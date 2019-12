Ce se știe despre atacatorul saudit de la baza americană Pensacola?

Atentatul de la baza navala Pensacola din statul Florida, soldat cu trei morti continua sa preocupe mediile de informare americane. Ce se stie despre atentatorul saudit ucis si el?

Se stie ca atentatorul Ahmed Mohammed al-Shamrani, locotentent saudit in virsta de 21 de ani, era intr-un stagiu de pregatire la baza navala din Pensacola. Atentatul este caracterizat drept un act de terorism, de catre oficialitati de la Congres, dar anchetatorii continua sa incerce sa stabileasca motivul, conexiunile, daca el a avut complici si cum a fost posibil sa intre cu o arma de foc, in cladirea respectiva.

Exista si un context in acest sens. La baza Pensacola si nu numai studiaza numerosi straini, inclusiv un numar mare de sauditi. Acestia sint verificati atit in tara de origine cit si de autoritatile americane, inainte de a fi acceptati. In cazul de fata e posibil ca aceste verificari sa nu fi fost suficient de minutioase sau ca Ahmed Mohammed al-Shamrani sa fi fost radicalizat relativ recent.



Analisti de securitate explica ca, in ciuda acestui risc, stagiile de pregatire in America ale ofiterilor straini, inclusiv sauditi, sint necesare cit timp Statele Unite furnizeaza echipamente sofisticate care trebuesc invatate si tarile respective sint aliati ai Americii, in diverse operatiuni peste hotare, in care compatibilitatea pregatirii e importanta. In America se pregatesc peste 5.000 de specialist militari straini din 153 de tari.

In primele faze ale anchetei cu privire la atentat, FBI a perchezitionat locul in care atentatorul locuia, a analizat postarile si legaturile sale de pe retele de socializare si a anchetat cel putin sase colegi sauditi ai sai. Exista relatari ca atentatorul ar fi aratat inregistrari cu omoruri in masa, la o petrecere, cu o zi inainte de incident si ca un cont tweeter, cu acelasi nume, a criticat politica americana fata de Israel, acuzind Washingtonul ca finanteaza „crime impotriva musulmanilor”. Dar toate acestea sint neconfirmate, asa ca ramine de asteptat ca investigatia sa ofere versiunea oficiala.



Presedintele Trump a stat de vorba la telefon cu regele Arabiei Saudite, care si-a exprimat „minia pentru acest act barbar”, adaugind ca cele intimplate nu reflecta sentimentele poporului saudit fata de cel american. Suveranul a oferit tot sprijinul in ancheta.

Seful executivului american a avut de data aceasta o reactie retinuta la cele intimplate, prin comparatie cu cazuri anterioare de terorism, initiat de persoane din tari cu majoritati musulmane. Dar se vad auzite de-acum apeluri in Congres ca Statele Unite sa suspende programul de pregatire si reanalizeze relatia cu sauditii.

Ahmed Mohammed al-Shamrani si-a inceput pregatirea in Statele Unite in august 2017, urmind sa-si incheie stagiul anul viitor in august. El a facut un curs de limba engleza la o baza din San Antonio timp de sase luni si ajunsese la baza din Pensacola doar saptamina trecuta, desi locuia de-acum in regiune de un timp. La bazele militare, doar fortele de securitate pot avea arme si nu este clar cum a reusit Ahmed Mohammed al-Shamrani sa aiba asupra sa pistolul cu care a ucis in baza militara.