cursa, indoindu-se ca poate aduna suficienti bani si punindu-si problema daca, intre timp, Partidul Democrat nu s-a deplasat mult catre stinga, impulsionat nu numai de entuziasmul stirnit de Senatorul Bernie Sanders, dar mai ales de o noua generatie, foarte diversa, de noi veniti in Congres.

Intrebarea care se pune este dacă Partidul Democrat mai poate opta pentru inca un barbat alb, trecut de 75 de ani. Chiar daca insa asa stau lucrurile, exista si multe voci care cred ca Biden este antidotul potrivit la Trump. Asta pentru ca poate atrage categorii electorale care l-au sprijinit pe actualul presedinte – albi, lucratori, lasati in urma de modificarile tehnologice, simtindu-se neglijati si traind in state din mid-vestul American. Tonul si discursul lui Biden au credibilitate in acest important segment electoral.

Odata intrat in cursa, primele sondaje arata ca Biden are de-acum un avantaj de sapte procente in fata lui Trump, dar acestea sint sondaje nationale, putin relevante in sistemul american. La democrati, Biden conduce cu 27%, urmat la circa 7% de Bernie Sanders. Dar este foarte devreme, aceasta va fi o cursa de lunga durata.